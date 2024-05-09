Хороші господині завжди дослухаються до корисних порад, коли мова йде про те, як почистити диван.

Ви можете почистити будь-який диван у вашому домі досить легко та без зусиль, якщо скористаєтесь корисними порадами.

Ось як це зробити:

Як почистити диван і подушки з мікрофібри

Дивани з мікрофібри слід пилососити щотижня, щоб пил і бруд не потрапляли на подушки (особливо якщо на дивані сидять пухнасті друзі!). Крім того, якщо ви часто проливаєте рідину, обробіть пляму якнайшвидше, щоб переконатися, що ви можете видалити її з мікрофібри. Нижче описано кілька варіантів прання дивана з мікрофібри.

1. Мило для посуду + вода

Якщо на вашому дивані є тег W або W/S , ви можете просто почистити його миючим розчином і водою.

або , ви можете просто почистити його миючим розчином і водою. Спочатку проведіть швидке очищення. Висушіть щіткою та пропилососіть сипуче сміття.

Змішайте очисний розчин. 4 склянки теплої води + ¼ склянки миючого засобу. Збийте це разом у відрі, поки воно не стане божевільним. Наповніть друге відро чистою теплою водою.

Змочіть щітку або губку з м’якою щетиною в мильному розчині та приступайте до чищення дивана. Витріть свій диван зверху вниз. Не забувайте про борти, руки та всі сторони кожної окремої подушки. Часто промивайте губку або щітку у відрі з чистою водою та відіжміть її, щоб не перенаситити диван водою. Повторюйте, доки не вичистите весь диван.

Використовуючи чисту ганчірку з мікрофібри, промийте диван чистою водою. Занурте ганчірку в чисту воду і відіжміть її. Протріть весь диван чистою вологою ганчіркою, щоб видалити всі залишки мила.

Дайте дивану повністю висохнути, перш ніж сідати на нього (або пускати на нього домашніх тварин!). Провітріть приміщення, відкривши вікна або запустивши вентилятори, щоб прискорити процес висихання.

Щоб завершити, постукайте диванні подушки насадкою для оббивки пилососа, щоб розпушити будь-які матові волокна.

2. Спирт

Якщо на вашому дивані є позначка S , вам потрібно очистити його розчинником, наприклад ізопропіловим спиртом, або готовим миючим засобом на основі розчинника.

, вам потрібно очистити його розчинником, наприклад ізопропіловим спиртом, або готовим миючим засобом на основі розчинника. Спочатку проведіть швидке очищення. Висушіть щіткою та пропилососіть сипуче сміття.

Наповніть пляшку з розпилювачем спиртом і злегка розпиліть тканину з мікрофібри зверху вниз. Якщо ви використовуєте готовий засіб для чищення, обов’язково дотримуйтесь інструкцій на етикетці.

і злегка розпиліть тканину з мікрофібри зверху вниз. Поки тканина з мікрофібри ще зволожена спиртом, використовуйте щітку для чищення з м’якою щетиною або вологу губку, щоб протерти її, споліскуючи губку в чистій воді та часто віджимаючи. Не перенасичуйте диван або подушки водою.

щоб протерти її, споліскуючи губку в чистій воді та часто віджимаючи. Дайте дивану повністю висохнути, перш ніж сідати на нього (або пускати на нього домашніх тварин!). Провітріть приміщення, відкривши вікна або запустивши вентилятори, щоб прискорити процес висихання.

Щоб завершити, постукайте диванні подушки насадкою для оббивки пилососа, щоб розпушити всі матові волокна.

Як почистити шкіряний диван і подушки

Щоб ваш шкіряний диван залишався м’яким і еластичним, дотримуйтеся наших інструкцій з очищення.

Спочатку проведіть швидке очищення. Висушіть щіткою та пропилососіть сипуче сміття.

За допомогою вологої (добре віджатої) ганчірки з мікрофібри ще раз огляньте весь шкіряний диван, щоб переконатися, що пил і лупа зникли.

ще раз огляньте весь шкіряний диван, щоб переконатися, що пил і лупа зникли. Змішайте рівні частини білого оцту та теплої води у пляшці з пульверизатором або відрі. За допомогою пляшки з розпилювачем або ганчіркою з мікрофібри, змоченою в розчині (і віджатою), нанесіть суміш оцту на проблемні ділянки дивана (помітні забруднення, подряпини, плями або плями). Слідкуйте за тим, щоб шкіряний диван або подушки не перенасичувалися водою.

За допомогою пляшки з розпилювачем або ганчіркою з мікрофібри, змоченою в розчині (і віджатою), нанесіть суміш оцту на проблемні ділянки дивана (помітні забруднення, подряпини, плями або плями). Потім протріть плями від оцту сухою тканиною , щоб висушити їх. (Не хвилюйтеся, цей запах оцту швидко зникне, коли він висохне.)

, щоб висушити їх. (Не хвилюйтеся, цей запах оцту швидко зникне, коли він висохне.) Щоб виявити певні плями на шкіряному дивані, спробуйте такі прийоми: Для жиру протріть чистою сухою тканиною. Якщо до мастила додати воду, вона може просто ще більше вбратися в шкіру. Якщо жир уже висох до того часу, як ви це помітили (можливо, піца минулого тижня?), посипте на це місце щіпку харчової соди, залиште на кілька годин, а потім насухо видаліть його щіткою (або пропилососіть). Для чорнила, цвілі або цвілі нанесіть трохи ізопропілового спирту на пляму за допомогою ватної кульки або ганчірки з мікрофібри та промокніть пляму, доки вона не зникне. Для темних плям на світлій шкірі змішайте 1:1 розчин лимонного соку та винного каменю, щоб отримати пасту. Нанесіть пасту на пляму та дайте їй постояти 5–10 хвилин, перш ніж витерти її вологою ганчіркою з мікрофібри (можливо, спочатку спробуйте на дуже маленькій порції, щоб уникнути зміни кольору).



Як почистити замшевий диван і подушки

Замша симпатична і все таке, але її важко чистити через її дрібні чутливі волокна. Замшеві дивани, як правило, розроблені таким чином, щоб бути стійкими до розливу, якщо їх швидко обробити, але плями, які осідають або втираються в подушки, стає складніше видалити.

Особливо для замшевих диванів важливо перевірити етикетку, щоб визначити, який засіб для чищення використовувати. Якщо ви не можете знайти мітку чи мітку, для безпеки припустіть, що це мітка S.

важливо перевірити етикетку, щоб визначити, який засіб для чищення використовувати. Якщо ви не можете знайти мітку чи мітку, для безпеки припустіть, що це Ось оновлення. W = миючий засіб на водній основі, який є ніжним, містить воду як основний інгредієнт і добре працює на більшості оббивних матеріалів загалом. S = слід використовувати лише розчинники, що є типом очищувача, основним компонентом якого є хімікати S/W = можна використовувати як розчинники, так і/або миючі засоби на водній основі X = повністю уникайте засобів для чищення («X» в основному означає «лише хімчистку» для дивана).

Змішайте миючий розчин у пляшці з розпилювачем.

Щоб отримати позначку W, змішайте теплу воду з кількома краплями миючого засобу.

Для мітки S використовуйте чистий ізопропіловий спирт.

Для мітки X просто дотримуйтесь швидкого чищення (така ж суха щітка та пилосос).

Розпиліть засіб для чищення на замшевий диван, не перенасичуючи його. Використовуючи м’яку губку або ганчірку з мікрофібри, втирайте розчин круговими рухами, секцію за секцією від верху до низу дивана. Не лякайтеся, коли замша набуває темного кольору, коли вона волога, вона знову посвітлішає, коли ваш розчин висохне. Якщо ви використовуєте мильний розчин, після цього обов’язково протріть замшу чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила.

Дайте замші повністю висохнути на повітрі, потім помасажуйте матеріал м’якою сухою щіткою, щоб розпушити волокна на місце.

Як почистити тканинний диван і подушки

Коли ви пролили щось на тканину (диван чи іншу), поспішіть і якнайшвидше усуньте цю пляму, інакше вона швидко вбереться в матеріал.

Спочатку проведіть швидке очищення. Висушіть щіткою та пропилососіть сипуче сміття.

Рясно посипте весь диван харчовою содою. Дайте харчовій соді постояти 15–20 хвилин, потім пропилососіть її.

Щоб помітити стійкі плями на тканинних диванах, змішайте пасту з харчової соди та води. Використовуйте приблизно ¼ склянки харчової соди та кілька крапель води, щоб створити пасту, доки вона не стане товщиною тіста для торта. За потреби додайте більше води, щоб отримати консистенцію. Нанесіть пасту на пляму або пляму та залиште на 15–20 хвилин. Використовуйте суху щітку або вакуумну насадку для оббивки, щоб почистити або всмоктати висохлу харчову соду.

Використовуючи чисту вологу ганчірку з мікрофібри, промийте диван чистою водою. Занурте ганчірку в чисту воду і відіжміть її. Протріть весь диван чистою вологою ганчіркою, щоб видалити всі залишки харчової соди.

Дайте дивану повністю висохнути, перш ніж сідати на нього (або пускати на нього домашніх тварин!). Провітріть приміщення, відкривши вікна або запустивши вентилятори, щоб прискорити процес висихання.

Крім того, ви можете почистити тканинний диван парою . Як правило, ви можете взяти напрокат пароочисник із спеціальним очисним розчином та інструкціями.

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