Кроти, які, на перший погляд, здаються дуже милими створіннями, можуть перетворити вашу земельну ділянку на справжнє пекло, тому ви маєте зробити все, щоб позбутися кротів. Навіть найрівніша ділянка, за наявності цих створінь, стає зовсім нерівною, адже тунелі, вириті ними можуть сягати до 30-50 сантиметрів. Це створює не лише візуальну проблему, але й завдає шкоди рослинності. Саме тому Politeka розповість, як позбутися кротів на вашій ділянці.

Паркан

Це може звучати дивно, але ви дійсно можете вберегти свою ділянку і позбутися кротів за допомогою паркану.

Шоб це зробити, вирийте канаву та наповніть її цеглою, щебенем чи пошкодженим шифером. Дехто також закопує сітку або сталеві листи. Щоб справді надійно захиститися, ваша огорожа має входити під землю на 1 м і височіти над нею на 20 см. Цей спосіб дуже дієвий, але він обійдеться вам у непогану копійку.

Звукові та ультразвукові відлякувачі кротів

Ви також можете позбутися кротів звуковими та ультразвуковими відлякувачами. Зовнішньо ці пристрої не є чимось незвичайним. Вони виглядають як маленькі цвяшки чи кнопки. Вам потрібно купити їх достаньо багато, щоб зачтавити ними всю ділянку. Ви можете це зробити просто, вставивши їх у землю. Ці речі відлякують кротів тим, створюють певний звук, який для них неприємний.

Пастка для кротів

Вам необхідно розкопати яму, вириту кротом, та замінити її частину пасткою-трубою, щоб позбутися кротів. Ви можете накрити її зверху фанерою або чимось ще, щоб усередині не було світла. Коли кріт спіймається в пастку, ви винете його якнайдалі від своєї землі. Також не забувайте, що ці шкідники можуть бути без їжі лише 14 годин, тому тунель ви будете перевіряти доволі часто.

Таблетки та гранули від кротів

Ці речі відлякують кротів своїм неприємним запахоим. Їх необхідно закопати в тунелі або по всій ділянці.

Народні засоби

Ви можете замінити ультразвукові пастки радіоприймачами на батарейках. Просто включіть його і покладіть у поліетиленовий пакет, а потім помістіть в яму, викопану кротом.

Також ви можете зробити вертушку, яка створюватиме вібрації. Це річ, яка робитьсчя з металевого або дерев'яного штиря з консервною банкою або пластиковою пляшкою зверху. Вона обертається за рахунок вітру і вібрує.

Ви також можете зробити пастку для шкідників самостійно. Розкопайте яму та покладіть туди скляну банку або маленьке пластикове відро, поклавши до нього трохи ґрунту. Також можете додати туди трохи черв'яків або личинок, які приманять шкідника і нагодують його до того моменту, як ви його знайдете. Кріт відчує харч і піде до нього тунелем, а опісля впаде у вашу пастку.

Окрім усіх перерахованих вище способів, ви можете закопати у землю бензин, мазуту, каву, часник, рицинову олію, тухлі яйця, рибу та гострий перець. Гризуни дуже не переносять ці запахи.

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