Очистити будь-яку плиту не так вже й складно, якщо ви володієте певною покроковою інструкцією, яка допоможе вам у цьому процесі.
Як очистити скляну плиту
- Видаліть будь-яке велике сміття сухою тканиною. Якщо ви опинитеся в битві з чимось дійсно застряглим, спробуйте видалити це за допомогою гнучкого гумового шпателя або нігтями через ганчірку чи паперовий рушник. Завжди уникайте металевих або абразивних речовин, які можуть подряпати скло.
- Посипте содою скло. Дайте йому гідне пальто.
- У великій мисці або раковині змішайте трохи гарячої піни з милом для посуду. Вода повинна бути гарячою, але не повинна обпікати руки. Занурте ганчірку або рушник у воду та відіжміть.
- Розкладіть тканину прямо на харчовій соді. Можливо, вам доведеться повторити цей крок залежно від розміру рушника, який ви використовуєте, щоб переконатися, що ви покриваєте всю поверхню плити – або ще краще, заощадьте час і використайте кілька! Нехай теплий рушник створить парову ванну для харчової соди. Дайте йому постояти і діяти протягом 20-30 хвилин.
- Коли час закінчиться, цією ж ганчіркою витріть харчову соду. Якщо у вас є інша суха ганчірка, протріть її сухою серветкою. Унизу ви повинні побачити чисту, блискучу скляну плиту. Щоб очистити плиту до найкращих результатів змийте та повторіть.
Як очистити газову плиту
- Зніміть решітки плити та кришки конфорок; замочіть їх у теплій мильній воді. Нехай ваше мило для посуду зробить свою справу, видаляючи жир і розм’якшуючи інші предмети, що застрягли, поки ви виконуєте наступні кроки.
- Видаліть сміття з плити сухою ганчіркою. Професійна порада: скористайтеся нігтем або м’якою лопаткою, щоб сильніше натиснути на тканину, щоб допомогти видалити частинки їжі, що прилипли.
- Усуньте засмічення паливних отворів. Використовуйте свою ганчірку та зубочистку, щоб видалити будь-які крихітні шматочки їжі.
- Гарненько почистіть плиту за допомогою губки та очищувального спрею. Дотримуйтесь інструкцій на етикетці, щоб переконатися, що ви оптимізуєте його ефективність. Коли він виконає свою роботу, витріть всю непотрібну їжу та жир.
- Промийте плиту свіжою теплою водою та чистим рушником. Це допоможе видалити всі кінцеві предмети, а також залишки миючого розчину.
- Очистіть решітки плити та кришки конфорок. Пам’ятаєш тих хлопців, які мокли там у кухонній раковині? Вони готові до вас. Використовуйте губку, щоб видалити всі липкі залишки та частинки їжі. Висушіть чистим рушником.
- Зберіть, встановивши кришки конфорок і решітки на плиту. Чистий як свисток.
Як очистити електричну плиту
- Зніміть конфорки з плити. Якщо ви ніколи раніше цього не робили, зверніться до посібника з експлуатації приладу. Але для більшості печей це так само просто, як трохи потягнути.
- Приготуйте пінний розчин із мила для посуду та гарячої води у великій мисці або раковині. Воно має бути достатньо теплим, щоб добре працювати, але достатньо прохолодним, щоб не обпалити руки. Занурте ганчірку у воду та відіжміть її.
- Використовуйте цю вологу ганчірку, щоб видалити їжу та сміття з конфорок і плити. Прополощіть і відіжміть стільки, скільки потрібно вашій ганчірці. Це допоможе швидше очистити плиту.
- У маленькій мисці змішайте харчову соду та воду у співвідношенні 1:1, щоб створити пасту. Для будь-яких ділянок, які здавалося неможливими очистити на третьому кроці, ця паста повинна впоратися. Накрийте проблемну ділянку пастою і залиште на 20-30 хвилин. Коли час закінчиться, витріть.
- Коли конфорки висохнуть, поставте їх назад. Важлива примітка: електрична піч працює від… електрики.. Життєво важливо переконатися, що вода не торкається електричних з’єднань у будь-який момент часу ванни вашої плити.
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