Убрать запах мочи животных на ковре не так уж сложно, если знать определенные действенные советы. Мы расскажем вам, что именно нужно сделать, чтобы избавиться от этой проблемы.
Как убрать свежий запах мочи животных на ковре
Действуйте быстро, чтобы убрать запах мочи на вашем ковре.
- Найди мочу! Сначала найдите источник запаха. И делать это быстро. Ковры быстро впитываются! Чем дольше там будет сидеть собачья моча, тем хуже ее будет пахнуть.
- Рассасывать мочу. Когда вы определите место, где собака мочится, вы захотите воспользоваться бумажными полотенцами или мокрыми тряпками, чтобы промокнуть мочу как можно больше. Если у вас под рукой есть влажный пылесос с отсосом, смело используйте его.
- Нейтрализуйте запах Тогда вы захотите смочить пятно энзимным моющим средством или просто приготовить свой моющий раствор, соединив (белый или яблочный) уксус и воду в соотношении 1:1. Поскольку уксус кислый, он нейтрализует бактерии в собачьей моче, нейтрализуя ее запах. Уксус безопасен для животных, эффективен, дешев и экологически чист. Оставьте уксусный раствор на 3-5 минут или внимательно следуйте инструкциям на этикетке моющего средства.
- Попробуйте чистку пищевой содой своими руками! Посыпьте содой уксусную смесь. Это увлекательная часть, потому что пищевая сода реагирует с уксусом, создавая что-то вроде пены. Это дополнительно поможет убрать запах мочи животных на ковре. Накройте пятно пищевой соды уксусом влажным полотенцем на 24 часа, затем промойте чистой водой и пропылесосите, если необходимо.
Как убрать старый запах мочи животных на ковре
Мы все знаем тот знакомый запах затхлой мочи животному, который исходит от ковра.
- Возможно, вам придется самостоятельно встать на четвереньки, чтобы найти запах собачьей мочи в вашем ковре. Ваш нюхач узнает, когда вы его найдете. Теперь оцените пятно.
- Для более смягчения пятна от мочи: добавьте щепотку мягкого мыльного средства для посуды в теплую воду до появления пены и вылейте на пятно от мочи, затем промокните ковер тряпкой или бумажным полотенцем, пока не исчезнет пятно.
- Для более стойкого пятна мочи:
- Шаг 1. Смочите тряпку в смеси уксуса и воды (соотношение 1:1) и промокните пятно на ковре.
- Шаг 2. Если пятно не исчезает, налейте немного раствора уксуса и воды непосредственно на пятно, потрите щеткой для чистки и протрите насухо. Посыпьте чуть-чуть пищевой соды на пятно от мочи, чтобы нейтрализовать как запах мочи, так и запах уксуса.
- Шаг 3. Смешайте щепотку мыльного средства из ½ стакана перекиси водорода, вылейте на пятно ковра и продолжайте чистить щеткой.
- Шаг 4. Затем высушите загрязненный участок.
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