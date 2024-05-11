Сделать так, чтобы весь ваш дом хорошо пахнул, на самом деле, проще простого. Для этого вам нужно узнать несколько секретных советов, о которых мы вам расскажем.
Как сделать так, чтобы весь ваш дом хорошо пахнул
Советы, чтобы ваша кухня хорошо пахла
Кухонный запах буквально зависит от готовящегося (или варящегося, пролитого, лежащего в раковине, гниющего в мусорнике и т.п.). Но есть много небольших настроек и корректировок, которые могут сделать так, чтобы весь ваш дом хорошо пахнул, включая кухню. (Подсказка: большинство из них вращаются вокруг канализации и труб.)
- Если из вашей кухни выходит неприятный запах, обнюхайте посудомоечную машину. Хотя это может показаться неразумным, вашу посудомоечную машину нужно время от времени мыть.
- Поставьте небольшую миску с кофейной гущей в холодильник или морозильную камеру, чтобы впитать запах остатков на прошлой неделе. Просто обязательно очистите холодильник. Ни одно количество кофейной гущи не справится с гниением морепродуктов.
- Если у вас нет кофе (или просто ненавидите запах кофе), положите ватный диск, смоченный ванильным экстрактом, в холодильник или морозильную камеру.
- Измельчите кожуру цитрусовых в мусорнике. Это не только очистит ваши мусор, но и распространит вашу кухню вкусными цитрусовыми ароматами. Кроме того, этот совет также поможет вам получить ежедневную норму витамина С, когда вы едите остатки фруктов.
- Если у вас нет мусоросборника, но вы все равно хотите избавиться от запахов, выходящих из раковины, подумайте о том, чтобы вылить кипяток в канализацию. Чтобы сэкономить время и воду, проделайте это с остатками воды в чайнике после того, как вы заварите чашку чая.
- Тушим ароматные ингредиенты на плите. Вы можете бросить травы, специи и кожуру цитрусовых в воду ИЛИ, если немного больше планировать, приготовьте масала-чай или глинтвейн, чтобы иметь что-то теплое и уютное, чтобы утащить.
- Запечь специи в духовке при низкой температуре. Это не только сделает ваш дом божественным запахом, поджаривание специй сделает их более ореховым и насыщенным вкусом, улучшая выпечку.
- Посыпьте пищевую соду в мусорное ведро. Пищевая сода – это экономически эффективный способ нейтрализовать все неприятные запахи, исходящие из угла вашей кухни.
Советы, чтобы ваша ванная комната хорошо пахла
Мы все знаем, что происходит в ванной, и некоторые из них не очень хороши. К счастью, ванные комнаты часто хорошо оборудованы вентиляторами (и окнами, если вам повезет!), чтобы устранить запахи, созданные человеком или другими. Но не помешает украсть некоторые трюки из вашего любимого спа-центра, чтобы улучшить свой домашний туалет.
- Хотите сделать так, чтобы весь ваш дом хорошо пахнул и ванная в том же числе? Повесьте несколько веток эвкалипта на душевую воронку. Когда вы принимаете душ, пара нагреется и выделит эвкалиптовые масла, распространяя свой аромат в ванной комнате и дома.
Советы, чтобы ваша спальня хорошо пахла
Вы проводите здесь много времени, даже если большую часть этого времени вы не работаете. А вы храпите, чихаете, течет слюна и все это время нечаянно воняете. Подумайте об этом: спальня – это место, где генерируется утреннее дыхание. Мерзость.
- Разложите сушильные листы по ящикам и шкафам по всему дому, чтобы свежевыстиранное белье весь день чувствовало аромат. Так вы сможете сделать так, чтобы весь ваш дом хорошо пахнул.
- Если вы заметили, что ваша одежда все еще пахнет затхлой , налейте немного прозрачной водки без аромата в бутылку с распылителем и отправляйтесь в город, запотев всю свою одежду. Испаряясь, алкоголь избавит вас от запахов прямо от вашей одежды.
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