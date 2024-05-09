Рано или поздно вы задумаетесь о том, как сделать так, чтобы ваша обувь приятно пахла, ведь она не вечна и со временем впитывает в себя разные неприятные запахи. Мы расскажем, как избавиться от этой проблемы.
Белый уксус
Да, тот самый ингредиент, который помогает приготовить вкусную заправку для салата, может помочь сделать так, чтобы обувь приятно пахла. (Какое универсальное!) Смочите бумажное или тканевое полотенце белым уксусом и протрите им внутреннюю часть обуви. Уксус является волшебным обычным ингредиентом, поскольку он расщепляет соединения, ответственные за этот отвратительный запах. И не беспокойтесь, если вы используете немного больше, вы всегда можете смять газету и засунуть ее в обувь, чтобы впитать лишнюю влагу. Совет профессионала: если вы не хотите заменить свой неприятный запах ног другим, дайте уксуса полностью высохнуть, прежде чем наносить его снова.
Спирт
Налейте немного спирта в распылитель и наполните внутреннюю часть обуви удивительной магией, которая уничтожает бактерии и устраняет запах. Когда влага высыхает, представьте себе волнистую дымку они, взлетающую в небо.
Пищевая сода
Пищевая сода — один из тех ингредиентов, которые имеют удивительное, казалось бы, бесконечное применение — от мытья ванны до освежения рта. Немного посыпьте ею и она поможет сделать так, чтобы обувь приятно пахла . Только не забудьте сбросить порошок, прежде чем обуться для следующей прогулки вокруг квартала.
Угольные брикеты
Как выяснилось, угольные брикеты имеют другое применение, кроме приготовления гамбургеров, и мы не говорим о приготовлении хот-догов. Да, наполните носок брикетами древесного угля или кедровой стружкой и оставьте его в обуви на ночь. Это также хороший способ сделать так, чтобы обувь приятно пахла.
Кусок мыла
Чтобы сделать так, чтобы обувь приятно пахла, достаточно положить внутрь кусочек мыла. И все!
Читайте также:
Как почистить кожаную обувь и ботинки: легкий метод сделает вещи снова новыми
Как почистить белую подошву на обуви: эффективный метод
Как стирать обувь в стиральной машине: интересная информация