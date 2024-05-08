Кожному з нас важливо вміти правильно мити дерев'яну підлогу, щоб вона довше нам прослужила. Politeka розповість детальніше про цей процес.

Як правильно мити дерев'яну підлогу

Власники дерев’яних підлог відгукуються про те, що їх легко пошкодити і важко доглядати. Але правда полягає в тому, що вони довговічні та потребують менше обслуговування, ніж ви думаєте, якщо застосувати правильний підхід і використовувати правильні інструменти. Прочитайте наші експертні поради щодо того, як легко отримати цей яскравий блиск і як правильно мити дерев'яну підлогу.

Різні рішення для різних підлог

За часів наших батьків справжня паркетна підлога, наприклад дуб, клен, вишня, була набагато поширенішою. На сьогоднішній день існує багато видів імітації дерев’яної підлоги: вініл, ламінат, паркет, масивна дошка або штучна деревина твердих порід. Загалом їх легше обслуговувати, ніж вибагливі тверді породи деревини, хоча, ми всі можемо погодитися: справжня справа варта того, щоб правильно прибрати її, якщо вам пощастить мати її у своєму домі. Яку б дерев’яну підлогу ви не очищали, завжди слід пам’ятати одну річ: будьте обережні.

Загальні правила і заборони

Зверніться до виробника підлоги. Якщо можливо, це гарне місце для початку, щоб ви могли визначити, який тип паркету у вас є. Виробник зазвичай має перелік точних продуктів, які ви можете використовувати, щоб правильно мити дерев'яну підлогу.

Якщо можливо, це гарне місце для початку, щоб ви могли визначити, який тип паркету у вас є. Виробник зазвичай має перелік точних продуктів, які ви можете використовувати, щоб правильно мити дерев'яну підлогу. Уникайте використання засобів для чищення з сильним блиском. Це може залишити наліт або залишки, через які підлога буде виглядати брудною навіть після того, як ви її почистили.

Це може залишити наліт або залишки, через які підлога буде виглядати брудною навіть після того, як ви її почистили. Тримайтеся подалі від очищувачів із надмірною кислотністю. Ці засоби для чищення можуть назавжди пошкодити покриття вашої підлоги.

Ці засоби для чищення можуть назавжди пошкодити покриття вашої підлоги. Не переборщіть з водою. Важливо пам’ятати, що менше – це краще, коли йдеться про кількість води, яку ви використовуєте для миття підлоги. Занадто багато води на підлозі може деформувати деревину або спричинити викривлення.

Покрокова інструкція, як правильно мити дерев'яну підлогу

Видаліть весь сухий бруд і сміття кутою мітлою або сухою шваброю з мікрофібри. Мікрофібра затримує пил і волосся, тож не потрібно возитися з ковшами для пилу чи багаторазово проходити поверхню. Ви також можете використовувати вакуум для цього кроку, але майте на увазі, що роликова щітка може спричинити потертості на дереві або обробці. Ось тут починається глибоке очищення (і веселощі)! У вас є два варіанти для цього кроку залежно від часу та уподобань очищення: