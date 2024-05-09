Сделать так, чтобы обувь приятно пахла не сложно, если вы знаете простой способ, который может помочь вам.

Рано или поздно вы задумаетесь о том, как сделать так, чтобы ваша обувь приятно пахла, ведь она не вечна и со временем впитывает в себя разные неприятные запахи. Мы расскажем, как избавиться от этой проблемы.

Белый уксус Да, тот самый ингредиент, который помогает приготовить вкусную заправку для салата, может помочь сделать так, чтобы обувь приятно пахла. (Какое универсальное!) Смочите бумажное или тканевое полотенце белым уксусом и протрите им внутреннюю часть обуви. Уксус является волшебным обычным ингредиентом, поскольку он расщепляет соединения, ответственные за этот отвратительный запах. И не беспокойтесь, если вы используете немного больше, вы всегда можете смять газету и засунуть ее в обувь, чтобы впитать лишнюю влагу. Совет профессионала: если вы не хотите заменить свой неприятный запах ног другим, дайте уксуса полностью высохнуть, прежде чем наносить его снова. Спирт Налейте немного спирта в распылитель и наполните внутреннюю часть обуви удивительной магией, которая уничтожает бактерии и устраняет запах. Когда влага высыхает, представьте себе волнистую дымку они, взлетающую в небо.