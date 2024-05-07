Ви можете скористатися найкращим посібником по видаленню з плям, щоб вміти видалити плями з будь-якої поверхні.

Щоб видалити плями з будь-якої поверхні, вам потрібно знати трохи перевіреної та корисної інформації, яка може вам у цьому допомогти. Ми розповімо вам про цей процес.

Як видалити плями з килима Ваш день тільки починається, і він виглядає яскравим: ваш комп’ютер відкритий, телефон витягнутий, кава в руках, а потім... вона проливається. Прямо на ваш білий, щойно очищений і дезодорований килим. Не переживай! Ось як ефективно та ефективно видалити плями з килимаі (почніть з номеру 1 і за потреби перемістіть список вниз). Дійте швидко. Це найважливіше — не відкладайте це до обіду (або до завтра). Розберіться з цим зараз. Ви подякуєте нам. Ми обіцяємо. Почніть з холодної води. Візьміть 2 рушники. Потім змочіть 1 і промокніть нею забруднену ділянку. Потім скористайтеся сухим рушником, щоб промокнути область насухо. Повторюйте, доки пляма не зникне. Якщо ви діятимете негайно, велика ймовірність того, що це буде все, що вам потрібно зробити, щоб видалити пляму. Однак якщо це не спрацює, не засмучуйтеся: просто переходьте до кроку 3! Змішайте невелику кількість прального порошку з прохолодною водою та обережно втирайте його в пляму. (Якщо у вас під рукою немає прального порошку, чудовою заміною стане м’яке мило для посуду) Дайте йому постояти кілька хвилин, перш ніж сполоснути його водою. пішли? Дивовижний. Немає? Читайте далі. Змішайте трохи дистильованого білого оцту з трохи прохолодної води та обережно втирайте в пляму. Так, оцет. Якщо ви ще не знали, білий оцет є одним із найдивовижніших багатоцільових засобів для чищення, а також потужним засобом для видалення плям. Дайте йому постояти на плямі кілька хвилин, перш ніж промити його холодною водою. Якщо ця пляма все ще існує, у нас є ще один туз у рукаві: змішайте разом харчову соду та воду, щоб утворилася паста. Потім втирайте пасту в пляму, поки не вдасться її видалити. Промийте місце водою, а потім промокніть насухо. Ось так! Прошу згадати, де ця пляма була через тиждень. Як видалити плями з одягу Ми всі були там: ви поспішаєте і п’єте каву чи доїдаєте бутерброд, заводячи машину, чи нишпорячи в сумці, чи біжачи, щоб встигнути на потяг — і перш ніж ви це зрозумієте, ви штовхнули свою чашку, і ваша кава по всій передній частині вашої улюбленої сорочки. Шо тобі варто зробити?