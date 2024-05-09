Прибрати запах сечі тварин на килимі не так вже й складно, якщо знати певні дієві поради. Ми розповімо вам, що саме потрібно зробити, щоб позбутися цієї проблеми.
Як прибрати свіжий запах сечі тварин на килимі
Дійте швидко, щоб прибрати запах сечі на вашому килимі.
- Знайди сечу! Спочатку знайдіть джерело запаху. І робити це швидко. Килими швидко вбираються! Чим довше там сидітиме собача сеча, тим гірше від неї буде пахнути.
- Розсмоктувати сечу. Коли ви визначите місце, де собака мочиться, ви захочете скористатися паперовими рушниками або мокрими ганчірками, щоб промокнути сечу, якомога більше. Якщо у вас під рукою є вологий пилосос із відсмоктуванням, сміливо використовуйте його.
- Нейтралізуйте запах Тоді ви захочете змочити пляму ензимним миючим засобом або просто приготувати власний миючий розчин, поєднавши (білий або яблучний) оцет і воду у співвідношенні 1:1. Оскільки оцет кислий, він нейтралізує бактерії в собачій сечі, нейтралізуючи її запах. Оцет безпечний для тварин, ефективний, дешевий і екологічно чистий. Залиште оцтовий розчин на 3-5 хвилин або уважно дотримуйтесь інструкцій на етикетці миючого засобу.
- Спробуйте чищення харчовою содою своїми руками! Посипте содою оцтову суміш. Це захоплююча частина, тому що харчова сода реагує з оцтом, створюючи щось на зразок піни. Це додатково допоможе прибрати запах сечі тварин на килимі. Накрийте пляму харчової соди оцтом вологим рушником на 24 години, потім промийте чистою водою та пропилососіть, якщо необхідно.
Як прибрати старий запах сечі тварин на килимі
Ми всі знаємо той знайомий запах затхлої сеч тварині, який виходить від килима.
- Можливо, вам доведеться самостійно встати на карачки, щоб знайти запах собачої сечі у вашому килимі. Ваш нюхач дізнається, коли ви його знайдете. Тепер оцініть пляму.
- Для більш пом’якшення плями від сечі: додайте щіпку м’якого мильного засобу для посуду в теплу воду до появи піни та вилийте на пляму від сечі, потім промокніть килим ганчіркою або паперовим рушником, доки пляма не зникне.
- Для більш стійкої плями сечі:
- Крок 1. Змочіть ганчірку в суміші оцту та води (співвідношення 1:1) і промокніть пляму на килимі.
- Крок 2. Якщо пляма не зникає, налийте трохи розчину оцту та води безпосередньо на пляму, потріть щіткою для чищення та витріть насухо. Посипте трохи харчової соди на пляму від сечі, щоб нейтралізувати як запах сечі, так і запах оцту.
- Крок 3. Змішайте щіпку мильного засобу з ½ склянки перекису водню, вилийте на пляму килима та продовжуйте чистити щіткою.
- Крок 4. Потім висушіть забруднену ділянку.
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