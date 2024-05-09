Кроты, которые, на первый взгляд, кажутся очень милыми созданиями, могут превратить ваш земельный участок в настоящий ад, поэтому вы должны сделать все, чтобы избавиться от кротов. Даже самый ровный участок, при наличии этих созданий, становится совсем неровным, ведь тоннели, вырытые ими могут достигать 30-50 сантиметров. Это создает не только визуальную проблему, но и наносит вред растительности. Именно поэтому Politeka расскажет, как избавиться от кротов на вашем участке.

Забор

Это может звучать странно, но вы действительно можете уберечь свой участок и избавиться от кротов с помощью забора.

Чтобы сделать это, выройте канаву и наполните ее кирпичом, щебнем или поврежденным шифером. Некоторые также закапывают сетку или стальные листы. Чтобы действительно надежно защититься, ваше ограждение должно входить под землю на 1 м и выситься над ним на 20 см. Этот способ очень действенный, но он обойдется вам в неплохую копейку.

Звуковые и ультразвуковые отпугиватели кротов

Вы также можете избавиться от кротов звуковыми и ультразвуковыми отпугивателями. Внешне эти устройства не являются чем-то необычным. Они выглядят как маленькие гвоздики или кнопки. Вам нужно купить их достаточно много, чтобы зачитать ими весь участок. Вы можете сделать это просто, вставив их в землю. Эти вещи отпугивают кротов тем, что создают определенный звук, который для них неприятен.

Ловушка для кротов

Вам необходимо раскопать яму, вырытую кротом, и заменить ее часть ловушкой-трубой, чтобы избавиться от кротов. Вы можете накрыть ее сверху фанерой или чем-нибудь еще, чтобы внутри не было света. Когда крот поймается в ловушку, вы вините его подальше от своей земли. Также не забывайте, что эти вредители могут быть без еды всего 14 часов, поэтому туннель вы будете проверять довольно часто.

Таблетки и гранулы от кротов

Эти вещи отпугивают кротов своим неприятным запахом. Их нужно закопать в тоннеле либо по всему участку.

Народные средства

Вы можете заменить ультразвуковые ловушки радиоприемниками на батарейках. Просто включите его и положите в полиэтиленовый пакет, а затем поместите в яму, вырытую кротом.

Также вы можете сделать вертушку, создающую вибрации. Это вещь, которая делается из металлического или деревянного штыря с консервной банкой или пластиковой бутылкой сверху. Она оборачивается за счет ветра и вибрирует.

Вы также можете сделать ловушку для вредителей самостоятельно. Раскопайте яму и положите туда стеклянную банку или маленькое пластиковое ведро, положив немного грунта. Также можете добавить туда чуть-чуть червей или личинок, которые приманят вредителя и накормят его до того момента, как вы его найдете. Крот почувствует продовольствие и пойдет к нему туннелем, а после упадет в вашу ловушку.

Кроме всех вышеперечисленных способов, вы можете закопать в землю бензин, мазуту, кофе, чеснок, касторовое масло, тухлые яйца, рыбу и острый перец. Грызуны очень не переносят эти запахи.

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