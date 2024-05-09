Рано чи пізно ви задумаєтеся про те, як зробити так, щоб ваше взуття приємно пахло, адже воно не вічне і з часом вбирає у себе різні неприємні запахи. Ми розповімо, як позбутися цієї проблеми.

Білий оцет

Так, той самий інгредієнт, який допомагає приготувати смачну заправку для салату, може допомогти зробити так, щоб взуття приємно пахло. (Який універсальний!) Змочіть паперовий або тканинний рушник білим оцтом і протріть їм внутрішню частину взуття. Оцет є чарівним повсякденним інгредієнтом, оскільки він розщеплює сполуки, відповідальні за цей огидний запах. І не хвилюйтеся, якщо ви використаєте трохи більше, ви завжди можете зім’яти газету та засунути її у взуття, щоб увібрати зайву вологу. Порада професіонала: якщо ви не хочете замінити свій неприємний запах ніг на інший, дайте оцту повністю висохнути, перш ніж наносити його знову.

Спирт

Налийте трохи спирту в розпилювач і наповніть внутрішню частину свого взуття дивовижною магією, яка знищує бактерії та усуває запах. Коли волога висихає, уявіть собі хвилястий серпанок смороду, що злітає в небо.