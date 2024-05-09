Позбутися неприємного запаху з каналізації не так складно, як ви собі це уявляєте. Особливо, якщо мати при собі покрокову інструкцію, яка значно полегшить цей процес.
Як позбутися неприємного запаху з каналізації на кухні
Очистіть раковину.
- Використовуйте пробку для раковини та змочіть раковину дуже гарячою водою з милом для посуду.
- Після намочування гарненько почистіть його — не тільки раковину, але й змішувач і територію навколо неї.
- Позбудьтеся будь-якої зброди, яку ви бачите. Ви можете навіть використовувати стару зубну щітку для маленьких куточків і щілин! Це допоможе ефективніше позбутися неприємного запаху з каналізації.
Якщо запах не зникне, перейдіть до каналізації.
- Викликає спокусу використати ядерні засоби для чищення каналізації, щоб швидко вирішити проблему, але більшість сантехніків застерігають від агресивних хімічних засобів для чищення, які можуть пошкодити труби та створити серйозні проблеми в довгостроковій перспективі.
- Перевірте, чи не застрягли частинки їжі чи сміття в каналізації чи смітнику, і видаліть їх. Обов’язково спочатку вимкніть сміттєзбірник, щоб не ризикувати пожертвувати пальцем смердючим богам раковини.
- Спустіть або налийте надзвичайно гарячу воду — використовуйте чайник, щоб вона майже закипіла — повільно вливайте в каналізацію, щоб пом’якшити засмічення.
- Потім використовуйте засіб для миття посуду, щоб розчинити жирні накопичення в каналізації.
- Якщо все ще засмічено, скористайтеся кухонним поршнем і повторіть описані вище кроки, щоб остаточно позбутися неприємного запаху з каналізації.
- Злив все ще смердить? Спробуйте кинути трохи цитрусових шкірок і запустити сміттєзбірник, щоб освіжити фанк. Запуск сміттєзбірника з кубиками льоду також допоможе видалити будь-які шматки їжі, що прилипли до лез.
Як позбутися неприємного запаху з каналізації у ванній кімнаті
Ви здогадалися: спочатку почистіть раковину.
- Використовуйте пробку для раковини та змочіть раковину дуже гарячою водою та миючим розчином для посуду, який видаляє жир.
- Після намочування гарненько почистіть його — не тільки раковину, але й змішувач і територію навколо неї. Позбудьтеся будь-якого видимого бруду. Зітріть усі бризки зубної пасти, шматки поганого лосьйону та плями макіяжу.
- Перевірте, чи немає в дренажі залишків сміття , і видаліть їх.
- Промийте злив майже киплячою водою + засіб для миття посуду.
- За потреби використовуйте поршень і повторіть.
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