Как оказалось, с юридической точки зрения, например, ношение такой футболки в общественном месте может иметь последствия и привлечь внимание ТЦК.

После того, как в столичном метро сфотографировали мужчину, одетого в футболку с надписью "Уклонист", в соцсетях не утихает обсуждение этого случая. Как оказалось, с юридической точки зрения, например, ношение такой футболки в общественном месте может иметь последствия. Адвокат Николай Максимов объяснил, какую одежду на улице могут вручить повестку.

Адвокат Николай Максимов отметил, что в контексте современных событий ношения такой футболки может быть рассмотрено как хулиганство - это грозит штрафом до 119 грн или админарестом на 15 суток. По словам эксперта, у правоохранителей есть основания привлечь к ответственности тех, кто носит в общественных местах такие футболки.

Он объясняет: "Есть статья административного кодекса, которая четко определяет хулиганство как действия или поведение лица, проявляющего пренебрежение к обществу. Если человек откровенно носит такую ​​футболку, его действия можно расценить как пренебрежение к обществу, военным и общим общественным целям".

Резюмируя, Николай Максимов говорит, что человек в футболке с надписью "Уклоняющий" может привлечь внимание правоохранителей и работников ТЦК на улице.

"Вероятнее всего, следствием ношения такой футболки может стать то, что работники ТЦК могут пытаться вручить повестку или доставить в ТЦК", – говорит адвокат.

Источник: ТСН.

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