Чтобы почистить жалюзи в вашем доме, вам понадобится всего лишь немного моющего средства и немного терпения. Politeka расскажет подробнее об этом процессе.

Как почистить тканевые жалюзи

Пыль является самым большим виновником грязных жалюзи из всех материалов, но особенно он любит придираться к ткани. По своему опыту мы убедились, что лучший способ почистить тканевые жалюзи – это пылесос. Когда вы пылесосите комнату, а также после того, как вы почистили ковер или пол, переключитесь на пылесос с мягкой щетиной на конце и медленно проведите по жалюзи, начиная сверху вниз. (У вас нет под рукой пылесоса? Валик для ворса подойдет!)

Верьте или нет, но пыль может даже привести к изменению цвета ткани и пятна. Чтобы удалить пятна, возьмите ведро и смешайте чайную ложку жидкости для мытья посуды с галлоном теплой воды. Используйте салфетку из микрофибры и медленно и методично нанесите раствор на пятно, осторожно, чтобы не перенасытить область. Слишком много воды может повлечь за собой дальнейшее образование пятен или вызвать деформацию штор, особенно если они имеют складки. Вытрите участок досуха свежей тряпкой или тканью. Если это средство не работает, возможно, пора отбросить гордость и обратиться к профессионалу. Эксперты всегда могут использовать технологию ультразвукового очищения, чтобы вернуть тканевым жалюзи жизни.

Как почистить деревянные жалюзи

Пыль любит дерево почти так же, как и ткань, так что вы захотите справиться с этим первым. Мы предпочитаем использовать сухую ткань из микрофибры. Она отлично улавливает пыль во время уборки. Она также удаляет грязь, чтобы вы не просто перемещали грязь по поверхности.

Когда вы убираете, двигайтесь горизонтально через каждую отдельную жалюзи, начиная с верхней части и продвигаясь к нижней. Таким образом любая пыль, которая упадет, будет попадать на следующую грязную штору, и вам не придется возвращаться назад и повторять процесс.

Когда вся сухая пыль исчезнет, ​​вы можете использовать тот же раствор – чайную ложку жидкости для мытья посуды и галлон воды – и вернуться к жалюзи, снова сверху вниз. Тщательно высушите их, чтобы древесина со временем не деформировалась.

СОВЕТ: держите рядом пылесос, чтобы после очистки жалюзи вы могли пропылесосить любую пыль, упавшую на пол. Или проделайте обычную уборку комнаты, но оставьте жалюзи надолго.

Как почистить пластиковые жалюзи

Любой, кто когда-либо имел пластиковые жалюзи, знает, каким кошмаром может стать их очищение – и насколько заметным накопление пыли особенно в солнечный день. Каким-то образом все как бы прилипает к пластику, и если вы начнете чистить рельсы, не удалив сначала всю сухую грязь, вас ждет грязный сюрприз! Чтобы избежать такой беспорядочной ситуации, следуйте этим двум простым шагам:

Прежде всего, вытрите жалюзи насухо от пыли тканью из микрофибры или воспользуйтесь тряпкой. Теперь, когда вы удалили всю эту надоедливую пыль, вы свободны и можете протереть жалюзи с помощью раствора воды и средства для мытья посуды.

Упрямые жалюзи? Если ваши пластиковые жалюзи не подвергаются вашим усилиям по очищению, еще не все потеряно. Но вам, возможно, придется удвоиться и принять еще более интенсивный процесс. Во как.

Наполните свою (чистую!) ванную теплой водой и столовой ложкой или двумя жидкостями для мытья посуды.

Снимите жалюзи из окна и поместите их в ванную примерно на час.

После окончания замачивания слейте воду из ванны и возьмите сухую ткань из микрофибры, чтобы осторожно почистить остатки грязи из жалюзи.

Дайте им высохнуть на воздухе или ускорите процесс, используя новую ткань из микрофибры, чтобы высушить каждую отдельную штору.

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