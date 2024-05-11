Очистити затірку для підлоги можна швидко та ефективно, якщо знати кілька простих лайфхаків, які можуть стати вашими чудовими помічниками.

Як очистити затірку для підлоги

Є багато додаткових варіантів, щоб очистити затірку для підлоги та відновити її природний колір. Залежно від того, що у вас є у шафах (або вазі для фруктів), виберіть спосіб, який вам найбільше підходить. Усі вони виявилися дуже ефективними та можуть навіть освіжити запах у кімнаті або повністю нейтралізувати його.

Оцет

Оцет - одне з наших улюблених чудодійних засобів.

  • Наповніть пляшку з розпилювачем рівними частинами дистильованого білого оцту та теплої води. Добре струсіть, а потім розпиліть безпосередньо на розчин.
  • Дайте розчину оцту постояти 5–10 хвилин.
  • Після того, як він вбереться, обережно потріть затірку щіткою або зубною щіткою.
  • Використовуйте вологу тканину , щоб витерти всю вологу або залишки.

затірка

Лимонний сік

Цей цитрусовий фрукт не лише є хорошим джерелом вітаміну С, але й має кислі властивості, що робить його чудовим рішенням для того, щоб очистити затірку для підлоги, а також він чудово пахне.

  • Насочіть затирку для підлоги лимонним соком , який усуне плями від затирки природним шляхом. Ви можете або нанести його за допомогою пульверизатора, змочити ганчірку в лимонному соку та протерти на затирці, або просто розрізати лимон навпіл і потерти м’якоттю безпосередньо лінії затирки.
  • Дайте лимонному соку настоятися 5–10 хвилин.
  • Після того, як він вбереться, обережно потріть затірку щіткою або зубною щіткою.
  • Використовуйте вологу тканину , щоб витерти всю вологу або залишки.

плитка

Зубна паста

Якщо ви вирішите використати зубну пасту, щоб очистити затірку для підлоги, ваша підлога буде пахнути свіжою м’ятою. Примітка: спочатку переконайтеся, що зубна паста біла, інакше ви можете пофарбувати затирку в синій колір.

  • Нанесіть зубну пасту на лінії затирання старою зубною щіткою.
  • Залиште зубну пасту на 5–10 хвилин.
  • Використовуйте вологу тканину , щоб витерти зубну пасту.
  • Обережно протріть розчин чистою теплою водою, щоб видалити всі залишки.

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