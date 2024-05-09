Позбутися неприємного запаху з каналізації не так складно, як ви собі це уявляєте. Особливо, якщо мати при собі покрокову інструкцію, яка значно полегшить цей процес.

Як позбутися неприємного запаху з каналізації на кухні

Очистіть раковину.

  • Використовуйте пробку для раковини та змочіть раковину дуже гарячою водою з милом для посуду.
  • Після намочування гарненько почистіть його — не тільки раковину, але й змішувач і територію навколо неї.
  • Позбудьтеся будь-якої зброди, яку ви бачите. Ви можете навіть використовувати стару зубну щітку для маленьких куточків і щілин! Це допоможе ефективніше позбутися неприємного запаху з каналізації.

Якщо запах не зникне, перейдіть до каналізації.

  • Викликає спокусу використати ядерні засоби для чищення каналізації, щоб швидко вирішити проблему, але більшість сантехніків застерігають від агресивних хімічних засобів для чищення, які можуть пошкодити труби та створити серйозні проблеми в довгостроковій перспективі.
  • Перевірте, чи не застрягли частинки їжі чи сміття в каналізації чи смітнику, і видаліть їх. Обов’язково спочатку вимкніть сміттєзбірник, щоб не ризикувати пожертвувати пальцем смердючим богам раковини.
  • Спустіть або налийте надзвичайно гарячу воду — використовуйте чайник, щоб вона майже закипіла — повільно вливайте в каналізацію, щоб пом’якшити засмічення.
  • Потім використовуйте засіб для миття посуду, щоб розчинити жирні накопичення в каналізації.
  • Якщо все ще засмічено, скористайтеся кухонним поршнем і повторіть описані вище кроки, щоб остаточно позбутися неприємного запаху з каналізації.
  • Злив все ще смердить? Спробуйте кинути трохи цитрусових шкірок і запустити сміттєзбірник, щоб освіжити фанк. Запуск сміттєзбірника з кубиками льоду також допоможе видалити будь-які шматки їжі, що прилипли до лез.

каналізація

Як позбутися неприємного запаху з каналізації у ванній кімнаті

Ви здогадалися: спочатку почистіть раковину.

  • Використовуйте пробку для раковини та змочіть раковину дуже гарячою водою та миючим розчином для посуду, який видаляє жир.
  • Після намочування гарненько почистіть його — не тільки раковину, але й змішувач і територію навколо неї. Позбудьтеся будь-якого видимого бруду. Зітріть усі бризки зубної пасти, шматки поганого лосьйону та плями макіяжу.
  • Перевірте, чи немає в дренажі залишків сміття , і видаліть їх.
  • Промийте злив майже киплячою водою + засіб для миття посуду.
  • За потреби використовуйте поршень і повторіть.

каналізація

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