Рано чи пізно ви задумаєтеся про те, як зробити так, щоб ваше взуття приємно пахло, адже воно не вічне і з часом вбирає у себе різні неприємні запахи. Ми розповімо, як позбутися цієї проблеми.
Білий оцет
Так, той самий інгредієнт, який допомагає приготувати смачну заправку для салату, може допомогти зробити так, щоб взуття приємно пахло. (Який універсальний!) Змочіть паперовий або тканинний рушник білим оцтом і протріть їм внутрішню частину взуття. Оцет є чарівним повсякденним інгредієнтом, оскільки він розщеплює сполуки, відповідальні за цей огидний запах. І не хвилюйтеся, якщо ви використаєте трохи більше, ви завжди можете зім’яти газету та засунути її у взуття, щоб увібрати зайву вологу. Порада професіонала: якщо ви не хочете замінити свій неприємний запах ніг на інший, дайте оцту повністю висохнути, перш ніж наносити його знову.
Спирт
Налийте трохи спирту в розпилювач і наповніть внутрішню частину свого взуття дивовижною магією, яка знищує бактерії та усуває запах. Коли волога висихає, уявіть собі хвилястий серпанок смороду, що злітає в небо.
Харчова сода
Харчова сода — один із тих інгредієнтів, який має дивовижне, здавалося б, нескінченне застосування — від миття ванни до освіження рота. Трохи посипте нею і вона допоможе зробити так, щоб взуття приємно пахло. Тільки не забудьте скинути порошок, перш ніж взутися для наступної прогулянки навколо кварталу.
Вугільні брикети
Як виявилося, вугільні брикети мають інше застосування, окрім приготування гамбургерів, і ми не говоримо про приготування хот-догів. Так, наповніть носок брикетами деревного вугілля або кедровою стружкою і залиште його у взутті на ніч. Це також хороший спосіб зробити так, щоб взуття приємно пахло.
Шматок мила
Аби зробити так, щоб взуття приємно пахло, достатньо покласти всередину шматочок мила. І все!
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