Есть семь интересных лайфхаков, которые способны помочь вам почистить матрас и удалить из него пятна.

Вам обязательно нужно почистить матрас и удалить из него пятна для того, чтобы ваш сон был более комфортным и приятным. Мы поделимся семью лайфхаками, которые помогут это сделать.

Как почистить матрас

Снабжение:

Вакуум с насадкой для обивки

Ферментный очиститель или нежное мыло для посуды

Перекись водорода + холодная вода (необязательная замена ферментного очистителя)

Пищевая сода

Губка или тряпка из микрофибры

Снять простыни + постирать.

Чтобы очистить матрас, снимите любые одеяла, одеяла, простыни, наволочки и чехлы для матрасов и хорошо выстирайте их в горячей воде (это помогает убить пылевых клещей и бактерии).

Вытряхнуть подушки.

Пропыленосите матрас с помощью шланга для обивки.

Убедитесь, что вы взяли каждую часть матраса, включая поверхности и бока.

Попадите также в щели, молнии и швы.

Точечное лечение пятен.

Будьте очень осторожны, чтобы не насытить матрас водой, иначе вы можете вызвать образование плесени или бактерий.

Не наносите моющие растворы непосредственно на матрас. Нанесите на губку или тряпку, а затем используйте их для очищения матраса.

Распылите моющий раствор на тряпку из микрофибры или губку и промокните пятно, пока оно не увядает. Ферментный очиститель (от биологических пятен) Мыло для посуды и теплый водный раствор (для обычных пятен) Раствор своими руками из равных частей холодной воды + перекиси водорода (как заменитель ферментного очистителя) При использовании энзимного очистителя следуйте инструкциям на этикетке продукта. Затем промокните пятно холодной водой, чтобы удалить пятно. Теплая вода имеет тенденцию делать такие пятна, как моча, рвота, кровь или пот (и запах еще хуже!).

Если вы используете мыльную воду , обязательно промокните чистой водой, чтобы удалить остатки мыла из матраса после того, как вам удалось почистить матрас.

Посыпьте пищевой содой весь матрас, чтобы нейтрализовать запахи и впитать остатки влаги.

Оставьте пищевую соду на матрасе на 2–3 часа (или на ночь, если у вас есть другое место!), а затем пропылесосите ее.

Переверните матрас и повторите процедуру очищения.

Несмотря на то, что вы спите на одной стороне матраса, на его дне также может быть много пыли и бактерий. Поэтому вам нужно почистить матрас с обратной стороны.

Дайте матрацу полностью высохнуть на воздухе, прежде чем надеть простыни.

Подумайте об использовании защитного матраса, чтобы… хорошо, защитить свой матрас.

Снова положите чистые простыни на кровать, разрыхляйте подушки и наслаждайтесь красотой вашей свежей и чистой кровати. Вы это заслужили.

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