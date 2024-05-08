Законопроект №11079-1 о мобилизации украинских заключенных был принят во втором чтении 279 голосами депутатов Верховной Рады.

Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект №11079-1 принят во втором чтении 279 голосами. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Телеграмме.

Он также отметил, что осужденные за тяжкие умышленные убийства, изнасилования, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности не будут мобилизованы. То есть, закон касается только заключенных за нетяжкие статьи.

Напомним, что ранее народный депутат Украины Елена Шуляк объясняла, что закон о мобилизации заключенных позволит привлечь в ВСУ тысячи осужденных. Но они будут служить в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части.

Парламентарий отметила, что заключенные, заявившие о желании защищать страну, будут проходить обязательно психологическую экспертизу.

"Есть добровольное согласие. С одной стороны такое согласие служить дает сам осужденный. Но этого согласия будет не достаточно. Требуется обязательное согласие воинской части, комадира воинской части, который будет согласен взять именно этого конкретного осужденного на службу в отдельном подразделении или в отдельной воинской части для выполнения боевых задач", – отметила Шуляк.

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