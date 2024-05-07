Если вы задаетесь вопросом, как очистить окна до блеска и без разводов, то ответ на этот вопрос точно есть. Politeka расскажет подробнее об этом процессе.

Совет №1: Полное доминирование микрофибры

Полотенца из микрофибры для окон такие же как тигры для дикой природы. То есть они агрессивны, умны, и они переживут почти все. Поэтому отложите бумажные изделия (салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотенца, газеты, прочь!), которые оставляют только следы ворса, а в некоторых случаях даже поцарапают поверхность ваших окон. (Даже не начинайте с газет, покидающих грубый чернильный налет.)

Чтобы очистить окна до блеска, вы можете использовать полотенце из микрофибры, которое изготовлено из чрезвычайно мягкого синтетического материала, который никогда не царапается. Полотенца из микрофибры, прекрасно поглощающие влагу, позаботятся о том, чтобы разводы остались в прошлом.

Совет №2: ваше движение – это зелье Ладно. Мы достаточно долго занимались мойкой окон, чтобы знать, что направление вытирания очень важно. Как известно, каждое окно имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю. Чтобы устранить разводы или, по крайней мере, знать, с какой стороны они находятся, следует изменить направление вытирания с каждой стороны. К примеру, протирайте слева направо, когда решили очистить окна внутри, и протирайте вверх вниз, когда решили очистить окна снаружи. Таким образом вы сможете легко и быстро определить, откуда происходит полоса, сокращая время, которое вы вытираете, отступаете, вытираете, отступаете и т.д.