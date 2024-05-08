Есть несколько простых и действенных советов, которые могут помочь вам удалить пятна от жесткой воды в вашем доме.

Чтобы удалить пятна от жесткой воды, достаточно знать определенную информацию и применить ее на практике.

Мы уверены, что достаточно велика вероятность того, что одними из самых больших проблем, когда дело доходит до пятен от жесткой воды, являются душ и ванна.

Это вполне понятно. В конце концов ваш душ и ванна видят много воды. И если ваша вода оставляет после себя пятна от жесткой воды (как большинство воды), то ваш душ и ванна, вероятно, тоже имеют много пятен от жесткой воды. Итак, как удалить пятна от жесткой воды? Легко: выполните следующие действия!

Кто сказал дистиллированный белый уксус? (Да. Всегда.) Если это еще не ваш лучший уборщик, это должно быть. Талант и способности Уксуса не знают предела. Поистине. Если бы Уксус была ученицей средней школы, она была бы лучшей в своем классе, а также была бы президентом класса и казначеем общественного клуба (а также, вроде бы, очень хорошей). Итак, возьмите себе немного уксуса. Серьезно. Затем используйте его, чтобы очистить все эти пятна от жесткой воды в душе и ванне.

Смешайте равные части дистиллированного уксуса и воды и распылите раствор на душ и ванну. Обратите особое внимание на самые плохие пятна от жесткой воды. Дайте раствору постоять 10–15 минут, чтобы он мог действительно подействовать на них. Затем с помощью тряпки сотрите раствор. Та да! Ванна и душ без пятен благодаря вашему новому лучшему другу уксуса.

Если вам нужно немного взбодриться, смешайте уксус с пищевой содой. Пищевая сода — еще одно ваше новое лучшее чистящее средство. Если уксус – ваш безумно добрый, добросовестный и усердный президент класса, пищевая сода – это ловкий форвард футбольной команды, который просто слишком крут, чтобы быть учеником средней школы (и, возможно, ездить на мотоцикле). А когда вы ставите уксус и пищевую соду вместе в одной комнате? Они безудержный дуэт.

смешивание уксуса и пищевой соды в пасту — поистине отличный способ устранить особо сложные и устойчивые пятна от жесткой воды. Если вы обнаружите, что уксус сам по себе не производит все пятна от твердой воды, приготовьте пасту из уксуса и пищевой соды и скраб.

Эти пятна никогда не имели шансов.

Для стекла душевой кабины сначала попробуйте приобретенное в магазине или домашнее чистящее средство. Для более устойчивых пятен используйте пасту с уксусом и пищевой содой, описанную выше. Независимо от того, что вы в конечном итоге используете, будьте несколько бережнее к стеклу душевой кабины, чем к стенам душевой кабины и ванной; какими бы неприятными были пятна от жесткой воды, поцарапанное или поврежденное стекло еще хуже.

Готово? Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своими руками. Ты заслуживаешь этого.

Как удалить пятна от жесткой воды на душевых воронках + смесителях

А как насчет пятен от жесткой воды на ваших душевых воронках и смесителях? У вас есть несколько вариантов, многие из которых вы узнаете, когда решите удалить пятна от жесткой воды в душе и ванной.

Сделайте свой надежный дистиллированный белый уксус. Смешайте раствор уксуса, как вы делали выше (с равными частями уксуса и воды). Если вы можете снять металлические приборы, сделайте это, а затем замочите их в большой миске с уксусным раствором примерно на 10–15 минут. Убедитесь, что они полностью погружены. Когда вы снимете их, почистите их скрабом. Кроме того, вы можете тщательно сбрызнуть металлические светильники раствором уксуса, дать раствору постоять 10-15 минут, а затем пойти в город со щеткой, старой зубной щеткой или тряпкой.

Для скрабовки используйте пасту с уксусом и пищевой содой. Если вы хотите получить немного дополнительного эффекта (не все ли мы?), приготовьте пасту из уксуса и пищевой соды, которую вы уже могли бы сделать для душа и ванны, и используйте щетку для чистки, старую зубную щетку или тряпку, чтобы почистить приборы. Когда вы закончите, они будут блистать. Для действительно устойчивых пятен от жесткой воды попытайтесь потереть немного перекиси водорода. Да, то же, что есть в вашей аптечке. Перекись водорода и смазки для локтей должны удалить даже самые стойкие пятна от жесткой воды из ваших металлических светильников.

Это! Посмотрите, как блестят эти краны.

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