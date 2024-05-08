Як прискорити роботу ноутбука: лайфхаки завдяки яким він "літатиме"

Повільний ноутбук може бути серйозною проблемою, особливо якщо ви покладаєтеся на нього для роботи чи навчання, тож потрібно вирішувати цю проблему.