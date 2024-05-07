Якщо ви задаєтеся питанням, як очистити вікна до блиску та ще й без розводів, то відповідь на це питання точно є. Politeka розповість детальніше про цей процес.

Порада №1: Повне домінування мікрофібри

Рушники з мікрофібри для вікон такі ж, як тигри для дикої природи. Тобто, вони агресивні, розумні, і вони переживуть майже все. Тож відкладіть ті паперові вироби (серветки, туалетний папір, паперові рушники, газети, геть!), які залишають лише сліди ворсу, а в деяких випадках навіть подряпають поверхню ваших вікон. (Навіть не починайте з газет, які залишають грубий чорнильний наліт.)

Щоб очистити вікна до блиску, ви можете використовувати рушник з мікрофібри, який виготовлений із надзвичайно м’якого синтетичного матеріалу, який ніколи не дряпається. Рушники з мікрофібри, які чудово поглинають вологу, подбають про те, щоб розводи залишилися в минулому.

Порада №2: ваш рух – це зілля Гаразд. Ми досить довго займалися миттям вікон, щоб знати, що напрямок витирання надзвичайно важливий. Як відомо, кожне вікно має дві сторони: внутрішню і зовнішню. Щоб усунути розводи або, принаймні, знати, з якого боку вони знаходяться, вам слід змінити напрямок витирання з кожного боку. Наприклад, протирайте зліва направо, коли вирішили очистити вікна всередині, і протирайте вгору вниз, коли вирішили очистити вікна зовні. Таким чином ви зможете легко та швидко визначити, звідки походить смуга, скорочуючи час, який ви витираєте, відступаєте, витираєте, відступаєте тощо.