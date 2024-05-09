Крок другий: пропилососьте щілини сидіння

Час висмоктати всі ці мікрокрихти, пухке волосся та частинки пилу, щоб почистити автомобільні сидіння. Переконайтеся, що ви зайшли в усі маленькі куточки та щілини, для яких ви, звичайно, можете використовувати ручну насадку на вашому пилососі. Не забудьте потрапити між спинками сидінь і днищем. Коли справа доходить до пилососу ваших сидінь, використовуйте свою запасну руку, щоб розділити шви на тканині, щоб іншою рукою ви могли міцно натиснути пилососом, всмоктуючи все, що ви не бачите.

Крок третій: обробіть плями на автосидіннях

Розпиліть легкий шар засобу для чищення тканини на будь-яку ділянку, яка потребує додаткової уваги, як-от бризки кави або каламутні відбитки. Обов’язково дотримуйтеся вказівок на етикетці, але зазвичай чотирьох або п’яти розбризкувань буде достатньо, щоб наситити область, не перестараючись (занадто багато розпилення може призвести до появи грубого запаху цвілі, навіть гіршого, ніж сама пляма). Для будь-яких пластикових речей, таких як кермо, пряжки ременів або деталі панелі приладів, використовуйте якісний багатоцільовий спрей.

Якщо на вашій тканинній оббивці є дуже неприємні плями або запахи, ви можете застосувати деякі з наших порад і прийомів щодо чищення килимів у салоні вашого автомобіля.

Крок четвертий: почистіть і протріть сидіння

Після того, як розпилите, використовуйте щітку, щоб енергійно послабити брудні частки з ваших місць. Коли ви закінчите, ми рекомендуємо тканину з мікрофібри, щоб витерти будь-яку брудну піну. М’які волокна вбирають більше, ніж звичайні рушники, і, на відміну від паперових виробів, вони не залишають після себе ворсинок. Використовуйте стільки свіжих ганчірок з мікрофібри, скільки потрібно, щоб не занурити бруд назад у сидіння.

Крок п’ятий: продовжуйте чистити та обприскувати!

Може знадобитися кілька разів точкового розпилення, скрабування щіткою та витирання насухо рушниками з мікрофібри, щоб Як почистити автомобільні сидіння справді ефективно. Наберіться терпіння та повторюйте, доки плями не зникнуть.

Крок шостий: знову пропилососьте ці сидіння

Знову пропилососьте будь-яку з уражених ділянок, щоб всмоктати залишки брудних частинок. Це також допомагає висушити обприскані ділянки, що є важливим кроком, оскільки волога тканина може згодом викликати цвіль і неприємний запах.

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