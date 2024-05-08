Каждому из нас важно уметь правильно мыть деревянный пол , чтобы он дольше нам прослужил. Politeka расскажет подробнее об этом процессе.

Как правильно мыть деревянный пол

Владельцы деревянных полов отзываются о том, что за ними легко повредить и трудно ухаживать. Но правда заключается в том, что они долговечны и требуют меньшее обслуживание, чем вы думаете, если применить правильный подход и использовать правильные инструменты. Прочтите наши экспертные советы относительно того, как легко получить этот яркий блеск и как правильно мыть деревянный пол.

Различные решения для разных полов

Во времена наших родителей настоящий паркетный пол, например дуб, клен, вишня, был гораздо более распространенным. На сегодняшний день существует много видов имитации деревянных полов: винил, ламинат, паркет, массивная доска или искусственная древесина твердых пород. В общем их легче обслуживать, чем привередливые твердые породы древесины, хотя мы все можем согласиться: настоящее дело стоит того, чтобы правильно убрать его, если вам посчастливится иметь его в своем доме. Какой бы деревянный пол не очищали, всегда следует помнить одну вещь: будьте осторожны.

Общие правила и запреты

Обратитесь к изготовителю пола. Если возможно, это хорошее место для начала, чтобы вы могли определить, какой тип паркета у вас есть. Производитель обычно имеет список точных продуктов, которые вы можете использовать, чтобы правильно мыть деревянный пол.

Если возможно, это хорошее место для начала, чтобы вы могли определить, какой тип паркета у вас есть. Производитель обычно имеет список точных продуктов, которые вы можете использовать, чтобы правильно мыть деревянный пол. Избегайте использования чистящих средств с сильным блеском. Это может оставить налет или остатки, из-за которых пол будет выглядеть грязным даже после того, как вы его почистили.

Это может оставить налет или остатки, из-за которых пол будет выглядеть грязным даже после того, как вы его почистили. Держитесь подальше от очистителей с избыточной кислотностью. Эти чистящие средства могут навсегда повредить покрытие вашего пола.

Эти чистящие средства могут навсегда повредить покрытие вашего пола. Не переборщите с водой. Важно помнить, что меньше – это лучше, когда речь идет о количестве воды, используемой для мытья полов. Слишком много воды на полу может деформировать древесину или вызвать искривление.

Пошаговая инструкция, как правильно мыть деревянный пол

Удалите всю сухую грязь и мусор углой метлой или сухой шваброй из микрофибры. Микрофибра задерживает пыль и волосы, поэтому не нужно возиться с ковшами для пыли или многократно проходить поверхность. Вы также можете использовать вакуум для этого шага, но имейте в виду, что роликовая щетка может привести к потертости на дереве или обработке. Вот здесь начинается глубокая очистка (и веселье)! У вас есть два варианта для этого шага в зависимости от времени и предпочтений очистки: