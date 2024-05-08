Законопроєкт №11079-1 про мобілізацію українських увʼязнених було ухвалено у другому читанні 279 голосами депутатів Верховної Ради.

Верховна Рада України дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Законопроєкт №11079-1 ухвалено у другому читанні 279 голосами. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Телеграм.

Він також зазначив, що засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки не будуть мобілізовані. Тобто закон стосується лише ув'язнених за нетяжкі статті.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України Олена Шуляк пояснювала, що закон про мобілізацію в'язнів дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі засуджених. Але служитимуть вони в окремих спеціалізованих частинах або в окремих спеціалізованих підпрозділах та лише за згодою командира частини.

Парламентар зазначила, що в’язні, які заявили про бажання захищати країну, будуть проходити обов’язково психологічну експертизу.

"Є добровільна згода. З одного боку таку згоду служити дає сам засуджений. Але цієї згоди буде не достатньо. Потрібно буде обов’язкова згода військової частини, комадира військової частини, який буде згоден взяти саме цього конкретного засудженого до служби в окремому підрозділі або в окремій військовій частині для виконання бойових завдань", - зазначила Шуляк.

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