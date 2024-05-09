Рано или поздно вам придется задаться вопросом о том, как избавиться от плесени на какой-либо из поверхностей в вашем доме. Мы поможем вам узнать, как это сделать.

Как избавиться от плесени на стенах

Если на ваших стенах есть плесень, возможно, вы имеете дело с некоторыми потенциальными структурными повреждениями, поэтому мы рекомендуем вызвать профессионала, чтобы оценить ущерб. Если вы сами можете это сделать, окей. Обязательно упаковайте все заплесневелые гипсокартонные и изоляционные материалы в мусорные мешки и проверьте местные правила правильной утилизации.

Напоминание: всегда надевайте защитные очки (в идеале – герметичные), резиновые перчатки и защитную маску для лица, когда имеете дело с плесенью.

Для ячеистых стен (гипсокартон, бетон и др.)

  • Наденьте защитное снаряжение.
  • В ведре смешайте раствор 1 части отбеливателя на 3 части воды.
    • Кроме того, вы можете использовать 3% концентрацию перекиси водорода. Распылите перекись на стену и оставьте на 10-15 минут. Затем потрите заплесневевшие стены щеткой с мягкой щетиной, чтобы избавиться от плесени.
  • Нанесите раствор на заплесневевшую стену губкой (или шваброй для больших поверхностей), но старайтесь не мочить это место без надобности.
  • Дайте раствору высохнуть на воздухе.

Для стен, оклеенных обоями

  • Используйте масло чайного дерева, экстракт косточек грейпфрута или уксус, чтобы не повредить обои.
  • Смешайте 1 чайную ложку эфирного масла с каждым стаканом воды, которую вы используете.
    • Кроме того, смешайте белый уксус с теплой водой в соотношении 1:1.
  • Используйте бутылку с распылителем, чтобы нанести моющее средство на обои.
  • Потрите заплесневелые обои щеткой с мягкой щетиной, пока плесень не исчезнет.
  • Старайтесь избегать перенасыщения обоев.
  • Дайте обоям высохнуть на воздухе.

плесень

Как избавиться от плесени в ванной

От плесени в ванной комнате, как правило, легче всего избавиться, поскольку она обычно есть на непористых поверхностях (это означает, что она, вероятно, не зарылась слишком глубоко). Существует много эффективных способов избавиться от плесени в ванной комнате, будь то на душе, растворе или плитке. Однако стены и потолки окажутся более сложными.

Напоминание: всегда надевайте защитные очки (в идеале – герметичные), резиновые перчатки и защитную маску для лица, когда имеете дело с плесенью.

Наши любимые средства для чистки плесени, чтобы избавиться от плесени в ванной комнате

  • Отбеливатель

  • Раствор отбеливателя в воде в соотношении 1:10 отлично подходит для всех непористых поверхностей от раковин и ванн до туалетов и душей. Однако лучше не использовать отбеливатель для удаления плесени из потолка или стен ванной комнаты.

  • Дистиллированный белый уксус

  • Это более щадящий вариант избавления от плесени в ванной комнате. Вы можете разбавить уксус, чтобы почистить кафельный пол или использовать его, чтобы растворить минеральные накопления из жесткой воды на душевой воронке, прочистить канализацию или даже удалить странные пятна в туалете. Уксус может убить плесень, если распылить его непосредственно на него. Просто дайте уксусу постоять 5–10 минут, прежде чем протирать его губкой или тряпкой.

плесень

Для потолка в ванной комнате

  • Найдите источник. Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место.
  • Смешайте уксус и водный раствор в бутылке с распылителем и начните наносить на пораженный плесенью участок.
  • Если ваш потолок окрашен или отделан (вероятно, так и есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной.
  • Если ваш потолок незакончен , эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам нужно будет отскребть и завершить заплесневевший потолок.
  • Повторяйте опрыскивание и очистку , пока плесень не исчезнет.
  • Дайте раствору уксуса высохнуть на воздухе.

Для стен ванной комнаты

  • Найдите источник. Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место.
  • Смешайте уксус и водный раствор в бутылке с распылителем и начните наносить на пораженный плесенью участок.
  • Если ваши стены окрашены или украшены (вероятно, они есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной.
  • Если ваши стены еще не закончены , эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам придется соскоблить и завершить заплесневевшие стены.
  • Повторяйте опрыскивание и очистку , пока плесень не исчезнет.
  • Дайте раствору уксуса высохнуть на воздухе.
  • Если кажется, что плесень проникла глубоко в гипсокартон , вызывайте профессионалов. Удалить его будет очень тяжело, и это может стать угрозой для здоровья.

Настенная форма для кафельной ванной комнаты

  • Используйте уксус для плиточных стенок.
    • Смешайте уксус и теплую воду в соотношении 1:1.
  • Распылите раствор и оставьте на 5–10 минут.
  • Сотрите плесень и моющий раствор щеткой или губкой с мягкой щетиной.
  • Дайте ему высохнуть на воздухе.
  • Затирка заплесневела? Попытайтесь сделать пасту с пищевой содой и немного воды. Нанесите пасту и дайте постоять несколько минут, прежде чем вытирать ее. Вы можете попробовать использовать старую зубную щетку, чтобы почистить эти маленькие уголки и щели и избавиться от плесени. При необходимости повторите.

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