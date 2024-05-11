Очистити затірку для підлоги можна швидко та ефективно, якщо знати кілька простих лайфхаків, які можуть стати вашими чудовими помічниками.
Як очистити затірку для підлоги
Є багато додаткових варіантів, щоб очистити затірку для підлоги та відновити її природний колір. Залежно від того, що у вас є у шафах (або вазі для фруктів), виберіть спосіб, який вам найбільше підходить. Усі вони виявилися дуже ефективними та можуть навіть освіжити запах у кімнаті або повністю нейтралізувати його.
Оцет
Оцет - одне з наших улюблених чудодійних засобів.
- Наповніть пляшку з розпилювачем рівними частинами дистильованого білого оцту та теплої води. Добре струсіть, а потім розпиліть безпосередньо на розчин.
- Дайте розчину оцту постояти 5–10 хвилин.
- Після того, як він вбереться, обережно потріть затірку щіткою або зубною щіткою.
- Використовуйте вологу тканину , щоб витерти всю вологу або залишки.
Лимонний сік
Цей цитрусовий фрукт не лише є хорошим джерелом вітаміну С, але й має кислі властивості, що робить його чудовим рішенням для того, щоб очистити затірку для підлоги, а також він чудово пахне.
- Насочіть затирку для підлоги лимонним соком , який усуне плями від затирки природним шляхом. Ви можете або нанести його за допомогою пульверизатора, змочити ганчірку в лимонному соку та протерти на затирці, або просто розрізати лимон навпіл і потерти м’якоттю безпосередньо лінії затирки.
- Дайте лимонному соку настоятися 5–10 хвилин.
- Після того, як він вбереться, обережно потріть затірку щіткою або зубною щіткою.
- Використовуйте вологу тканину , щоб витерти всю вологу або залишки.
Зубна паста
Якщо ви вирішите використати зубну пасту, щоб очистити затірку для підлоги, ваша підлога буде пахнути свіжою м’ятою. Примітка: спочатку переконайтеся, що зубна паста біла, інакше ви можете пофарбувати затирку в синій колір.
- Нанесіть зубну пасту на лінії затирання старою зубною щіткою.
- Залиште зубну пасту на 5–10 хвилин.
- Використовуйте вологу тканину , щоб витерти зубну пасту.
- Обережно протріть розчин чистою теплою водою, щоб видалити всі залишки.
Читайте також:
Як почистити будь-який вид плитки: покрокова інструкція
Як очистити плиткові шви та плитку: важливі поради для чистоти кухні та ванної
Як очистити плитку у ванній: поради від професійних прибиральників