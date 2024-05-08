Чтобы очистить раковину в ванной комнате, вам достаточно воспользоваться уже проверенными шагами, которые облегчат вашу работу.

Как очистить раковину в ванной комнате за 6 простых шагов

1. Сначала протрите раковину.

  • Перед очисткой раковины возьмите сухое хлопковое полотенце или губку и протрите ее досуха.
  • Удалите всю грязь, волосы и пыль, которые вы можете, просто используя свои руки.
  • Не забудьте о кране.

2. Теперь промойте раковину горячей водой.

  • Запустите горячую воду – это разрыхлит мыльный налет и грязь и поможет убить бактерии.
  • Теперь смочите хлопчатобумажную ткань или губку, убедитесь, что горячая вода попала на бока и потрите ее вокруг.
  • Фаску также протрите горячей водой.

раковина

3. Добавьте немного мыла, и пусть пузырьки творят свою магию.

  • Капните пару капель мыльного средства в миску.
  • Заткните раковину.
  • Включите воду, чтобы она нагрелась (или настолько горячая, насколько вы можете потрогать без ущерба!), наполните раковину до половины и наблюдайте, как появляются пузырьки.

4. Теперь следует очистить раковину и слить воду!

  • Возьмите полотенце или губку и вытрите оставшуюся грязь.
  • Обязательно дайте ливню немного средства, сосредотачиваясь на любых маленьких щелях, которые могут быть, включая фасетку.
  • Сливаем воду.

5. Промойте и высушите раковину.

  • Используя холодную воду, поднимите раковину, пока не исчезнут все пузырьки и останутся остатки мыла.
  • Затем возьмите сухую ткань – протрите ее досуха.

раковина

6. Дезинфицируйте!

  • Наконец, когда раковина высохнет, возьмите дезинфицирующий спрей и опрыскайте раковину и смеситель.
  • Высушите раковину и смеситель тряпкой, пока они не будут выглядеть как новые!

Вот и все – вам удалось очистить раковину!

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