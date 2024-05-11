Очистить напольную затирку можно быстро и эффективно, если знать несколько простых лайфхаков, которые могут стать вашими замечательными помощниками.

Как очистить затирку для пола

Есть много дополнительных вариантов, чтобы очистить половую затирку и восстановить ее естественный цвет. В зависимости от того, что у вас есть в шкафах (или весе для фруктов), выберите наиболее подходящий способ. Все они оказались очень эффективны и могут даже освежить запах в комнате или полностью нейтрализовать его.

Уксус

Уксус – одно из наших любимых чудодейственных средств.

  • Наполните бутылку с распылителем ровными частями дистиллированного белого уксуса и теплой воды. Хорошо встряхните, а затем распылите непосредственно на раствор.
  • Дайте раствору уксуса постоять 5–10 минут.
  • После того как он впитается, осторожно потрите затирку щеткой или зубной щеткой.
  • Используйте влажную ткань , чтобы вытереть всю влагу или остатки.

затирка

Лимонный сок

Этот цитрусовый фрукт не только является хорошим источником витамина С, но и обладает кислыми свойствами, что делает его отличным решением для того, чтобы очистить половую затирку, а также он прекрасно пахнет.

  • Напитайте затирку для пола лимонным соком , который устранит пятна от затирки естественным путем. Вы можете либо нанести его с помощью пульверизатора, смочить тряпку в лимонном соке и протереть на затирке, либо просто разрезать пополам лимон и потереть мякотью непосредственно линии затирки.
  • Дайте лимонному соку настояться 5-10 минут.
  • После того как он впитается, осторожно потрите затирку щеткой или зубной щеткой.
  • Используйте влажную ткань , чтобы вытереть всю влагу или остатки.

плитка

Зубная паста

Если вы решите использовать зубную пасту, чтобы очистить затирку для пола, ваш пол будет пахнуть свежей мятой. Примечание: сначала убедитесь, что зубная паста белая , иначе вы можете окрасить затирку в синий цвет.

  • Нанесите зубную пасту на линии затирки старой зубной щеткой.
  • Оставьте зубную пасту на 5–10 минут.
  • Используйте влажную ткань , чтобы вытереть зубную пасту.
  • Аккуратно протрите раствор чистой теплой водой, чтобы удалить все остатки.

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