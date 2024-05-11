Існують цікаві та прості лайфхаки, які можуть допомогти вам очистити затірку для підлоги.

Очистити затірку для підлоги можна швидко та ефективно, якщо знати кілька простих лайфхаків, які можуть стати вашими чудовими помічниками.

Як очистити затірку для підлоги

Є багато додаткових варіантів, щоб очистити затірку для підлоги та відновити її природний колір. Залежно від того, що у вас є у шафах (або вазі для фруктів), виберіть спосіб, який вам найбільше підходить. Усі вони виявилися дуже ефективними та можуть навіть освіжити запах у кімнаті або повністю нейтралізувати його.

Оцет

Оцет - одне з наших улюблених чудодійних засобів.

Наповніть пляшку з розпилювачем рівними частинами дистильованого білого оцту та теплої води. Добре струсіть, а потім розпиліть безпосередньо на розчин.

Добре струсіть, а потім розпиліть безпосередньо на розчин. Дайте розчину оцту постояти 5–10 хвилин.

5–10 хвилин. Після того, як він вбереться, обережно потріть затірку щіткою або зубною щіткою.

щіткою або зубною щіткою. Використовуйте вологу тканину , щоб витерти всю вологу або залишки.

Лимонний сік

Цей цитрусовий фрукт не лише є хорошим джерелом вітаміну С, але й має кислі властивості, що робить його чудовим рішенням для того, щоб очистити затірку для підлоги, а також він чудово пахне.

Насочіть затирку для підлоги лимонним соком , який усуне плями від затирки природним шляхом. Ви можете або нанести його за допомогою пульверизатора, змочити ганчірку в лимонному соку та протерти на затирці, або просто розрізати лимон навпіл і потерти м’якоттю безпосередньо лінії затирки.

, який усуне плями від затирки природним шляхом. Ви можете або нанести його за допомогою пульверизатора, змочити ганчірку в лимонному соку та протерти на затирці, або просто розрізати лимон навпіл і потерти м’якоттю безпосередньо лінії затирки. Дайте лимонному соку настоятися 5–10 хвилин.

5–10 хвилин. Після того, як він вбереться, обережно потріть затірку щіткою або зубною щіткою.

щіткою або зубною щіткою. Використовуйте вологу тканину , щоб витерти всю вологу або залишки.

Зубна паста

Якщо ви вирішите використати зубну пасту, щоб очистити затірку для підлоги, ваша підлога буде пахнути свіжою м’ятою. Примітка: спочатку переконайтеся, що зубна паста біла, інакше ви можете пофарбувати затирку в синій колір.

Нанесіть зубну пасту на лінії затирання старою зубною щіткою.

Залиште зубну пасту на 5–10 хвилин.

на 5–10 хвилин. Використовуйте вологу тканину , щоб витерти зубну пасту.

, щоб витерти зубну пасту. Обережно протріть розчин чистою теплою водою, щоб видалити всі залишки.

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