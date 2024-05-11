Есть интересные и простые лайфхаки, которые могут помочь вам очистить затирку для пола.

Очистить напольную затирку можно быстро и эффективно, если знать несколько простых лайфхаков, которые могут стать вашими замечательными помощниками.

Как очистить затирку для пола

Есть много дополнительных вариантов, чтобы очистить половую затирку и восстановить ее естественный цвет. В зависимости от того, что у вас есть в шкафах (или весе для фруктов), выберите наиболее подходящий способ. Все они оказались очень эффективны и могут даже освежить запах в комнате или полностью нейтрализовать его.

Уксус

Уксус – одно из наших любимых чудодейственных средств.

Наполните бутылку с распылителем ровными частями дистиллированного белого уксуса и теплой воды. Хорошо встряхните, а затем распылите непосредственно на раствор.

Хорошо встряхните, а затем распылите непосредственно на раствор. Дайте раствору уксуса постоять 5–10 минут.

5–10 минут. После того как он впитается, осторожно потрите затирку щеткой или зубной щеткой.

щеткой или зубной щеткой. Используйте влажную ткань , чтобы вытереть всю влагу или остатки.

Лимонный сок

Этот цитрусовый фрукт не только является хорошим источником витамина С, но и обладает кислыми свойствами, что делает его отличным решением для того, чтобы очистить половую затирку, а также он прекрасно пахнет.

Напитайте затирку для пола лимонным соком , который устранит пятна от затирки естественным путем. Вы можете либо нанести его с помощью пульверизатора, смочить тряпку в лимонном соке и протереть на затирке, либо просто разрезать пополам лимон и потереть мякотью непосредственно линии затирки.

, который устранит пятна от затирки естественным путем. Вы можете либо нанести его с помощью пульверизатора, смочить тряпку в лимонном соке и протереть на затирке, либо просто разрезать пополам лимон и потереть мякотью непосредственно линии затирки. Дайте лимонному соку настояться 5-10 минут.

5-10 минут. После того как он впитается, осторожно потрите затирку щеткой или зубной щеткой.

щеткой или зубной щеткой. Используйте влажную ткань , чтобы вытереть всю влагу или остатки.

Зубная паста

Если вы решите использовать зубную пасту, чтобы очистить затирку для пола, ваш пол будет пахнуть свежей мятой. Примечание: сначала убедитесь, что зубная паста белая , иначе вы можете окрасить затирку в синий цвет.

Нанесите зубную пасту на линии затирки старой зубной щеткой.

Оставьте зубную пасту на 5–10 минут.

на 5–10 минут. Используйте влажную ткань , чтобы вытереть зубную пасту.

, чтобы вытереть зубную пасту. Аккуратно протрите раствор чистой теплой водой, чтобы удалить все остатки.

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