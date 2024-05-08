Щоб очистити раковину у ванній кімнаті, вам достаньо скористатися уже перевіреними кроками, які полегшать вашу роботу.

Як очистити раковину у ванній кімнаті за 6 простих кроків

1. Спочатку протріть раковину.

  • Перед тим, як очистити раковину, візьміть сухий бавовняний рушник або губку та витріть її насухо.
  • Видаліть весь бруд, волосся та пил, які ви можете, просто використовуючи свої руки.
  • Не забудьте про кран.

2. Тепер промийте раковину гарячою водою.

  • Запустіть гарячу воду — це розпушить мильний наліт і бруд і допоможе вбити бактерії.
  • Тепер змочіть бавовняну тканину або губку, переконайтеся, що гаряча вода потрапила на боки, і потріть її навколо.
  • Фаску також протріть гарячою водою.

раковина

3. Додайте трохи мила, і нехай бульбашки творять свою магію.

  • Капніть пару крапель мильного засобу в миску.
  • Заткніть раковину.
  • Увімкніть воду, щоб вона нагрілася (або настільки гаряча, наскільки ви можете доторкнутися без шкоди!), наповніть раковину до половини та спостерігайте, як з’являються бульбашки.

4. Тепер слід очистити раковину і злити воду!

  • Візьміть рушник або губку та витріть бруд, що залишився.
  • Обов’язково дайте зливу трохи засобу, зосереджуючись на будь-яких маленьких щілинах, які можуть бути, включаючи фасетку.
  • Зливаємо воду.

5. Промийте та висушіть раковину.

  • Використовуючи холодну воду, підніміть раковину, поки не зникнуть усі бульбашки та не залишиться залишків мила.
  • Потім візьміть суху тканину — витріть її насухо.

раковина

6. Дезінфікуйте!

  • Нарешті, коли раковина висохне, візьміть дезінфікуючий спрей і обприскайте раковину та змішувач.
  • Висушіть раковину та змішувач ганчіркою, поки вони не виглядатимуть як нові!

Ось і все - вам вдалося очистити раковину!

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