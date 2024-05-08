Чтобы очистить раковину в ванной комнате, вам достаточно воспользоваться уже проверенными шагами, которые облегчат вашу работу.
Как очистить раковину в ванной комнате за 6 простых шагов
1. Сначала протрите раковину.
- Перед очисткой раковины возьмите сухое хлопковое полотенце или губку и протрите ее досуха.
- Удалите всю грязь, волосы и пыль, которые вы можете, просто используя свои руки.
- Не забудьте о кране.
2. Теперь промойте раковину горячей водой.
- Запустите горячую воду – это разрыхлит мыльный налет и грязь и поможет убить бактерии.
- Теперь смочите хлопчатобумажную ткань или губку, убедитесь, что горячая вода попала на бока и потрите ее вокруг.
- Фаску также протрите горячей водой.
3. Добавьте немного мыла, и пусть пузырьки творят свою магию.
- Капните пару капель мыльного средства в миску.
- Заткните раковину.
- Включите воду, чтобы она нагрелась (или настолько горячая, насколько вы можете потрогать без ущерба!), наполните раковину до половины и наблюдайте, как появляются пузырьки.
4. Теперь следует очистить раковину и слить воду!
- Возьмите полотенце или губку и вытрите оставшуюся грязь.
- Обязательно дайте ливню немного средства, сосредотачиваясь на любых маленьких щелях, которые могут быть, включая фасетку.
- Сливаем воду.
5. Промойте и высушите раковину.
- Используя холодную воду, поднимите раковину, пока не исчезнут все пузырьки и останутся остатки мыла.
- Затем возьмите сухую ткань – протрите ее досуха.
6. Дезинфицируйте!
- Наконец, когда раковина высохнет, возьмите дезинфицирующий спрей и опрыскайте раковину и смеситель.
- Высушите раковину и смеситель тряпкой, пока они не будут выглядеть как новые!
Вот и все – вам удалось очистить раковину!
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