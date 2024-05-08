Очистить любую плиту не так уж сложно, если вы владеете определенной пошаговой инструкцией, которая поможет вам в этом процессе.
Как очистить стеклянную плиту
- Удалите любой большой мусор сухой тканью. Если вы окажетесь в битве с чем-то действительно застрявшим, попробуйте удалить это с помощью гибкого резинового шпателя или ногтями через тряпку или бумажное полотенце. Всегда избегайте металлических или абразивных веществ, которые могут поцарапать стекло.
- Посыпьте стекло содой. Дайте ему достойное пальто.
- В большой миске или раковине смешайте чуть-чуть горячей пены с мылом для посуды. Вода должна быть горячей, но не должна обжигать руки. Опустите тряпку или полотенце в воду и отожмите.
- Разложите ткань прямо на пищевой соде. Возможно, вам придется повторить этот шаг в зависимости от размера полотенца, который вы используете, чтобы убедиться, что вы покрываете всю поверхность плиты – или лучше, сэкономьте время и используйте несколько! Пусть теплое полотенце создаст паровую ванну для пищевой соды. Дайте ему постоять и действовать в течение 20-30 минут.
- Когда время истечет, этой же тряпкой вытрите пищевую соду. Если у вас есть другая сухая тряпка, протрите ее сухой салфеткой. Внизу вы должны увидеть чистую, сверкающую стеклянную плиту. Чтобы очистить плиту до лучших результатов, смойте и повторите.
Как очистить газовую плиту
- Снимите решетки плиты и крышки конфорок; замочите их в теплой мыльной воде. Пусть ваше мыло для посуды сделает свое дело, удаляя жир и размягчая другие застрявшие предметы, пока вы выполняете следующие шаги.
- Удалите мусор из плиты сухой тряпкой. Профессиональный совет: воспользуйтесь ногтем или мягкой лопаткой, чтобы сильнее нажать на ткань, чтобы помочь удалить прилипшие частицы пищи.
- Устраните засор топливных отверстий. Используйте свою тряпку и зубочистку для удаления любых крошечных кусочков пищи.
- Хорошо почистите плиту с помощью губки и очистительного спрея. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы убедиться, что вы оптимизируете его эффективность. Когда он проделает свою работу, вытрите всю ненужную пищу и жир.
- Промойте плиту свежей теплой водой и чистым полотенцем. Это поможет удалить все концевые предметы, а также остатки моющего раствора.
- Очистите плитки и крышки конфорок. Помнишь тех ребят, которые мокли там в кухонной раковине? Они готовы к вам. Используйте губку, чтобы удалить все липкие остатки и частицы пищи. Высушите чистым полотенцем.
- Соберите установив крышки конфорок и решетки на плиту. Чист как свисток.
Как очистить электрическую плиту
- Снимите конфорки с плиты. Если вы никогда раньше этого не делали, обратитесь к руководству по эксплуатации прибора. Но для большинства печей это так же просто, как чуть-чуть потянуть.
- Приготовьте пенный раствор из мыла для посуды и горячей воды в большой миске или раковине. Оно должно быть достаточно теплым, чтобы хорошо работать, но достаточно прохладным, чтобы не обжечь руки. Опустите тряпку в воду и отожмите ее.
- Используйте эту влажную тряпку, чтобы удалить еду и мусор из конфорок и плиты. Прополощите и отожмите столько, сколько нужно вашей тряпке. Это поможет быстрее очистить плиту.
- В маленькой миске смешайте соду и воду в соотношении 1:1, чтобы создать пасту. Для любых участков, казавшихся невозможными очистить на третьем шаге, эта паста должна справиться. Накройте проблемный участок пастой и оставьте на 20-30 минут. Когда время истечет, вытрите.
- Когда конфорки высохнут, поставьте их обратно. Важное примечание: электрическая печь работает от… электричества. Жизненно важно убедиться, что вода не затрагивает электрические соединения в любой момент времени ванны вашей плиты.
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