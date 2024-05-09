Хорошие хозяйки всегда прислушиваются к полезным советам, когда речь идет о том, как почистить диван.

Вы можете почистить любой диван в вашем доме довольно легко и без труда, если воспользуетесь полезными советами.

Вот как это сделать:

Как почистить диван и подушки из микрофибры

Диваны из микрофибры следует пылесосить еженедельно, чтобы пыль и грязь не попадали на подушки (особенно если на диване сидят пушистые друзья!). Кроме того, если вы часто проливаете жидкость, обработайте пятно как можно быстрее, чтобы убедиться, что вы можете удалить его из микрофибры. Ниже описано несколько вариантов стирки дивана из микрофибры.

1. Мыло для посуды + вода

Если на вашем диване есть тег W или W/S , вы можете просто почистить его моющим раствором и водой.

или , вы можете просто почистить его моющим раствором и водой. Сначала проведите быструю очистку. Высушите щеткой и пропылесосите сыпучий мусор.

Смешайте очищающий раствор. 4 стакана теплой воды + ¼ стакана моющего средства. Взбейте это вместе в ведре, пока оно не станет безумным. Наполните второе ведро чистой теплой водой.

Смочите щетку или губку с мягкой щетиной в мыльном растворе и приступайте к чистке дивана. Протрите свой диван сверху вниз. Не забывайте о бортах, руках и всех сторонах каждой отдельной подушки. Часто промывайте губку или щетку в ведре с чистой водой и отожмите ее, чтобы не перенасытить диван водой. Повторяйте до тех пор, пока не вычистите весь диван.

Используя чистую тряпку из микрофибры, промойте чистой водой диван. Окуньте тряпку в чистую воду и отожмите ее. Протрите весь диван чистой влажной тряпкой, чтобы удалить все остатки мыла.

Дайте дивану полностью высохнуть, прежде чем садиться на него (или пускать на него домашних животных!). Проветрите помещение, открыв окна или запустив вентиляторы, чтобы ускорить процесс высыхания.

Чтобы завершить, постучите диванные подушки насадкой для обивки пылесоса, чтобы разрыхлить любые матовые волокна.

2. Спирт

Если на вашем диване имеется отметка S , вам нужно очистить его растворителем, например изопропиловым спиртом или готовым моющим средством на основе растворителя.

, вам нужно очистить его растворителем, например изопропиловым спиртом или готовым моющим средством на основе растворителя. Сначала проведите быструю очистку. Высушите щеткой и пропылесосите сыпучий мусор.

Наполните бутылку с распылителем спирта и слегка распылите ткань из микрофибры сверху вниз. Если вы используете готовое чистящее средство, обязательно следуйте инструкциям на этикетке.

и слегка распылите ткань из микрофибры сверху вниз. Пока ткань из микрофибры еще увлажнена спиртом, используйте щетку для чистки с мягкой щетиной или влажную губку, чтобы протереть ее, ополаскивая губку в чистой воде и часто отжимая. Не перенасыщайте диван или подушки водой.

чтобы протереть ее, ополаскивая губку в чистой воде и часто отжимая. Дайте дивану полностью высохнуть, прежде чем садиться на него (или пускать на него домашних животных!). Проветрите помещение, открыв окна или запустив вентиляторы, чтобы ускорить процесс высыхания.

Чтобы завершить, постучите диванные подушки насадкой для обивки пылесоса, чтобы разрыхлить все матовые волокна.

Как почистить кожаный диван и подушки.

Чтобы ваш кожаный диван оставался мягким и эластичным, следуйте нашим инструкциям по очистке.

Сначала проведите быструю очистку. Высушите щеткой и пропылесосите сыпучий мусор.

С помощью влажной (хорошо отжатой) тряпки из микрофибры еще раз осмотрите весь кожаный диван, чтобы убедиться, что пыль и перхоть исчезли.

еще раз осмотрите весь кожаный диван, чтобы убедиться, что пыль и перхоть исчезли. Смешайте равные части белого уксуса и теплой воды в бутылке с пульверизатором или в ведре. С помощью бутылки с распылителем или тряпкой из микрофибры, смоченной в растворе (и отжатой), нанесите смесь уксуса на проблемные участки дивана (заметные загрязнения, царапины, пятна или пятна). Следите за тем, чтобы кожаный диван или подушки не перенасыщались водой.

С помощью бутылки с распылителем или тряпкой из микрофибры, смоченной в растворе (и отжатой), нанесите смесь уксуса на проблемные участки дивана (заметные загрязнения, царапины, пятна или пятна). Затем протрите пятна от уксуса сухой тканью , чтобы высушить их. (Не беспокойтесь, этот запах уксуса быстро исчезнет, ​​когда он высохнет.)

, чтобы высушить их. (Не беспокойтесь, этот запах уксуса быстро исчезнет, ​​когда он высохнет.) Чтобы обнаружить определенные пятна на кожаном диване, попробуйте следующие приемы: Для жира протрите чистой сухой тканью. Если к смазке добавить воду, она может просто еще больше впитаться в кожу. Если жир уже высох к тому времени, как вы это заметили (возможно, пицца на прошлой неделе?), посыпьте на это место щепотку пищевой соды, оставьте на несколько часов, а затем досуха удалите его щеткой (или пропылесосите). Для чернил, плесени или плесени нанесите немного изопропилового спирта на пятно с помощью ватного шарика или тряпки из микрофибры и промокните пятно, пока оно не исчезнет. Для темных пятен на светлой коже смешайте 1:1 раствор лимонного сока и винного камня для получения пасты. Нанесите пасту на пятно и дайте ему постоять 5–10 минут, прежде чем вытереть влажной тряпкой из микрофибры (возможно, сначала попробуйте на очень маленькой порции, чтобы избежать изменения цвета).



Как почистить замшевый диван и подушки.

Замша симпатична и все такое, но ее трудно чистить из-за ее мелких чувствительных волокон. Замшевые диваны, как правило, разработаны таким образом, чтобы быть устойчивыми к разливу, если их быстро обработать, но пятна, которые оседают или втираются в подушки, становится сложнее удалить.

Особенно для замшевых диванов важно проверить этикетку, чтобы определить, какое чистящее средство использовать. Если вы не можете найти метку или метку, для безопасности предположите, что это метка S.

важно проверить этикетку, чтобы определить, какое чистящее средство использовать. Если вы не можете найти метку или метку, для безопасности предположите, что это Вот обновление. W = моющее средство на водной основе, которое является нежным, содержит воду как основной ингредиент и хорошо работает на большинстве обивочных материалов в целом. S = следует использовать только растворители, являющиеся типом очистителя, основным компонентом которого являются химикаты S/W = можно использовать как растворители, так и/или моющие средства на водной основе X = полностью избегайте чистящих средств («X» в основном означает «лишь химчистку» для дивана).

Смешайте моющий раствор в бутылке с распылителем.

Чтобы получить отметку W, смешайте теплую воду с несколькими каплями моющего средства.

Для метки S используйте чистый изопропиловый спирт.

Для метки X просто придерживайтесь быстрой чистки (такая же сухая щетка и пылесос).

Распылите чистящее средство на замшевый диван, не перенасыщая его. Используя мягкую губку или тряпку из микрофибры, вотрите раствор круговыми движениями, секцию за секцией сверху донизу дивана. Не пугайтесь, когда замша приобретает темный цвет, когда она влажная, она снова посветлеет, когда ваш раствор высохнет. Если вы используете мыльный раствор, затем протрите замшу чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла.

Дайте замше полностью высохнуть на воздухе, затем помассируйте материал мягкой сухой щеткой, чтобы разрыхлить волокна на место.

Как почистить тканевый диван и подушки.

Когда вы пролили что-то на ткань (диван или другую), торопитесь и как можно быстрее устраните это пятно, иначе оно быстро впитается в материал.

Сначала проведите быструю очистку. Высушите щеткой и пропылесосите сыпучий мусор.

Обильно посыпьте весь диван пищевой содой. Дайте пищевой соде постоять 15–20 минут, затем пропылесосите ее.

Чтобы заметить стойкие пятна на тканевых диванах, смешайте пасту из пищевой соды и воды. Используйте примерно ¼ стакана пищевой соды и несколько капель воды, чтобы создать пасту до тех пор, пока она не станет толщиной теста для торта. При необходимости добавьте больше воды, чтобы получить консистенцию. Нанесите пасту на пятно или оставьте на 15–20 минут. Используйте сухую щетку или вакуумную насадку для обивки, чтобы почистить или впитать высохшую пищевую соду.

Используя чистую влажную тряпку из микрофибры, промойте диван чистой водой. Окуньте тряпку в чистую воду и отожмите ее. Протрите весь диван чистой влажной тряпкой, чтобы удалить все остатки пищевой соды.

Дайте дивану полностью высохнуть, прежде чем садиться на него (или пускать на него домашних животных!). Проветрите помещение, открыв окна или запустив вентиляторы, чтобы ускорить процесс высыхания.

Кроме того, вы можете почистить тканевый диван паром . Как правило, вы можете взять напрокат пароочиститель со специальным очистительным раствором и инструкциями.

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