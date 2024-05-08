Щоб очистити раковину у ванній кімнаті, вам достаньо скористатися уже перевіреними кроками, які полегшать вашу роботу.
Як очистити раковину у ванній кімнаті за 6 простих кроків
1. Спочатку протріть раковину.
- Перед тим, як очистити раковину, візьміть сухий бавовняний рушник або губку та витріть її насухо.
- Видаліть весь бруд, волосся та пил, які ви можете, просто використовуючи свої руки.
- Не забудьте про кран.
2. Тепер промийте раковину гарячою водою.
- Запустіть гарячу воду — це розпушить мильний наліт і бруд і допоможе вбити бактерії.
- Тепер змочіть бавовняну тканину або губку, переконайтеся, що гаряча вода потрапила на боки, і потріть її навколо.
- Фаску також протріть гарячою водою.
3. Додайте трохи мила, і нехай бульбашки творять свою магію.
- Капніть пару крапель мильного засобу в миску.
- Заткніть раковину.
- Увімкніть воду, щоб вона нагрілася (або настільки гаряча, наскільки ви можете доторкнутися без шкоди!), наповніть раковину до половини та спостерігайте, як з’являються бульбашки.
4. Тепер слід очистити раковину і злити воду!
- Візьміть рушник або губку та витріть бруд, що залишився.
- Обов’язково дайте зливу трохи засобу, зосереджуючись на будь-яких маленьких щілинах, які можуть бути, включаючи фасетку.
- Зливаємо воду.
5. Промийте та висушіть раковину.
- Використовуючи холодну воду, підніміть раковину, поки не зникнуть усі бульбашки та не залишиться залишків мила.
- Потім візьміть суху тканину — витріть її насухо.
6. Дезінфікуйте!
- Нарешті, коли раковина висохне, візьміть дезінфікуючий спрей і обприскайте раковину та змішувач.
- Висушіть раковину та змішувач ганчіркою, поки вони не виглядатимуть як нові!
Ось і все - вам вдалося очистити раковину!
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