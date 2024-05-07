Если вы задаетесь вопросом, как очистить окна до блеска и без разводов, то ответ на этот вопрос точно есть. Politeka расскажет подробнее об этом процессе.
Совет №1: Полное доминирование микрофибры
Полотенца из микрофибры для окон такие же как тигры для дикой природы. То есть они агрессивны, умны, и они переживут почти все. Поэтому отложите бумажные изделия (салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотенца, газеты, прочь!), которые оставляют только следы ворса, а в некоторых случаях даже поцарапают поверхность ваших окон. (Даже не начинайте с газет, покидающих грубый чернильный налет.)
Чтобы очистить окна до блеска, вы можете использовать полотенце из микрофибры, которое изготовлено из чрезвычайно мягкого синтетического материала, который никогда не царапается. Полотенца из микрофибры, прекрасно поглощающие влагу, позаботятся о том, чтобы разводы остались в прошлом.
Совет №2: ваше движение – это зелье
Ладно. Мы достаточно долго занимались мойкой окон, чтобы знать, что направление вытирания очень важно. Как известно, каждое окно имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю. Чтобы устранить разводы или, по крайней мере, знать, с какой стороны они находятся, следует изменить направление вытирания с каждой стороны.
К примеру, протирайте слева направо, когда решили очистить окна внутри, и протирайте вверх вниз, когда решили очистить окна снаружи. Таким образом вы сможете легко и быстро определить, откуда происходит полоса, сокращая время, которое вы вытираете, отступаете, вытираете, отступаете и т.д.
Совет №3: Игра, сет, ракель
Где-то умный когда-то сказал, что вы настолько эффективны, насколько эффективны инструменты, которыми вы пользуетесь. Мы не можем согласиться. Вот почему, когда мы однажды увидели профессиональный мойщик окон, опасно висевший за окном нашего офиса с помощью ракеля, мы не могли поверить, что не подумали об этом раньше. Почему бы не использовать те же профессиональные средства на дому? Теперь при уборке мы придерживаемся метода хорошего ракеля. Профессиональный совет: если вы все-таки решите использовать ракель, обязательно поверните ее набок, чтобы капающая вода стекала вниз, а не на инструмент.
Совет №4: важно то, что внутри
Все чистящие средства в вашей бутылке с распылителем не одинаковы. Мы настоятельно рекомендуем приготовить собственное решение, используя ингредиенты, которые вы, вероятно, уже скрыли на своей кухне. Чтобы очистить окна до блеска, смешиваем смесь теплой воды и высококонцентрированного мыльного средства для посуды. Это ½ чайной ложки жидкого мыльного средства и 2 стакана воды для разбавления смеси. Используйте эту смесь мыла и воды, чтобы предварительно обработать грязные окна, чтобы устранить грязь. Затем смойте остатки мыла обыкновенной водой.
Чтобы продезинфицировать окна и не оставить разводов, смешайте ¼ стакана уксуса с 2 стаканами воды для обработки окон. (Профессиональный совет: капнуть 10–15 капель эфирного масла необязательно, но это может быть отличным способом ободрить аромат очищающего раствора, сделанного своими руками).
Совет №5: время имеет важное значение
Не будьте мошенниками сейчас и начинайте мыть окна в то время суток, когда невозможно выполнить работу должным образом. Подождите сухого пасмурного дня, чтобы вы могли четко увидеть отпечатки собачьих носов, городскую грязь, брызги жуков или птичий помет. Это, безусловно, избежит того ощущения, что тошнит у вас, когда вы моете все окна, а на следующий день видите, что вы совсем пропустили пятна, или, что еще хуже, сделали их полосатыми. Если это вас не убедило, чистка окон в солнечный день просто высушит моющий раствор на окне, прежде чем вы сможете вытереть его, создавая ужасный эффект капли воды.
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