Если вы чувствуете себя чрезвычайно аналогичным (или если использование стиральной машины означает необходимость посещать прачечную), вы можете постирать пластиковую шторку для душа и подкладку вручную. Выбросьте свою верную тряпку из микрофибры и чуть-чуть пищевой соды. Намочите тряпку и посыпьте ее содой, чтобы получилась мягкая моющая паста. Очистите занавес для душа, а затем промойте его теплой водой. Вы также можете точечно обработать занавес для душа пастой из пищевой соды, дать ей постоять несколько минут на пятнах от жесткой воды или мыльных накипов, чтобы подействовать, а затем промыть. Вероятно, проще опустить занавеску для душа, чтобы постирать ее вручную, но оставить ее висеть на штанге тоже приемлемо. Просто дайте ему высохнуть на карнизе для штор, когда закончите.

Стиральная машина (+ уксус или пищевая сода)

Просто бросьте виниловую шторку для душа и подложку прямо в стиральную машину в режиме быстрой стирки или полоскания. Всегда используйте теплый или мягкий цикл, поскольку горячая вода может расплавить душевую шторку или подкладку. Вы можете постирать душевой занавес или подложку с помощью стирального порошка или заменить моющее средство на ¼ стакана белого уксуса, как вы использовали для предварительной обработки занавеса для душа. Уксус снизит накопление мыльной пены, масла и плесени. Кроме того, вы можете добавить пару чайных ложек пищевой соды вместо моющего средства или уксуса. (Примечание: не смешивайте все эти три ингредиента вместе, если вы не хотите создать действительно большой беспорядок в вашей стиральной машине, просто выберите одно чистящее средство!) Повесьте виниловый занавес для душа и подкладку обратно на проветриваемый карниз. сухой.

Ручная стирка с пищевой содой

Стирать вручную виниловую шторку для душа и подкладку очень легко. Выбросьте свою верную тряпку из микрофибры и чуть-чуть пищевой соды. Намочите тряпку и посыпьте ее содой, чтобы получилась мягкая моющая паста. Очистите занавес для душа, а затем промойте его теплой водой. Вы можете дополнительно точечно обработать занавес для душа пастой из пищевой соды, дав ей постоять несколько минут на пятнах от жесткой воды или мыльных накипов, чтобы действовать, а затем промойте. Вероятно, проще опустить занавеску для душа, чтобы постирать ее вручную, но оставить ее висеть на штанге тоже приемлемо. Просто дайте ему высохнуть на карнизе для штор, когда закончите.

Как почистить тканевую шторку для душа и подкладку

Стиральная машина (+ уксус или пищевая сода)

Бросьте шторку для душа и подложку в стиральную машину в режиме быстрой стирки или полоскания. Вы можете постирать душевой занавес или подложку с помощью стирального порошка или заменить моющее средство на ¼ стакана белого уксуса, как вы использовали для предварительной обработки занавеса для душа. Уксус снизит накопление мыльной пены, масла и плесени. Кроме того, вы можете добавить пару чайных ложек пищевой соды вместо моющего средства или уксуса. Затем просто повесьте тканевый занавес для душа и подкладку обратно на карниз для высыхания на воздухе. Вы также можете бросить его в сушилку на низком или холодном уровне.