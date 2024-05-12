Вы можете очистить свой душ из стекловолокна, выбрав для себя наиболее удобный способ.

Есть много способов очистить душ из стекловолокна, но вы можете выбрать именно тот, который наиболее подходит вам. Мы расскажем о нескольких способах.

Умывание уксусом

Белый уксус достаточно кислый, чтобы растворить плесень, грибок, жир и налипание, но он не повредит стекловолокну. Хорошо справляется с запахами и пятнами. Растворите 1 часть уксуса на 3 части воды, чтобы очистить душ из стекловолокна.

Если душевая кабина из стекловолокна особенно грязная , предварительно вымойте ее несколькими каплями моющего средства для посуды, смешанного с 2 стаканами теплой воды перед применением уксусной ванны. Наполните ведро уксусом. Нанесите уксус на душевую кабину из стекловолокна, смочив тряпку или губку в растворе и протрите ею непосредственно дверь. Также можно нанести уксус с помощью пульверизатора. Дайте уксусу постоять примерно 10 минут, прежде чем смыть его в канализацию чистой теплой водой. Если вы ненавидите запах уксуса , попробуйте моющее средство на основе уксуса, которое имеет такие отличные ароматы, как лимон и эвкалипт.

, предварительно вымойте ее несколькими каплями моющего средства для посуды, смешанного с 2 стаканами теплой воды перед применением уксусной ванны.

Осторожно сделайте пилинг пастой с пищевой содой

Эта техника отлично подходит для устранения застывшей грязи, накопления мыльной пены, неприятных пятен от жесткой воды и любого вида скульптурного песка или грязи.

Смешайте пасту, используя 1 стакан пищевой соды и 1 столовую ложку воды (или больше, если нужно). Текстура пасты должна быть густой, как тесто для торта. Если получается слишком водянистым, добавьте еще пищевую соду. ( Примечание: Вы можете заменить содой винный камень в зависимости от того, что есть в вашей амбаре.) Это поможет прекрасно очистить душ из стекловолокна.

Нанесите решение своими руками на душ из стекловолокна мягкой влажной тряпкой, осторожно, чтобы не поцарапать поверхность. Обязательно покройте область вокруг дренажа и другие обесцвеченные кусочки стекловолокна хорошим толстым слоем пасты.

Оставьте смесь на час (в это время почистите стеклянную дверцу душевой кабины).

Вытрите смесь чистой влажной тряпкой.

Если стекловолокно все еще имеет пятна или грубо, используйте больше пасты из пищевой соды щеткой с мягкой щетиной и нанесите немного смазки для локтей, чтобы точечно обработать поврежденные участки или пятна.

Промойте душ из стекловолокна горячей водой, пока вся пищевая сода не вымывается в канализацию.

Воспользуйтесь ракелем , чтобы соскоблить любые остатки в канализацию.

Отполируйте насухо тряпкой из микрофибры, чтобы устранить любые полосы.

Посыпать + установить

Этот метод похож на ленивую версию эксфолианта, идеально подходит для лечения основных пятен, запахов, липкости и пятен. Лучше всего подходит для душевых полов из стекловолокна.

Просто посыпьте пищевой содой стекловолоконный пол душевой кабины.

С помощью бутылки с распылителем смочите пищевую соду теплой водой, пока она полностью не покроется и не станет влажной. (Примечание: не используйте для этого душевую насадку, иначе она просто смоет всю пищевую соду в канализацию.) Вода поможет активировать пищевую соду.

Оставьте пищевую соду на пару часов.

Промойте стекловолоконный пол душевой кабины горячей водой, пока вся пищевая сода не вымывается в канализацию.

Воспользуйтесь ракелем , чтобы соскоблить любые остатки в канализацию.

Отполируйте насухо тряпкой из микрофибры, чтобы устранить любые полосы.

Цитрусовые растирания

Цитрусовые помогают растворить пятна и также вкусно пахнут. Идеально могут очистить душ из стекловолокна от обычных пятен, запахов или изменения цвета. Лимонная кислота мягкая, но мощная.

Посыпьте пищевой содой разрезанную пополам сторону цитрусового фрукта. Мы предпочитаем лимон, но грейпфрут тоже подойдет.

Используйте фрукты, чтобы втереть пищевую соду в стекловолоконную душевую кабину, особенно точечно обработав оскорбительные пятна, например вокруг слива или на любые обесцвеченные кусочки или участки с плесенью.

Оставьте пищевую соду на 30 минут.

Промойте душ из стекловолокна горячей водой, пока вся пищевая сода не вымывается в канализацию.

Воспользуйтесь ракелем , чтобы соскоблить любые остатки в канализацию.

Отполируйте насухо тряпкой из микрофибры, чтобы устранить любые полосы.

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