Существует пошаговая инструкция, которую вы можете использовать для того, чтобы избавиться от неприятного запаха с канализации.

Избавиться от неприятного запаха с канализации не так сложно, как вы себе это представляете. Особенно если иметь при себе пошаговую инструкцию, которая значительно облегчит этот процесс.

Как избавиться от неприятного запаха из канализации на кухне

Очистите раковину.

Используйте пробку для раковины и смочите раковину горячей водой с мылом для посуды.

После намачивания хорошенько почистите его – не только раковину, но и смеситель и территорию вокруг нее.

Избавьтесь от любого оружия, которое вы видите. Вы можете даже использовать старую зубную щетку для маленьких уголков и щелей! Это поможет эффективнее избавиться от неприятного запаха с канализации.

Если запах не исчезнет, ​​перейдите к канализации.

Вызывает соблазн использовать ядерные средства для чистки канализации, чтобы быстро решить проблему, но большинство сантехников предостерегают от агрессивных химических чистящих средств, которые могут повредить трубы и создать серьезные проблемы в долгосрочной перспективе.

чтобы быстро решить проблему, но большинство сантехников предостерегают от агрессивных химических чистящих средств, которые могут повредить трубы и создать серьезные проблемы в долгосрочной перспективе. Проверьте, не застряли ли частицы еды или мусора в канализации или мусорнике, и удалите их. Обязательно сначала выключите мусоросборник, чтобы не рисковать пожертвовать пальцем зловонным богам раковины.

застряли ли частицы еды или мусора в канализации или мусорнике, и удалите их. Обязательно сначала выключите мусоросборник, чтобы не рисковать пожертвовать пальцем зловонным богам раковины. Спустите или налейте горячую воду – используйте чайник, чтобы она почти закипела – медленно вливайте в канализацию, чтобы смягчить засор.

– используйте чайник, чтобы она почти закипела – медленно вливайте в канализацию, чтобы смягчить засор. Затем используйте средство для мытья посуды, чтобы растворить жирные накопления в канализации.

средство для мытья посуды, чтобы растворить жирные накопления в канализации. Если все еще засорено , воспользуйтесь кухонным поршнем и повторите описанные выше шаги, чтобы окончательно избавиться от неприятного запаха из канализации.

, воспользуйтесь и повторите описанные выше шаги, чтобы окончательно избавиться от неприятного запаха из канализации. Слив все еще воняет? Попытайтесь бросить немного цитрусовых шкурок и запустить мусоросборник, чтобы освежить фанк. Запуск мусоросборника с кубиками льда также поможет удалить любые прилипшие к лезвиям куски пищи.

Как избавиться от неприятного запаха из канализации в ванной комнате

Вы догадались: сначала почистите раковину.

Используйте пробку для раковины и смочите раковину очень горячей водой и моющим раствором для посуды, которая удаляет жир.

После намачивания хорошенько почистите его – не только раковину, но и смеситель и территорию вокруг нее. Избавьтесь от любой видимой грязи. Сотрите все брызги зубной пасты, куски плохого лосьона и пятна макияжа.

Проверьте, нет ли в дренаже остатков мусора и удалите их.

Промойте ливень почти кипящей водой + средство для мытья посуды.

почти кипящей водой + средство для мытья посуды. При необходимости используйте поршень и повторите.

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