В Украине валютные средства можно снять с карты, однако существуют ограничения по суммам, потому могут иногда потребовать документы.

В Украине можно покупать или продавать валюту почти без ограничений. Однако для осуществления валютных операций на сумму более 400 тысяч гривен в эквиваленте необходимо пройти процедуру идентификации и предоставить документацию, подтверждающую источник доходов.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте "ПриватБанка".

По информации, опубликованной на вебсайте "ПриватБанка", приобретение иностранной валюты осуществляется без лимитов. Однако если сумма превышает 400 000 гривен в эквиваленте, клиентам нужно предоставить доказательства происхождения средств и пройти идентификацию, указано в банковском разъяснении.

Операции продаж долларов осуществляются в объеме ранее купленной наличной валюты в отделении банка.

В Украине валютные средства можно снять с карты, однако существуют ограничения по суммам:

Для гривневых счетов предел составляет 100 тыс. грн в день.

Для валютных счетов можно снять до 100 тыс. грн в эквиваленте ежедневно.

За рубежом лимиты следующие:

С гривневых счетов можно снять до 50 тыс. грн. (в эквиваленте) в месяц.

С 21 июля 2022 года с гривневых платежных карт за границей можно снять до 12 500 грн (в эквиваленте) в неделю.

С валютных счетов можно снять до 100 тыс. грн. (в эквиваленте) в день.

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