Есть много способов очистить душ из стекловолокна, но вы можете выбрать именно тот, который наиболее подходит вам. Мы расскажем о нескольких способах.

Умывание уксусом

Белый уксус достаточно кислый, чтобы растворить плесень, грибок, жир и налипание, но он не повредит стекловолокну. Хорошо справляется с запахами и пятнами. Растворите 1 часть уксуса на 3 части воды, чтобы очистить душ из стекловолокна.

  • Если душевая кабина из стекловолокна особенно грязная , предварительно вымойте ее несколькими каплями моющего средства для посуды, смешанного с 2 стаканами теплой воды перед применением уксусной ванны.
    • Наполните ведро уксусом.
    • Нанесите уксус на душевую кабину из стекловолокна, смочив тряпку или губку в растворе и протрите ею непосредственно дверь. Также можно нанести уксус с помощью пульверизатора.
    • Дайте уксусу постоять примерно 10 минут, прежде чем смыть его в канализацию чистой теплой водой.
    • Если вы ненавидите запах уксуса , попробуйте моющее средство на основе уксуса, которое имеет такие отличные ароматы, как лимон и эвкалипт.

душевая лейка

Осторожно сделайте пилинг пастой с пищевой содой

  • Эта техника отлично подходит для устранения застывшей грязи, накопления мыльной пены, неприятных пятен от жесткой воды и любого вида скульптурного песка или грязи.

  • Смешайте пасту, используя 1 стакан пищевой соды и 1 столовую ложку воды (или больше, если нужно). Текстура пасты должна быть густой, как тесто для торта. Если получается слишком водянистым, добавьте еще пищевую соду. ( Примечание: Вы можете заменить содой винный камень в зависимости от того, что есть в вашей амбаре.) Это поможет прекрасно очистить душ из стекловолокна.

  • Нанесите решение своими руками на душ из стекловолокна мягкой влажной тряпкой, осторожно, чтобы не поцарапать поверхность. Обязательно покройте область вокруг дренажа и другие обесцвеченные кусочки стекловолокна хорошим толстым слоем пасты.

  • Оставьте смесь на час (в это время почистите стеклянную дверцу душевой кабины).

  • Вытрите смесь чистой влажной тряпкой.

  • Если стекловолокно все еще имеет пятна или грубо, используйте больше пасты из пищевой соды щеткой с мягкой щетиной и нанесите немного смазки для локтей, чтобы точечно обработать поврежденные участки или пятна.

  • Промойте душ из стекловолокна горячей водой, пока вся пищевая сода не вымывается в канализацию.

  • Воспользуйтесь ракелем , чтобы соскоблить любые остатки в канализацию.

  • Отполируйте насухо тряпкой из микрофибры, чтобы устранить любые полосы.

шторка для душа

Посыпать + установить

  • Этот метод похож на ленивую версию эксфолианта, идеально подходит для лечения основных пятен, запахов, липкости и пятен. Лучше всего подходит для душевых полов из стекловолокна.

  • Просто посыпьте пищевой содой стекловолоконный пол душевой кабины.

  • С помощью бутылки с распылителем смочите пищевую соду теплой водой, пока она полностью не покроется и не станет влажной. (Примечание: не используйте для этого душевую насадку, иначе она просто смоет всю пищевую соду в канализацию.) Вода поможет активировать пищевую соду.

  • Оставьте пищевую соду на пару часов.

  • Промойте стекловолоконный пол душевой кабины горячей водой, пока вся пищевая сода не вымывается в канализацию.

  • Воспользуйтесь ракелем , чтобы соскоблить любые остатки в канализацию.

  • Отполируйте насухо тряпкой из микрофибры, чтобы устранить любые полосы.

Цитрусовые растирания

  • Цитрусовые помогают растворить пятна и также вкусно пахнут. Идеально могут очистить душ из стекловолокна от обычных пятен, запахов или изменения цвета. Лимонная кислота мягкая, но мощная.

  • Посыпьте пищевой содой разрезанную пополам сторону цитрусового фрукта. Мы предпочитаем лимон, но грейпфрут тоже подойдет.

  • Используйте фрукты, чтобы втереть пищевую соду в стекловолоконную душевую кабину, особенно точечно обработав оскорбительные пятна, например вокруг слива или на любые обесцвеченные кусочки или участки с плесенью.

  • Оставьте пищевую соду на 30 минут.

  • Промойте душ из стекловолокна горячей водой, пока вся пищевая сода не вымывается в канализацию.

  • Воспользуйтесь ракелем , чтобы соскоблить любые остатки в канализацию.

  • Отполируйте насухо тряпкой из микрофибры, чтобы устранить любые полосы.

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