Існує покрокова інструкція, яку ви можете використати для того, щоб позбутися неприємного запаху з каналізації.

Позбутися неприємного запаху з каналізації не так складно, як ви собі це уявляєте. Особливо, якщо мати при собі покрокову інструкцію, яка значно полегшить цей процес.

Як позбутися неприємного запаху з каналізації на кухні

Очистіть раковину.

Використовуйте пробку для раковини та змочіть раковину дуже гарячою водою з милом для посуду.

Після намочування гарненько почистіть його — не тільки раковину, але й змішувач і територію навколо неї.

Позбудьтеся будь-якої зброди, яку ви бачите. Ви можете навіть використовувати стару зубну щітку для маленьких куточків і щілин! Це допоможе ефективніше позбутися неприємного запаху з каналізації.

Якщо запах не зникне, перейдіть до каналізації.

Викликає спокусу використати ядерні засоби для чищення каналізації, щоб швидко вирішити проблему, але більшість сантехніків застерігають від агресивних хімічних засобів для чищення, які можуть пошкодити труби та створити серйозні проблеми в довгостроковій перспективі.

щоб швидко вирішити проблему, але більшість сантехніків застерігають від агресивних хімічних засобів для чищення, які можуть пошкодити труби та створити серйозні проблеми в довгостроковій перспективі. Перевірте, чи не застрягли частинки їжі чи сміття в каналізації чи смітнику, і видаліть їх. Обов’язково спочатку вимкніть сміттєзбірник, щоб не ризикувати пожертвувати пальцем смердючим богам раковини.

застрягли частинки їжі чи сміття в каналізації чи смітнику, і видаліть їх. Обов’язково спочатку вимкніть сміттєзбірник, щоб не ризикувати пожертвувати пальцем смердючим богам раковини. Спустіть або налийте надзвичайно гарячу воду — використовуйте чайник, щоб вона майже закипіла — повільно вливайте в каналізацію, щоб пом’якшити засмічення.

— використовуйте чайник, щоб вона майже закипіла — повільно вливайте в каналізацію, щоб пом’якшити засмічення. Потім використовуйте засіб для миття посуду, щоб розчинити жирні накопичення в каналізації.

засіб для миття посуду, щоб розчинити жирні накопичення в каналізації. Якщо все ще засмічено , скористайтеся кухонним поршнем і повторіть описані вище кроки, щоб остаточно позбутися неприємного запаху з каналізації.

, скористайтеся і повторіть описані вище кроки, щоб остаточно позбутися неприємного запаху з каналізації. Злив все ще смердить? Спробуйте кинути трохи цитрусових шкірок і запустити сміттєзбірник, щоб освіжити фанк. Запуск сміттєзбірника з кубиками льоду також допоможе видалити будь-які шматки їжі, що прилипли до лез.

Як позбутися неприємного запаху з каналізації у ванній кімнаті

Ви здогадалися: спочатку почистіть раковину.

Використовуйте пробку для раковини та змочіть раковину дуже гарячою водою та миючим розчином для посуду, який видаляє жир.

Після намочування гарненько почистіть його — не тільки раковину, але й змішувач і територію навколо неї. Позбудьтеся будь-якого видимого бруду. Зітріть усі бризки зубної пасти, шматки поганого лосьйону та плями макіяжу.

Перевірте, чи немає в дренажі залишків сміття , і видаліть їх.

Промийте злив майже киплячою водою + засіб для миття посуду.

майже киплячою водою + засіб для миття посуду. За потреби використовуйте поршень і повторіть.

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