Щоб почистити жалюзі у вашому домі, вам знадобиться всього лиш трішки миючого засобу та трішки терпіння. Politeka розповість детальніше про цей процес.

Як почистити тканинні жалюзі

Пил є найбільшим винуватцем брудних жалюзі з усіх матеріалів, але особливо він любить чіплятися до тканини. Зі свого досвіду ми переконалися, що найкращий спосіб почистити тканинні жалюзі – це пилосос. Коли ви пилососите кімнату, а також після того, як ви почистили килим або підлогу, переключіться на пилосос із м’якою щетиною на кінці та повільно проведіть ним по жалюзі, починаючи зверху вниз. (У вас немає під рукою пилососа? Валик для ворсу підійде!)

Вірте чи ні, але пил може навіть спричинити зміну кольору тканини та плями. Щоб видалити плями, візьміть відро та змішайте чайну ложку рідини для миття посуду з галоном теплої води. Використовуйте серветку з мікрофібри та повільно та методично нанесіть розчин на пляму, обережно, щоб не перенаситити область. Занадто багато води може спричинити подальше утворення плям або спричинити деформацію штор, особливо якщо вони мають складки. Витріть ділянку насухо свіжою ганчіркою або тканиною. Якщо цей засіб не працює, можливо, настав час відкинути гордість і звернутися до професіонала. Експерти завжди можуть використати технологію ультразвукового очищення, щоб повернути тканинним жалюзі життя.

Як почистити дерев'яні жалюзі

Пил любить дерево майже так само, як і тканину, тож ви захочете впоратися з цим першим. Ми вважаємо за краще використовувати суху тканину з мікрофібри. Вона чудово вловлює пил під час прибирання. Вона також видаляє бруд, щоб ви не просто переміщали бруд по поверхні.

Коли ви прибираєте, рухайтеся горизонтально через кожну окрему жалюзі, починаючи з верхньої частини й просуваючись до нижньої. Таким чином будь-який пил, що впаде, потраплятиме на наступну брудну штору, і вам не доведеться повертатися назад і повторювати процес.

Коли весь сухий пил зникне, ви можете використати той самий розчин — чайну ложку рідини для миття посуду і галон води — і повернутися до жалюзі, знову зверху вниз. Ретельно висушіть їх, щоб деревина з часом не деформувалася.

ПОРАДА: тримайте поруч пилосос, щоб після очищення жалюзі ви могли пропилососити будь-який пил, що впав на підлогу. Або виконайте звичайне прибирання кімнати, але залиште жалюзі надовго.

Як почистити пластикові жалюзі

Будь-хто, хто коли-небудь мав пластикові жалюзі, знає, яким кошмаром може стати їх очищення — і наскільки помітним накопичення пилу є особливо в сонячний день. Якимось чином все наче прилипає до пластику, і якщо ви почнете чистити рейки, не видаливши спочатку весь сухий бруд, вас чекає брудний сюрприз! Щоб уникнути такої безладної ситуації, дотримуйтеся цих двох простих кроків:

Перш за все, витріть жалюзі насухо від пилу тканиною з мікрофібри або скористайтеся ганчіркою. Тепер, коли ви видалили весь цей надокучливий пил, ви вільні й можете протерти жалюзі за допомогою розчину води та засобу для миття посуду.

Вперті жалюзі? Якщо ваші пластикові жалюзі не піддаються вашим зусиллям з очищення, ще не все втрачено. Але вам, можливо, доведеться подвоїтися та прийняти ще більш інтенсивний процес. Ось як.

Наповніть свою (чисту!) ванну теплою водою та столовою ложкою або двома рідиною для миття посуду.

Зніміть жалюзі з вікна та помістіть їх у ванну приблизно на годину.

Після того, як вони закінчать замочування, злийте воду з ванни та візьміть суху тканину з мікрофібри, щоб обережно почистити залишки бруду з жалюзі.

Дайте їм висохнути на повітрі або прискоріть процес, використовуючи нову тканину з мікрофібри, щоб висушити кожну окрему штору.

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