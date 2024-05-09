Рано чи пізно вам доведеться задатися питанням про те, як позбутися цвілі на якійсь із поверхонь у вашому домі. Ми допоможемо вам дізнатися, як це зробити.

Як позбутися від цвілі на стінах

Якщо на ваших стінах є цвіль, можливо, ви маєте справу з деякими потенційними структурними пошкодженнями, тому ми рекомендуємо вам викликати професіонала, щоб оцінити збитки. Якщо ви самі зможете це зробити, окей. Обов’язково упакуйте всі запліснявілі гіпсокартонні та ізоляційні матеріали у міцні мішки для сміття та перевірте місцеві правила щодо правильної утилізації.

Нагадування: завжди надягайте захисні окуляри (в ідеалі – герметичні), гумові рукавички та захисну маску для обличчя, коли маєте справу з цвіллю.

Для пористих стін (гіпсокартон, бетон та ін.)

Одягніть захисне спорядження.

У відрі змішайте розчин 1 частини відбілювача на 3 частини води. Крім того, ви можете використовувати 3% концентрацію перекису водню. Розпиліть перекис на стіну і залиште на 10-15 хвилин. Потім потріть запліснявілі стіни щіткою з м’якою щетиною, щоб позбутися цвілі.

Нанесіть розчин на запліснявілу стіну губкою (або шваброю для великих поверхонь), але намагайтеся не мочити це місце без потреби.

на запліснявілу стіну губкою (або шваброю для великих поверхонь), але намагайтеся не мочити це місце без потреби. Дайте розчину висохнути на повітрі.

Для стін, обклеєних шпалерами

Використовуйте олію чайного дерева, екстракт кісточок грейпфрута або оцет, щоб не пошкодити шпалери.

олію чайного дерева, екстракт кісточок грейпфрута або оцет, щоб не пошкодити шпалери. Змішайте 1 чайну ложку ефірної олії з кожною склянкою води, яку ви використовуєте. Крім того, змішайте білий оцет з теплою водою у співвідношенні 1:1.

1 чайну ложку ефірної олії з кожною склянкою води, яку ви використовуєте. Використовуйте пляшку з розпилювачем, щоб нанести миючий засіб на шпалери.

миючий засіб на шпалери. Потріть запліснявілі шпалери щіткою з м’якою щетиною, доки цвіль не зникне.

шпалери щіткою з м’якою щетиною, доки цвіль не зникне. Намагайтеся уникати перенасичення шпалер.

шпалер. Дайте шпалерам висохнути на повітрі.

Як позбутися від цвілі у ванній

Від цвілі у ванній кімнаті, як правило, найлегше позбутися, оскільки вона зазвичай є на непористих поверхнях (це означає, що вона, ймовірно, не зарилася надто глибоко). Існує багато ефективних способів позбутися плісняви ​​у ванній кімнаті, будь то на душі, розчині чи плитці. Однак стіни та стелі виявляться складнішими.

Нагадування: завжди надягайте захисні окуляри (в ідеалі – герметичні), гумові рукавички та захисну маску для обличчя, коли маєте справу з цвіллю.

Наші улюблені засоби для чищення цвілі, щоб позбутися цвілі у ванній кімнаті

Відбілювач

Розчин відбілювача у воді у співвідношенні 1:10 чудово підходить для всіх непористих поверхонь, від раковин і ванн до туалетів і душів. Однак краще не використовувати відбілювач для видалення цвілі зі стелі чи стін ванної кімнати.

Дистильований білий оцет

Це більш щадний варіант позбавлення від цвілі у ванній кімнаті. Ви можете розбавити оцет, щоб почистити кахельну підлогу або використовувати його, щоб розчинити мінеральні накопичення з жорсткої води на душовій лійці , прочистити каналізацію або навіть видалити дивні плями в туалеті. Оцет може вбити цвіль, якщо розпилити його безпосередньо на нього. Просто дайте оцту постояти 5–10 хвилин, перш ніж протирати його губкою або ганчіркою.

Для стелі у ванній кімнаті

Знайдіть джерело. Десь є витік? Чи просто надмірно волого? Увімкніть вентилятор і відкрийте вікна, щоб спробувати висушити місце.

Десь є витік? Чи просто надмірно волого? Увімкніть вентилятор і відкрийте вікна, щоб спробувати висушити місце. Змішайте оцет і водний розчин у пляшці з розпилювачем і почніть наносити на уражену цвіллю ділянку.

і почніть наносити на уражену цвіллю ділянку. Якщо ваша стеля пофарбована або оброблена (ймовірно, так і є), приступайте до чищення щіткою з м’якою щетиною.

(ймовірно, так і є), приступайте до чищення щіткою з м’якою щетиною. Якщо ваша стеля незакінчена , ця робота може бути поза вашою рульовою рубкою, оскільки вам потрібно буде відшкребти та завершити запліснявілу стелю.

, ця робота може бути поза вашою рульовою рубкою, оскільки вам потрібно буде відшкребти та завершити запліснявілу стелю. Повторюйте обприскування та очищення , доки цвіль не зникне.

, доки цвіль не зникне. Дайте розчину оцту висохнути на повітрі.

Для стін ванної кімнати

Знайдіть джерело. Десь є витік? Чи просто надмірно волого? Увімкніть вентилятор і відкрийте вікна, щоб спробувати висушити місце.

Десь є витік? Чи просто надмірно волого? Увімкніть вентилятор і відкрийте вікна, щоб спробувати висушити місце. Змішайте оцет і водний розчин у пляшці з розпилювачем і почніть наносити на уражену цвіллю ділянку.

і почніть наносити на уражену цвіллю ділянку. Якщо ваші стіни пофарбовані або оздоблені (ймовірно, вони є), приступайте до чищення щіткою з м’якою щетиною.

(ймовірно, вони є), приступайте до чищення щіткою з м’якою щетиною. Якщо ваші стіни ще не закінчені , ця робота може бути поза вашою рульовою рубкою, оскільки вам доведеться зішкребти та завершити запліснявілі стіни.

, ця робота може бути поза вашою рульовою рубкою, оскільки вам доведеться зішкребти та завершити запліснявілі стіни. Повторюйте обприскування та очищення , доки цвіль не зникне.

, доки цвіль не зникне. Дайте розчину оцту висохнути на повітрі.

Якщо здається, що цвіль проникла глибоко в гіпсокартон , викликайте професіоналів. Видалити його буде дуже важко, і це може навіть стати загрозою для здоров’я.

Настінна форма для кахельної ванної кімнати

Використовуйте оцет для плиткових стін. Змішайте оцет і теплу воду у співвідношенні 1:1.

для плиткових стін. Розпиліть розчин і залиште на 5–10 хвилин.

розчин і залиште на 5–10 хвилин. Зітріть цвіль і миючий розчин щіткою або губкою з м’якою щетиною.

цвіль і миючий розчин щіткою або губкою з м’якою щетиною. Дайте йому висохнути на повітрі.

Затірка запліснявіла? Спробуйте зробити пасту з харчовою содою та трохи води. Нанесіть пасту та дайте їй постояти кілька хвилин, перш ніж витирати її. Ви можете спробувати використати стару зубну щітку, щоб почистити ці маленькі куточки та щілини і позбутися цвілі. За потреби повторіть.

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