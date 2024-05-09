В Україні валютні кошти можна зняти з картки, проте існують обмеження щодо сум, тому можуть іноді вимагати документи.

В Україні можна купувати або продавати валюту майже без обмежень. Проте для здійснення валютних операцій на суму понад 400 тисяч гривень в еквіваленті необхідно пройти процедуру ідентифікації та надати документацію, яка підтверджує джерело доходів.

Про це йдеться в роз'ясненні, яке опубліковали на сайті "ПриватБанку".

За інформацією, опублікованою на вебсайті "ПриватБанку", придбання іноземної валюти здійснюється без жодних лімітів. Однак, якщо сума перевищує 400 000 гривень у еквіваленті, клієнтам потрібно надати докази походження коштів і пройти ідентифікацію, зазначено в банківському роз'ясненні.

Операції продажу доларів здійснюються в обсязі раніше купленої готівкової валюти у відділенні банку.

В Україні валютні кошти можна зняти з картки, однак існують обмеження щодо сум:

Для гривневих рахунків ліміт складає 100 тис. грн на день.

Для валютних рахунків дозволено зняти до 100 тис. грн у еквіваленті щоденно.

За кордоном ліміти такі:

З гривневих рахунків можна зняти до 50 тис. грн (у еквіваленті) на місяць.

З 21 липня 2022 року, з гривневих платіжних карток за кордоном можна зняти до 12 500 грн (у еквіваленті) на тиждень.

З валютних рахунків можна зняти до 100 тис. грн (у еквіваленті) на день.

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