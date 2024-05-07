Існує сім цікавих лайфхаків, які здатні допомогти вам почистити матрац та видалити з нього плями.

Вам неодмінно потрібно почистити матрац і видалити з нього плями для того, щоб ваш сон був більш комфортним та приємним. Ми поділимося сімома лайфхаками, які допоможуть це зробити.

Як почистити матрац

Постачання:

Вакуум з насадкою для оббивки

Ферментний очищувач або ніжне мило для посуду

Перекис водню + холодна вода (необов'язкова заміна ферментного очищувача)

Харчова сода

Губка або ганчірка з мікрофібри

Зняти простирадла + випрати.

Щоб почистити матрац, зніміть будь-які ковдри, ковдри, простирадла, наволочки та чохли для матраців і добре виперіть їх у гарячій воді (це допомагає вбити пилових кліщів і бактерії).

Витрусити подушки.

Пропилососьте матрац за допомогою шланга для оббивки.

Переконайтеся, що ви взяли кожну частину матраца, включаючи поверхні та боки.

Потрапте також у щілини, блискавки та шви.

Точкове лікування плям.

Будьте дуже обережні, щоб не наситити матрац водою, інакше ви можете спричинити утворення цвілі чи бактерій.

Не наносьте миючі розчини безпосередньо на матрац. Нанесіть на губку або ганчірку, а потім використовуйте їх для очищення матраца.

Розпиліть миючий розчин на ганчірку з мікрофібри або губку та промокніть пляму, доки вона не зів’яне. Ферментний очищувач (від біологічних плям) Мило для посуду і теплий водний розчин (для звичайних плям) Розчин своїми руками з рівних частин холодної води + перекису водню (як замінник ферментного очищувача) У разі використання ензимного очищувача дотримуйтеся вказівок на етикетці продукту. Потім промокніть пляму холодною водою, щоб видалити пляму. Тепла вода має тенденцію робити такі плями, як сеча, блювота, кров або піт (і запах ще гірший!).

Якщо ви використовуєте мильну воду , обов’язково промокніть чистою водою, щоб видалити залишки мила з матраца після того, як вам вдалося почистити матрац.

Посипте харчовою содою весь матрац, щоб нейтралізувати запахи та ввібрати залишки вологи.

Залиште харчову соду на матраці на 2–3 години (або на ніч, якщо у вас є інше місце!), а потім пропилососіть її.

Переверніть матрац і повторіть процедуру очищення.

Незважаючи на те, що ви спите лише на одній стороні матраца, на його дні також може бути багато пилу та бактерій. Тому вам потрібно почистити матрац також зі зворотнього боку.

Дайте матрацу повністю висохнути на повітрі, перш ніж надіти простирадла.

Подумайте про використання захисного матраца, щоб … добре, захистити свій матрац.

Знову покладіть чисті простирадла на ліжко, розпушіть подушки та насолоджуйтесь красою вашого свіжого та чистого ліжка. Ви це заслужили.

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