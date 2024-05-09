Рано или поздно вам придется задаться вопросом о том, как избавиться от плесени на какой-либо из поверхностей в вашем доме. Мы поможем вам узнать, как это сделать.
Как избавиться от плесени на стенах
Если на ваших стенах есть плесень, возможно, вы имеете дело с некоторыми потенциальными структурными повреждениями, поэтому мы рекомендуем вызвать профессионала, чтобы оценить ущерб. Если вы сами можете это сделать, окей. Обязательно упаковайте все заплесневелые гипсокартонные и изоляционные материалы в мусорные мешки и проверьте местные правила правильной утилизации.
Напоминание: всегда надевайте защитные очки (в идеале – герметичные), резиновые перчатки и защитную маску для лица, когда имеете дело с плесенью.
Для ячеистых стен (гипсокартон, бетон и др.)
- Наденьте защитное снаряжение.
- В ведре смешайте раствор 1 части отбеливателя на 3 части воды.
- Кроме того, вы можете использовать 3% концентрацию перекиси водорода. Распылите перекись на стену и оставьте на 10-15 минут. Затем потрите заплесневевшие стены щеткой с мягкой щетиной, чтобы избавиться от плесени.
- Нанесите раствор на заплесневевшую стену губкой (или шваброй для больших поверхностей), но старайтесь не мочить это место без надобности.
- Дайте раствору высохнуть на воздухе.
Для стен, оклеенных обоями
- Используйте масло чайного дерева, экстракт косточек грейпфрута или уксус, чтобы не повредить обои.
- Смешайте 1 чайную ложку эфирного масла с каждым стаканом воды, которую вы используете.
- Кроме того, смешайте белый уксус с теплой водой в соотношении 1:1.
- Используйте бутылку с распылителем, чтобы нанести моющее средство на обои.
- Потрите заплесневелые обои щеткой с мягкой щетиной, пока плесень не исчезнет.
- Старайтесь избегать перенасыщения обоев.
- Дайте обоям высохнуть на воздухе.
Как избавиться от плесени в ванной
От плесени в ванной комнате, как правило, легче всего избавиться, поскольку она обычно есть на непористых поверхностях (это означает, что она, вероятно, не зарылась слишком глубоко). Существует много эффективных способов избавиться от плесени в ванной комнате, будь то на душе, растворе или плитке. Однако стены и потолки окажутся более сложными.
Напоминание: всегда надевайте защитные очки (в идеале – герметичные), резиновые перчатки и защитную маску для лица, когда имеете дело с плесенью.
Наши любимые средства для чистки плесени, чтобы избавиться от плесени в ванной комнате
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Отбеливатель
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Раствор отбеливателя в воде в соотношении 1:10 отлично подходит для всех непористых поверхностей от раковин и ванн до туалетов и душей. Однако лучше не использовать отбеливатель для удаления плесени из потолка или стен ванной комнаты.
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Дистиллированный белый уксус
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Это более щадящий вариант избавления от плесени в ванной комнате. Вы можете разбавить уксус, чтобы почистить кафельный пол или использовать его, чтобы растворить минеральные накопления из жесткой воды на душевой воронке, прочистить канализацию или даже удалить странные пятна в туалете. Уксус может убить плесень, если распылить его непосредственно на него. Просто дайте уксусу постоять 5–10 минут, прежде чем протирать его губкой или тряпкой.
Для потолка в ванной комнате
- Найдите источник. Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место.
- Смешайте уксус и водный раствор в бутылке с распылителем и начните наносить на пораженный плесенью участок.
- Если ваш потолок окрашен или отделан (вероятно, так и есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной.
- Если ваш потолок незакончен , эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам нужно будет отскребть и завершить заплесневевший потолок.
- Повторяйте опрыскивание и очистку , пока плесень не исчезнет.
- Дайте раствору уксуса высохнуть на воздухе.
Для стен ванной комнаты
- Найдите источник. Где есть утечка? Или просто чрезмерно влажно? Включите вентилятор и откройте окна, чтобы попытаться высушить место.
- Смешайте уксус и водный раствор в бутылке с распылителем и начните наносить на пораженный плесенью участок.
- Если ваши стены окрашены или украшены (вероятно, они есть), приступайте к чистке щеткой с мягкой щетиной.
- Если ваши стены еще не закончены , эта работа может быть вне вашей рулевой рубки, поскольку вам придется соскоблить и завершить заплесневевшие стены.
- Повторяйте опрыскивание и очистку , пока плесень не исчезнет.
- Дайте раствору уксуса высохнуть на воздухе.
- Если кажется, что плесень проникла глубоко в гипсокартон , вызывайте профессионалов. Удалить его будет очень тяжело, и это может стать угрозой для здоровья.
Настенная форма для кафельной ванной комнаты
- Используйте уксус для плиточных стенок.
- Смешайте уксус и теплую воду в соотношении 1:1.
- Распылите раствор и оставьте на 5–10 минут.
- Сотрите плесень и моющий раствор щеткой или губкой с мягкой щетиной.
- Дайте ему высохнуть на воздухе.
- Затирка заплесневела? Попытайтесь сделать пасту с пищевой содой и немного воды. Нанесите пасту и дайте постоять несколько минут, прежде чем вытирать ее. Вы можете попробовать использовать старую зубную щетку, чтобы почистить эти маленькие уголки и щели и избавиться от плесени. При необходимости повторите.
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