Що робити, якщо екран телефону потемнів: як самостійно вирішити проблему

Екран смартфона є одним із ключових компонентів, через який ми взаємодіємо з пристроєм, тому важливо, щоб він мав високу роздільну здатність, достатню яскравість та зручну діагональ для використання в будь-яких умовах.