Щоб видалити плями з будь-якої поверхні, вам потрібно знати трохи перевіреної та корисної інформації, яка може вам у цьому допомогти. Ми розповімо вам про цей процес.
Як видалити плями з килима
Ваш день тільки починається, і він виглядає яскравим: ваш комп’ютер відкритий, телефон витягнутий, кава в руках, а потім... вона проливається. Прямо на ваш білий, щойно очищений і дезодорований килим. Не переживай! Ось як ефективно та ефективно видалити плями з килимаі (почніть з номеру 1 і за потреби перемістіть список вниз).
-
Дійте швидко. Це найважливіше — не відкладайте це до обіду (або до завтра). Розберіться з цим зараз. Ви подякуєте нам. Ми обіцяємо.
-
Почніть з холодної води. Візьміть 2 рушники. Потім змочіть 1 і промокніть нею забруднену ділянку. Потім скористайтеся сухим рушником, щоб промокнути область насухо. Повторюйте, доки пляма не зникне. Якщо ви діятимете негайно, велика ймовірність того, що це буде все, що вам потрібно зробити, щоб видалити пляму. Однак якщо це не спрацює, не засмучуйтеся: просто переходьте до кроку 3!
-
Змішайте невелику кількість прального порошку з прохолодною водою та обережно втирайте його в пляму. (Якщо у вас під рукою немає прального порошку, чудовою заміною стане м’яке мило для посуду) Дайте йому постояти кілька хвилин, перш ніж сполоснути його водою. пішли? Дивовижний. Немає? Читайте далі.
-
Змішайте трохи дистильованого білого оцту з трохи прохолодної води та обережно втирайте в пляму. Так, оцет. Якщо ви ще не знали, білий оцет є одним із найдивовижніших багатоцільових засобів для чищення, а також потужним засобом для видалення плям. Дайте йому постояти на плямі кілька хвилин, перш ніж промити його холодною водою.
-
Якщо ця пляма все ще існує, у нас є ще один туз у рукаві: змішайте разом харчову соду та воду, щоб утворилася паста. Потім втирайте пасту в пляму, поки не вдасться її видалити. Промийте місце водою, а потім промокніть насухо.
Ось так! Прошу згадати, де ця пляма була через тиждень.
Як видалити плями з одягу
Ми всі були там: ви поспішаєте і п’єте каву чи доїдаєте бутерброд, заводячи машину, чи нишпорячи в сумці, чи біжачи, щоб встигнути на потяг — і перш ніж ви це зрозумієте, ви штовхнули свою чашку, і ваша кава по всій передній частині вашої улюбленої сорочки. Шо тобі варто зробити?
Виконайте наведені нижче дії, як тільки зможете! Пам’ятайте: чим швидше ви зможете впоратися з плямою, тим успішніше ви її виведете.
-
Спочатку обережно промокніть надлишки кави сухою тканиною. Уникайте тертя плями, оскільки це може пошкодити тканину (і ви справді не хочете, щоб вдалося видалити пляму від кави, щоб зіткнутися з проблемою, яку набагато простіше вирішити).
-
Далі перевірте табличку: якщо на ній написано лише хімчистку, зробіть те, що вказано на етикетці, і віднесіть її в хімчистку. Так само, якщо це особливо делікатна тканина, як-от шовк, подумайте про консультацію з професіоналом. Ми б сказали, що варто проявити обережність.
-
Якщо це більш міцна тканина, і ви самостійно справляєтеся з плямою, промийте її холодною водою. Іноді це все, що вам потрібно зробити, щоб вивести пляму. Якщо так, ура! Дайте йому висохнути на повітрі та поверніться до свого незабрудненого одягу!
-
Якщо одна тільки холодна вода не допомогла, змішайте розчин рівних частин оцту та рідкого прального порошку. Покрийте пляму розчином і залиште на 5–10 хвилин. Потім промийте його. Огляньте пляму. Якщо він не сильно змінився, повторіть цей крок і знову промийте. Коли пляма майже зникне, ви можете сміливо прати свій одяг у пральній машині. Однак перед тим, як покласти його в сушильну машину, переконайтеся, що вам вдалося видалити пляму. Якщо він все ще там, не кладіть його в сушарку; це призведе до появи плями, і тоді всі ставки скасовуються. Замість цього ще раз скористайтеся оцтом і розчином прального порошку.
-
Якщо вищевказане не спрацювало, у вас на руках одна важка пляма! Можливо, настав час обробити пляму засобом для виведення плям, придбаним у магазині. Це рідко потрібно, але іноді це найкращий спосіб дій.
Професійна порада: якщо ви з тих людей, які, ну, схильні розливати каву на одяг (не засуджуйте, ми клянемося), носити готовий засіб для виведення плям у сумці може бути гарною ідеєю. Це дозволить вам негайно обробити будь-які плями, навіть якщо у вас немає легкого доступу до пляшки оцту, прального порошку чи раковини.
Як видалити плями з оббивки
Незалежно від того, чи це ваше офісне крісло, чи ваш диван, плямам абсолютно не місце на оббивці ... але якимось чином вони все одно залишаються там. На щастя, боротися з цими плямами досить просто. Видалення плям з оббивки дуже схоже на процес видалення їх з одягу – звичайно, з важливим застереженням, що ви не можете просто кинути своє крісло в пральну машину! Пам’ятаючи про це, якщо ви щойно пролили свій ранковий напій чи впустили їжу, не панікуйте, подихайте та виконайте ці кроки.
-
Одразу після того, як розлили каву (і знову ж таки, ми дійсно маємо на увазі негайно), скористайтеся сухим рушником, щоб промокнути надлишки кави. Не тріть пляму; це навіть важливіше у випадку з меблями (зрештою, замінити пошкоджений диван набагато дорожче, ніж пошкоджену футболку).
-
Змішайте 1 столову ложку рідкого прального порошку, 1 столову ложку дистильованого білого оцту та 1 склянку води, щоб отримати розчин для чищення. Подивіться, оцет знову рятує ситуацію!
-
Використовуйте чисту ганчірку, щоб промокнути очисний розчин у пляму. Пам'ятайте: йдіть обережно.
-
Потім сухою ганчіркою промокніть її.
-
По черзі промокайте розчин і висушуйте, доки пляма не зникне. Магія. (Або, знаєте, хороша порада щодо чищення твердих речовин.)
Вуаля! Ваша оббивка живе (без плям), щоб побачити інший день!
Читайте також:
Як вивести плями від чорнила з одягу: кілька дієвих кроків
Як вивести плями від трави з одягу: чотири дієві способи