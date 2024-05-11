Існує кілька секретних порад, які можуть допомогти вам зробити так, щоб увесь ваш дім добре пахнув.

Зробити так, щоб увесь ваш дім добре пахнув, насправді, простіше простого. Для цього вам потрібно дізнатися кілька секретних порад, про які ми вам розповімо.

Як зробити так, щоб увесь ваш дім добре пахнув

Поради, щоб ваша кухня добре пахла

Кухонний запах буквально залежить від того, що готується (або що вариться, що пролито, що лежить у раковині, що гниє у смітнику тощо). Але є багато невеликих налаштувань і коригувань, які можуть зробити так, щоб увесь ваш дім добре пахнув, включаючи кухню. (Підказка: більшість із них обертаються навколо каналізації та труб.)

Якщо з вашої кухні виходить неприємний запах, обнюхайте посудомийну машину. Хоча це може здатися нерозумним, вашу посудомийну машину потрібно час від часу мити.

Поставте невелику миску з кавовою гущею в холодильник або морозильну камеру, щоб увібрати сморід залишків минулого тижня. Просто обов’язково очистіть свій холодильник. Жодна кількість кавової гущі не впорається з гниттям морепродуктів.

щоб увібрати сморід залишків минулого тижня. Просто обов’язково очистіть свій холодильник. Жодна кількість кавової гущі не впорається з гниттям морепродуктів. Якщо у вас під рукою немає кави (або просто ненавидите запах кави), покладіть ватний диск, змочений ванільним екстрактом, у холодильник або морозильну камеру.

Подрібніть шкірку цитрусових у смітнику. Це не тільки очистить ваші сміття , але й розповсюдить вашу кухню смачними цитрусовими ароматами. Крім того, ця порада також допоможе вам отримати щоденну норму вітаміну С, коли ви їсте залишки фруктів.

Це не тільки очистить ваші сміття , але й розповсюдить вашу кухню смачними цитрусовими ароматами. Крім того, ця порада також допоможе вам отримати щоденну норму вітаміну С, коли ви їсте залишки фруктів. Якщо у вас немає сміттєзбірника, але ви все одно хочете позбутися запахів, що виходять із раковини, подумайте про те, щоб вилити окріп у каналізацію. Щоб заощадити час і воду, зробіть це із залишками води в чайнику після того, як ви заварите чашку чаю.

Щоб заощадити час і воду, зробіть це із залишками води в чайнику після того, як ви заварите чашку чаю. Тушкуємо ароматні інгредієнти на плиті. Ви можете кинути трави, спеції та шкірку цитрусових у воду АБО, якщо трохи більше планувати, приготуйте масала-чай або глінтвейн, щоб мати щось тепле та затишне, щоб потягнути.

Ви можете кинути трави, спеції та шкірку цитрусових у воду АБО, якщо трохи більше планувати, приготуйте масала-чай або глінтвейн, щоб мати щось тепле та затишне, щоб потягнути. Запекти спеції в духовці при низькій температурі. Це не тільки зробить ваш дім божественним запахом, підсмажування спецій зробить їх горіховішим і насиченішим смаком, покращуючи випічку.

Це не тільки зробить ваш дім божественним запахом, підсмажування спецій зробить їх горіховішим і насиченішим смаком, покращуючи випічку. Посипте харчову соду у відро для сміття. Харчова сода – це економічно ефективний спосіб нейтралізувати всі неприємні запахи, що виходять із кутка вашої кухні.

Поради, щоб ваша ванна кімната добре пахла

Ми всі знаємо, що відбувається у ванній кімнаті, і деякі з них не дуже гарні. На щастя, ванні кімнати часто добре обладнані вентиляторами (і вікнами, якщо вам пощастить!), щоб усунути запахи, створені людиною чи інші. Але не завадить викрасти деякі трюки з вашого улюбленого спа-центру, щоб покращити свій домашній туалет.

Хочете зробити так, щоб увесь ваш дім добре пахнув і ванна в тому ж числі? Повісьте кілька гілок евкаліпта на душову лійку. Коли ви приймаєте душ, пара нагріється і виділить евкаліптові олії, поширюючи свій аромат у ванній кімнаті та в будинку.

Поради, щоб ваша спальня добре пахла

Ви проводите тут багато часу, навіть якщо більшу частину цього часу ви не працюєте. А ви хропете, чхаєте, тече слина і весь цей час ненавмисно смердите. Подумайте про це: спальня - це місце, де генерується ранковий подих. Гидота.

Розкладіть сушильні листи по шухлядах і шафах по всьому будинку, щоб свіжовипрана білизна весь день відчувала аромат. Так ви зможете зробити так, щоб увесь ваш дім добре пахнув.

по всьому будинку, щоб свіжовипрана білизна весь день відчувала аромат. Так ви зможете зробити так, щоб увесь ваш дім добре пахнув. Якщо ви помітили, що ваш одяг усе ще пахне затхлим , налийте трохи прозорої горілки без аромату в пляшку з розпилювачем і вирушайте в місто, запотівши весь свій одяг. Випаровуючись, алкоголь позбавить вас запахів прямо від вашого одягу.

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