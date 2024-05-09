Вы можете попробовать использовать эффективные методы, которые помогут вам избавиться от плесени на любой поверхности.

Рано или поздно вам придется задаться вопросом о том, как избавиться от плесени на какой-либо из поверхностей в вашем доме. Мы поможем вам узнать, как это сделать.

Как избавиться от плесени на стенах

Если на ваших стенах есть плесень, возможно, вы имеете дело с некоторыми потенциальными структурными повреждениями, поэтому мы рекомендуем вызвать профессионала, чтобы оценить ущерб. Если вы сами можете это сделать, окей. Обязательно упаковайте все заплесневелые гипсокартонные и изоляционные материалы в мусорные мешки и проверьте местные правила правильной утилизации.

Напоминание: всегда надевайте защитные очки (в идеале – герметичные), резиновые перчатки и защитную маску для лица, когда имеете дело с плесенью.

Для ячеистых стен (гипсокартон, бетон и др.)

Наденьте защитное снаряжение.

В ведре смешайте раствор 1 части отбеливателя на 3 части воды. Кроме того, вы можете использовать 3% концентрацию перекиси водорода. Распылите перекись на стену и оставьте на 10-15 минут. Затем потрите заплесневевшие стены щеткой с мягкой щетиной, чтобы избавиться от плесени.

Нанесите раствор на заплесневевшую стену губкой (или шваброй для больших поверхностей), но старайтесь не мочить это место без надобности.

на заплесневевшую стену губкой (или шваброй для больших поверхностей), но старайтесь не мочить это место без надобности. Дайте раствору высохнуть на воздухе.

Для стен, оклеенных обоями

Используйте масло чайного дерева, экстракт косточек грейпфрута или уксус, чтобы не повредить обои.

масло чайного дерева, экстракт косточек грейпфрута или уксус, чтобы не повредить обои. Смешайте 1 чайную ложку эфирного масла с каждым стаканом воды, которую вы используете. Кроме того, смешайте белый уксус с теплой водой в соотношении 1:1.

1 чайную ложку эфирного масла с каждым стаканом воды, которую вы используете. Используйте бутылку с распылителем, чтобы нанести моющее средство на обои.

моющее средство на обои. Потрите заплесневелые обои щеткой с мягкой щетиной, пока плесень не исчезнет.

обои щеткой с мягкой щетиной, пока плесень не исчезнет. Старайтесь избегать перенасыщения обоев.

обоев. Дайте обоям высохнуть на воздухе.

Как избавиться от плесени в ванной

От плесени в ванной комнате, как правило, легче всего избавиться, поскольку она обычно есть на непористых поверхностях (это означает, что она, вероятно, не зарылась слишком глубоко). Существует много эффективных способов избавиться от плесени в ванной комнате, будь то на душе, растворе или плитке. Однако стены и потолки окажутся более сложными.

Напоминание: всегда надевайте защитные очки (в идеале – герметичные), резиновые перчатки и защитную маску для лица, когда имеете дело с плесенью.

Наши любимые средства для чистки плесени, чтобы избавиться от плесени в ванной комнате

Отбеливатель

Раствор отбеливателя в воде в соотношении 1:10 отлично подходит для всех непористых поверхностей от раковин и ванн до туалетов и душей. Однако лучше не использовать отбеливатель для удаления плесени из потолка или стен ванной комнаты.

Дистиллированный белый уксус

Это более щадящий вариант избавления от плесени в ванной комнате. Вы можете разбавить уксус, чтобы почистить кафельный пол или использовать его, чтобы растворить минеральные накопления из жесткой воды на душевой воронке, прочистить канализацию или даже удалить странные пятна в туалете. Уксус может убить плесень, если распылить его непосредственно на него. Просто дайте уксусу постоять 5–10 минут, прежде чем протирать его губкой или тряпкой.

Для потолка в ванной комнате

Найдите источник. Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место.

Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место. Смешайте уксус и водный раствор в бутылке с распылителем и начните наносить на пораженный плесенью участок.

и начните наносить на пораженный плесенью участок. Если ваш потолок окрашен или отделан (вероятно, так и есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной.

(вероятно, так и есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной. Если ваш потолок незакончен , эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам нужно будет отскребть и завершить заплесневевший потолок.

, эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам нужно будет отскребть и завершить заплесневевший потолок. Повторяйте опрыскивание и очистку , пока плесень не исчезнет.

, пока плесень не исчезнет. Дайте раствору уксуса высохнуть на воздухе.

Для стен ванной комнаты

Найдите источник. Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место.

Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место. Смешайте уксус и водный раствор в бутылке с распылителем и начните наносить на пораженный плесенью участок.

и начните наносить на пораженный плесенью участок. Если ваши стены окрашены или украшены (вероятно, они есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной.

(вероятно, они есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной. Если ваши стены еще не закончены , эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам придется соскоблить и завершить заплесневевшие стены.

, эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам придется соскоблить и завершить заплесневевшие стены. Повторяйте опрыскивание и очистку , пока плесень не исчезнет.

, пока плесень не исчезнет. Дайте раствору уксуса высохнуть на воздухе.

Если кажется, что плесень проникла глубоко в гипсокартон , вызывайте профессионалов. Удалить его будет очень тяжело, и это может стать угрозой для здоровья.

Настенная форма для кафельной ванной комнаты

Используйте уксус для плиточных стенок. Смешайте уксус и теплую воду в соотношении 1:1.

для плиточных стенок. Распылите раствор и оставьте на 5–10 минут.

раствор и оставьте на 5–10 минут. Сотрите плесень и моющий раствор щеткой или губкой с мягкой щетиной.

плесень и моющий раствор щеткой или губкой с мягкой щетиной. Дайте ему высохнуть на воздухе.

Затирка заплесневела? Попытайтесь сделать пасту с пищевой содой и немного воды. Нанесите пасту и дайте постоять несколько минут, прежде чем вытирать ее. Вы можете попробовать использовать старую зубную щетку, чтобы почистить эти маленькие уголки и щели и избавиться от плесени. При необходимости повторите.

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