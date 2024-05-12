Ви можете очистити свій душ зі скловолокна, вибравши для себе найбільш зручний спосіб.

Є багато способів очистити душ зі скловолокна, але ви можете обрати саме той, який найбільше підходить вам. Ми розповімо про кілька способів.

Умивання оцтом

Білий оцет достатньо кислий, щоб розчинити цвіль, грибок, жир і налипання, але він не зашкодить скловолокну. Добре справляється з запахами та плямами. Розчиніть 1 частину оцту на 3 частини води, щоб очистити душ зі скловолокна.

Якщо ваша душова кабіна зі скловолокна особливо брудна , попередньо вимийте її декількома краплями миючого засобу для посуду, змішаного з 2 склянками теплої води перед застосуванням оцтової ванни. Наповніть відро оцтом. Нанесіть оцет на душову кабіну зі скловолокна, змочивши ганчірку або губку в розчині та протерши нею безпосередньо двері. Ви також можете нанести оцет за допомогою пульверизатора. Дайте оцту постояти приблизно 10 хвилин, перш ніж змити його в каналізацію чистою теплою водою. Якщо ви ненавидите запах оцту , спробуйте миючий засіб на основі оцту, який має такі чудові аромати, як лимон і евкаліпт.

, попередньо вимийте її декількома краплями миючого засобу для посуду, змішаного з 2 склянками теплої води перед застосуванням оцтової ванни.

Обережно зробіть пілінг пастою з харчовою содою

Ця техніка чудово підходить для усунення застиглого бруду, накопичення мильної піни, неприємних плям від жорсткої води та будь-якого виду скульптурного піску чи бруду.

Змішайте пасту, використовуючи 1 склянку харчової соди та 1 столову ложку води (або більше, якщо потрібно). Текстура пасти повинна бути густою, як тісто для торта. Якщо виходить занадто водянистим, додайте ще харчової соди. ( Примітка: Ви можете замінити содою винний камінь, залежно від того, що є у вашій коморі.) Це допоможе чудово очистити душ зі скловолокна.

Нанесіть рішення своїми руками на душ зі скловолокна м’якою вологою ганчіркою, обережно, щоб не подряпати поверхню. Обов’язково покрийте область навколо дренажу та будь-які інші знебарвлені шматочки скловолокна хорошим товстим шаром пасти.

Залиште суміш на годину (тим часом почистіть скляні дверцята душової кабіни).

Витріть суміш чистою вологою ганчіркою.

Якщо скловолокно все ще має плями або має грубий вигляд, використовуйте більше пасти з харчової соди щіткою з м’якою щетиною та нанесіть трохи мастила для ліктів, щоб точково обробити пошкоджені ділянки або плями.

Промийте душ зі скловолокна гарячою водою, поки вся харчова сода не вимиється в каналізацію.

Скористайтеся ракелем , щоб зішкребти будь-які залишки в каналізацію.

Відполіруйте насухо ганчіркою з мікрофібри, щоб усунути будь-які смуги.

Посипати + встановити

Цей метод схожий на ліниву версію ексфоліанта, ідеально підходить для лікування основних плям, запахів, липкості та плям. Найкраще підходить для душових підлог зі скловолокна.

Просто посипте харчовою содою скловолоконну підлогу душової кабіни.

За допомогою пляшки з розпилювачем змочіть харчову соду теплою водою, доки вона повністю не покриється та не стане вологою. (Примітка: не використовуйте для цього душову насадку, інакше вона просто змиє всю харчову соду в каналізацію.) Вода допоможе активувати харчову соду.

Залиште харчову соду на пару годин.

Промийте скловолоконну підлогу душової кабіни гарячою водою, поки вся харчова сода не вимиється в каналізацію.

Скористайтеся ракелем , щоб зішкребти будь-які залишки в каналізацію.

Відполіруйте насухо ганчіркою з мікрофібри, щоб усунути будь-які смуги.

Цитрусові розтирання

Цитрусові допомагають розчинити плями та також смачно пахнуть. Ідеально можуть очистити душ зі скловолокна від звичайних плям, запахів або зміни кольору. Лимонна кислота м’яка, але потужна.

Посипте харчовою содою розрізану навпіл сторону цитрусового фрукта. Ми віддаємо перевагу лимону, але грейпфрут теж підійде.

Використовуйте фрукти, щоб втерти харчову соду в скловолоконну душову кабіну, особливо точково обробивши образливі плями, наприклад, навколо зливу або на будь-які знебарвлені шматочки або ділянки з цвіллю.

Залиште харчову соду на 30 хвилин.

Промийте душ зі скловолокна гарячою водою, доки вся харчова сода не вимиється в каналізацію.

Скористайтеся ракелем , щоб зішкребти будь-які залишки в каналізацію.

Відполіруйте насухо ганчіркою з мікрофібри, щоб усунути будь-які смуги.

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