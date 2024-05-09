Каждому владельцу автомобиля нужно знать, как почистить автомобильные сиденья, чтобы, будучи в пути, чувствовать себя хорошо и комфортно. Мы расскажем, как это сделать.

Как и в любой комнате в вашем доме, вещи просто начинают скапливаться в вашем автомобиле. Чтобы лучше почистить автомобильные сиденья, вам нужно удалить все, что может выглядеть плохим или блокировать пылесос, о чем мы разберемся в следующем шаге. Это включает в себя шпильки, упавшее печенье и, если у вас есть, детские сиденья или сиденья для малышей. Это даст вам совершенно чистое письмо.

Шаг второй: пропылососье щели сиденья

Пора высосать все эти микрокрошки, рыхлые волосы и частицы пыли, чтобы почистить автомобильные сиденья. Убедитесь, что вы вошли во все маленькие уголки и щели, для которых вы, конечно, можете использовать ручную насадку на пылесосе. Не забудьте попасть между спинками сидений и днищем. Когда дело доходит до пылесоса ваших сидений, используйте свою запасную руку, чтобы разделить швы на ткани, чтобы другой рукой вы могли крепко нажать пылесосом, впитывая все, что вы не видите.

Шаг третий: обработайте пятна на автосидениях

Распылите легкий слой чистящего средства на любой участок, требующий дополнительного внимания, например брызги кофе или мутные отпечатки. Обязательно следуйте указаниям на этикетке, но обычно четырех или пяти разбрызгиваний будет достаточно, чтобы насытить область, не переусердствуя (слишком много распыления может привести к появлению грубого запаха плесени, даже хуже, чем само пятно). Для любых пластиковых вещей, таких как руль, пряжки ремней или детали приборной панели, используйте качественный многоцелевой спрей.

Если на вашей тканевой обивке есть очень неприятные пятна или запахи, вы можете применить некоторые из наших советов и приемов по чистке ковров в салоне вашего автомобиля.

Шаг четвертый: почистите и протрите сиденье

После распыления используйте щетку, чтобы энергично ослабить грязные частицы из ваших мест. Когда вы закончите, мы рекомендуем ткань из микрофибры, чтобы вытереть любую грязную пену. Мягкие волокна впитывают больше, чем обычные полотенца, и, в отличие от бумажных изделий, они не оставляют после себя ворсинок. Используйте столько свежих тряпок из микрофибры, сколько нужно, чтобы не погрузить грязь обратно в сиденье.

Шаг пятый: продолжайте чистить и опрыскивать!

Может потребоваться несколько раз точечного распыления, скрабивания щеткой и вытирания насухо полотенцами из микрофибры, чтобы почистить автомобильные сиденья действительно эффективно. Наберитесь терпения и повторяйте, пока пятна не исчезнут.

Шаг шестой: снова пропылососьте эти сиденья

Снова пропылососьте любой из пораженных участков, чтобы впитать остатки грязных частиц. Это также помогает высушить опрыскиваемые участки, что является важным шагом, поскольку влажная ткань может впоследствии вызвать плесень и неприятный запах.

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