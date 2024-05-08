Існують кілька простих та дієвих порад, які можуть допомогти вам видалити плями від жорсткої води у вашому домі.

Щоб видалити плями від жорсткої води, вам достатньо знати певну інформацію та застосувати її на практиці.

Ми впевнені, що є досить велика ймовірність того, що одними з найбільших проблем, коли справа доходить до плям від жорсткої води, є душ і ванна.

Це цілком зрозуміло. Зрештою, ваш душ і ванна бачать багато води. І якщо ваша вода залишає після себе плями від жорсткої води (як більшість води), то ваш душ і ванна, ймовірно, також мають багато плям від жорсткої води. Отже, як видалити плями від жорсткої води? Легко: виконайте наступні дії!

Хтось сказав дистильований білий оцет? (Так. Завжди.) Якщо це ще не ваш найкращий прибиральник, це має бути. Талант і здібності Оцту не знають меж. Воістину. Якби Оцет була ученицею середньої школи, вона була б кращою у своєму класі, а також була б президентом класу та скарбником громадського клубу (а також, начебто, дуже гарною). Тож візьміть собі трохи оцту. Серйозно. А потім використовуйте його, щоб очистити всі ці плями від жорсткої води в душі та ванні.

Змішайте рівні частини білого дистильованого оцту та води та розпиліть розчин на душ і ванну. Зверніть особливу увагу на найгірші плями від жорсткої води. Дайте розчину постояти 10–15 хвилин, щоб він мав можливість справді подіяти на них. Потім за допомогою ганчірки зітріть розчин. Та-да! Ванна та душ без плям, завдяки вашому новому найкращому другу, оцту.

Якщо вам потрібно трохи підбадьоритися, змішайте оцет із харчовою содою. Харчова сода — ще один ваш новий найкращий засіб для чищення. Якщо оцет — ваш шалено добрий, сумлінний і старанний президент класу, харчова сода — це спритний форвард футбольної команди, який просто надто крутий, щоб бути учнем середньої школи (і, можливо, їздити на мотоциклі). А коли ви ставите оцет і харчову соду разом в одній кімнаті? Вони нестримний дует.

Переклад: змішування оцту та харчової соди в пасту — справді чудовий спосіб усунути особливо складні та стійкі плями від жорсткої води. Якщо ви виявите, що оцет сам по собі не справляє всі плями від твердої води, приготуйте пасту з оцту та харчової соди та скраб.

Ці плями ніколи не мали шансів.

Для скла душової кабіни спочатку спробуйте придбаний у магазині або домашній засіб для чищення скла. Для більш стійких плям використовуйте пасту з оцтом і харчовою содою, описану вище. Незалежно від того, що ви в кінцевому підсумку використаєте, будьте дещо дбайливішими до скла душової кабіни, ніж до стін душової кабіни та ванни; якими б неприємними були плями від жорсткої води, подряпане або пошкоджене скло ще гірше.

Готово? Зробіть крок назад і помилуйтеся своїми руками. Ти заслуговуєш на це.

Як видалити плями від жорсткої води на душових лійках + змішувачах

А як щодо плям від жорсткої води на ваших душових лійках і змішувачах? У вас є кілька варіантів, багато з яких ви впізнаєте, коли вирішите видалити плями від жорсткої води у душі та ванні.

Зробіть свій надійний дистильований білий оцет. Змішайте розчин оцту, як ви робили вище (з рівними частинами оцту та води). Якщо ви можете зняти металеві прилади, зробіть це, а потім замочіть їх у великій мисці з розчином оцту приблизно на 10–15 хвилин. Переконайтеся, що вони повністю занурені. Коли ви знімете їх, почистіть їх скрабом. Крім того, ви можете ретельно збризнути металеві світильники розчином оцту, дати розчину постояти 10-15 хвилин, а потім піти в місто зі щіткою, старою зубною щіткою або ганчіркою.

Для скрабування використовуйте пасту з оцтом і харчовою содою. Якщо ви хочете отримати трохи додаткового ефекту (чи не всі ми?), приготуйте пасту з оцту та харчової соди, яку ви могли б уже зробити для душу та ванни, і використовуйте щітку для чищення, стару зубну щітку або ганчірку, щоб почистити прилади. Коли ви закінчите, вони будуть блищати. Для справді стійких плям від жорсткої води спробуйте потерти трохи перекису водню. Так, те саме, що є у вашій аптечці. Перекис водню та трохи мастила для ліктів повинні видалити навіть найстійкіші плями від жорсткої води з ваших металевих світильників.

Це воно! Подивіться, як блищать ці крани.

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