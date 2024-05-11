Очистить напольную затирку можно быстро и эффективно, если знать несколько простых лайфхаков, которые могут стать вашими замечательными помощниками.
Как очистить затирку для пола
Есть много дополнительных вариантов, чтобы очистить половую затирку и восстановить ее естественный цвет. В зависимости от того, что у вас есть в шкафах (или весе для фруктов), выберите наиболее подходящий способ. Все они оказались очень эффективны и могут даже освежить запах в комнате или полностью нейтрализовать его.
Уксус
Уксус – одно из наших любимых чудодейственных средств.
- Наполните бутылку с распылителем ровными частями дистиллированного белого уксуса и теплой воды. Хорошо встряхните, а затем распылите непосредственно на раствор.
- Дайте раствору уксуса постоять 5–10 минут.
- После того как он впитается, осторожно потрите затирку щеткой или зубной щеткой.
- Используйте влажную ткань , чтобы вытереть всю влагу или остатки.
Лимонный сок
Этот цитрусовый фрукт не только является хорошим источником витамина С, но и обладает кислыми свойствами, что делает его отличным решением для того, чтобы очистить половую затирку, а также он прекрасно пахнет.
- Напитайте затирку для пола лимонным соком , который устранит пятна от затирки естественным путем. Вы можете либо нанести его с помощью пульверизатора, смочить тряпку в лимонном соке и протереть на затирке, либо просто разрезать пополам лимон и потереть мякотью непосредственно линии затирки.
- Дайте лимонному соку настояться 5-10 минут.
- После того как он впитается, осторожно потрите затирку щеткой или зубной щеткой.
- Используйте влажную ткань , чтобы вытереть всю влагу или остатки.
Зубная паста
Если вы решите использовать зубную пасту, чтобы очистить затирку для пола, ваш пол будет пахнуть свежей мятой. Примечание: сначала убедитесь, что зубная паста белая , иначе вы можете окрасить затирку в синий цвет.
- Нанесите зубную пасту на линии затирки старой зубной щеткой.
- Оставьте зубную пасту на 5–10 минут.
- Используйте влажную ткань , чтобы вытереть зубную пасту.
- Аккуратно протрите раствор чистой теплой водой, чтобы удалить все остатки.
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