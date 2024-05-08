Якщо ви відчуваєте себе надзвичайно аналогічним (або якщо користування пральною машиною означає необхідність відвідувати пральню), ви можете випрати пластикову шторку для душу та підкладку вручну. Викиньте свою вірну ганчірку з мікрофібри та трохи харчової соди. Намочіть ганчірку та посипте її харчовою содою, щоб вийшла м’яка миюча паста. Почистіть завісу для душу, а потім промийте її теплою водою. Ви також можете точково обробити завісу для душу пастою з харчової соди, дати їй постояти кілька хвилин на плямах від жорсткої води або мильних накипів, щоб подіяти, а потім промити. Ймовірно, простіше опустити фіранку для душа, щоб випрати її вручну, але залишити її висіти на штанзі також прийнятно. Просто дайте йому висохнути на карнизі для штор, коли закінчите.

Пральна машина (+ оцет або харчова сода)

Просто киньте вінілову шторку для душу та підкладку прямо в пральну машину в режимі швидкого прання або полоскання. Завжди використовуйте теплий або м’який цикл, оскільки гаряча вода може розплавити душову шторку чи підкладку. Ви можете випрати душову завісу або підкладку за допомогою прального порошку або замінити миючий засіб на ¼ склянки білого оцту, як ви використовували для попередньої обробки завіси для душу. Оцет зменшить накопичення мильної піни, олії та цвілі. Крім того, ви можете додати пару чайних ложок харчової соди замість миючого засобу або оцту. (Примітка: не змішуйте всі ці три інгредієнти разом, якщо ви не хочете створити справді великий безлад у вашій пральній машині, просто виберіть один засіб для чищення!) Повісьте вінілову завісу для душу та підкладку назад на карниз для провітрювання. сухий.

Ручне прання з харчовою содою

Прати вручну вінілову шторку для душу та підкладку також дуже легко. Викиньте свою вірну ганчірку з мікрофібри та трохи харчової соди. Намочіть ганчірку та посипте її харчовою содою, щоб вийшла м’яка миюча паста. Почистіть завісу для душу, а потім промийте її теплою водою. Ви можете додатково точково обробити завісу для душу пастою з харчової соди, давши їй постояти кілька хвилин на плямах від жорсткої води або мильних накипів, щоб діяти, а потім промийте. Ймовірно, простіше опустити фіранку для душа, щоб випрати її вручну, але залишити її висіти на штанзі також прийнятно. Просто дайте йому висохнути на карнизі для штор, коли закінчите.

Як почистити тканинну шторку для душу та підкладку

Пральна машина (+ оцет або харчова сода)

Киньте тканинну шторку для душу та підкладку в пральну машину в режимі швидкого прання або полоскання. Ви можете випрати душову завісу або підкладку за допомогою прального порошку або замінити миючий засіб на ¼ склянки білого оцту, як ви використовували для попередньої обробки завіси для душу. Оцет зменшить накопичення мильної піни, олії та цвілі. Крім того, ви можете додати пару чайних ложок харчової соди замість миючого засобу або оцту. Потім просто повісьте тканинну завісу для душу та підкладку назад на карниз для висихання на повітрі. Ви також можете кинути його в сушарку на низькому або холодному рівні.

Як почистити запліснявілу шторку для душу та підкладку

Готовий засіб для чищення

Миючий засіб може допомогти з цвіллю. Просто розпиліть його безпосередньо на шторку для душу, а потім протріть вологою ганчіркою.

Перекис водню + харчова сода

Ці природні та ефективні засоби для видалення цвілі можуть позбутися цвілі з більшості поверхонь, особливо з душової завіси та підкладки. Є кілька різних прийомів, які можна застосувати під час використання цих продуктів.

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