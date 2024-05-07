Якщо ви задаєтеся питанням, як очистити вікна до блиску та ще й без розводів, то відповідь на це питання точно є. Politeka розповість детальніше про цей процес.
Порада №1: Повне домінування мікрофібри
Рушники з мікрофібри для вікон такі ж, як тигри для дикої природи. Тобто, вони агресивні, розумні, і вони переживуть майже все. Тож відкладіть ті паперові вироби (серветки, туалетний папір, паперові рушники, газети, геть!), які залишають лише сліди ворсу, а в деяких випадках навіть подряпають поверхню ваших вікон. (Навіть не починайте з газет, які залишають грубий чорнильний наліт.)
Щоб очистити вікна до блиску, ви можете використовувати рушник з мікрофібри, який виготовлений із надзвичайно м’якого синтетичного матеріалу, який ніколи не дряпається. Рушники з мікрофібри, які чудово поглинають вологу, подбають про те, щоб розводи залишилися в минулому.
Порада №2: ваш рух – це зілля
Гаразд. Ми досить довго займалися миттям вікон, щоб знати, що напрямок витирання надзвичайно важливий. Як відомо, кожне вікно має дві сторони: внутрішню і зовнішню. Щоб усунути розводи або, принаймні, знати, з якого боку вони знаходяться, вам слід змінити напрямок витирання з кожного боку.
Наприклад, протирайте зліва направо, коли вирішили очистити вікна всередині, і протирайте вгору вниз, коли вирішили очистити вікна зовні. Таким чином ви зможете легко та швидко визначити, звідки походить смуга, скорочуючи час, який ви витираєте, відступаєте, витираєте, відступаєте тощо.
Порада №3: Гра, сет, ракель
Десь хтось розумний колись сказав, що ви настільки ефективні, наскільки ефективні інструменти, якими ви користуєтеся. Ми не можемо погодитися. Ось чому, коли ми одного разу побачили професійний мийник вікон, який небезпечно висів за вікном нашого офісу за допомогою ракеля, ми не могли повірити, що не подумали про це раніше. Чому б не використовувати ті ж професійні засоби вдома? Тепер під час прибирання ми дотримуємося методу доброго ракеля. Професійна порада: якщо ви все-таки вирішите використовувати ракель, обов’язково поверніть її набік, щоб вода, що капає, стікала вниз, а не на інструмент.
Порада №4: важливо те, що всередині
Усі чистячі засоби у вашій пляшці з розпилювачем не однакові. Ми наполегливо рекомендуємо приготувати власне рішення, використовуючи інгредієнти, які ви, ймовірно, вже приховали на своїй кухні. Щоб очистити вікна до блиску, ми змішуємо суміш теплої води та висококонцентрованого мильного засобу для посуду. Це ½ чайної ложки рідкого мильного засобу та 2 склянки води для розведення суміші. Використовуйте цю суміш мила та води, щоб попередньо обробити брудні вікна, щоб усунути бруд. Потім змийте залишки мила звичайною водою.
Щоб продезінфікувати вікна та не залишити розводів, змішайте ¼ склянки оцту з 2 склянками води для обробки вікон. (Професійна порада: капнути 10–15 крапель ефірної олії необов’язково, але це може бути чудовим способом підбадьорити аромат очищувального розчину, зробленого своїми руками).
Порада №5: час має важливе значення
Не будьте шахраями зараз і починайте мити вікна в той час доби, коли неможливо виконати роботу належним чином. Зачекайте сухого похмурого дня, щоб ви могли чітко побачити відбитки собачих носів, міський бруд, бризки жуків або пташиний послід. Це, безперечно, уникне того відчуття, що нудить у вас, коли ви миєте всі вікна, а наступного дня бачите, що ви зовсім пропустили плями, або, що ще гірше, зробили їх більш смугастими. Якщо це вас не переконало, чищення вікон у сонячний день просто висушить миючий розчин на вікні, перш ніж ви матимете можливість витерти його, створюючи жахливий ефект краплі води.
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