Як виявилося, з юридичної точки зору, наприклад, носіння такої футболки в громадському місці може мати наслідки та привернути увагу ТЦК.

Після того, як у столичному метро сфотографували чоловіка, одягненого в футболку з написом "Ухилянт", у соцмережах не вщухає обговорення цього випадку. Як виявилося, з юридичної точки зору, наприклад, носіння такої футболки в громадському місці може мати наслідки. Адвокат Микола Максимов пояснив через який одяг на вулиці можуть вручити повістку.

Адвокат Микола Максимов зауважив тим часом, що в контексті сучасних подій носіння такої футболки може бути розглянуто як хуліганство - це загрожує штрафом до 119 грн або адмінарештом на 15 діб. За словами експерта, правоохоронці мають підстави притягнути до відповідальності тих, хто носить у громадських місцях такі футболки.

Він пояснює: "Є стаття адміністративного кодексу, яка чітко визначає хуліганство як дії або поведінку особи, що виявляє зневагу до суспільства. Якщо людина відверто носить таку футболку, її дії можна розцінити як зневагу до суспільства, військових та загальної суспільної мети".

Резюмуючи, Микола Максимов каже, що людина у футболці з написом "Ухилянт" може привернути увагу правоохоронців і працівників ТЦК на вулиці.

"Найімовірніше, наслідком носіння такої футболки може стати те, що працівники ТЦК можуть намагатися вручити повістку або доправити до ТЦК", – каже адвокат.

Джерело: ТСН.

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