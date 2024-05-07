Чтобы удалить пятна с любой поверхности, вам нужно знать немного проверенной и полезной информации, которая может вам помочь. Мы расскажем вам об этом процессе.

Как удалить пятна с ковра Ваш день только начинается, и он выглядит ярким: ваш компьютер открыт, телефон вытянут, кофе в руках, а потом... он проливается. Прямо на ваш белый, только что очищенный и дезодорированный ковер. Не переживай! Вот как эффективно и эффективно удалить пятна с ковра (начните с номера 1 и при необходимости переместите список вниз). Действуйте быстро. Это самое важное – не откладывайте это до обеда (или до завтра). Разберитесь с этим сейчас. Вы поблагодарите нас. Мы обещаем. Начните с холодной воды. Возьмите 2 полотенца. Затем смочите 1 и промокните ею загрязненный участок. Затем воспользуйтесь сухим полотенцем, чтобы промокнуть область досуха. Повторяйте, пока не исчезнет пятно. Если вы будете действовать немедленно, велика вероятность того, что это будет все, что вам нужно сделать, чтобы удалить пятно. Однако если это не сработает, не огорчайтесь: просто переходите к шагу 3! Смешайте небольшое количество стирального порошка с прохладной водой и осторожно вотрите его в пятно. (Если у вас под рукой нет стирального порошка, превосходной заменой станет мягкое мыло для посуды.) Дайте ему постоять несколько минут, прежде чем сполоснуть его водой. ушли? Удивительный. Нет? Читайте дальше. Смешайте немного дистиллированного белого уксуса с немного прохладной воды и осторожно вотрите в пятно. Да, уксус. Если вы еще не знали, белый уксус является одним из самых удивительных многоцелевых чистящих средств, а также мощным пятновыводителем. Дайте ему постоять на пятне несколько минут, прежде чем промыть холодной водой. Если это пятно все еще существует, у нас есть еще один туз в рукаве: вместе смешайте пищевую соду и воду, чтобы образовалась паста. Затем вотрите пасту в пятно, пока не удастся ее удалить. Промойте место водой, затем промокните насухо. Вот так! Прошу вспомнить, где это пятно было через неделю. Как удалить пятна из одежды Мы все были там: вы спешите и пьете кофе или доедаете бутерброд, заводя машину, или шаря в сумке, или бегая, чтобы успеть на поезд - и прежде чем вы это поймете, вы толкнули свою чашку, и ваш кофе по всей передней части вашей любимой рубашки. Что тебе следует сделать?

Выполните следующие действия, как только сможете! Помните: чем быстрее вы сможете справиться с пятном, тем успешнее вы его выведете. Сначала осторожно промокните излишки кофе сухой тканью. Избегайте трения пятна, поскольку это может повредить ткань (и вы действительно не хотите, чтобы удалось удалить пятно от кофе, чтобы столкнуться с проблемой, которую намного проще решить). Далее проверьте табличку: если на ней написана только химчистка, сделайте то, что указано на этикетке, и отнесите ее в химчистку. Так же, если это особенно деликатная ткань, например шелк, подумайте о консультации с профессионалом. Мы бы сказали, что следует проявить осторожность. Если это более крепкая ткань, и вы самостоятельно справляетесь с пятном, промойте ее холодной водой. Иногда это все, что вам нужно сделать, чтобы вывести пятно. Если да, ура! Дайте ему высохнуть на воздухе и вернитесь в свою незагрязненную одежду! Если только холодная вода не помогла, смешайте раствор равных частей уксуса и жидкого стирального порошка. Покройте пятно раствором и оставьте на 5–10 минут. Затем промойте его. Осмотрите пятно. Если он не сильно изменился, повторите этот шаг и снова промойте. Когда пятно почти исчезнет, ​​вы можете смело стирать свою одежду в стиральной машине. Однако перед тем, как положить его в сушильную машину, убедитесь, что вам удалось удалить пятно. Если он все еще там, не кладите его в сушилку; это приведет к появлению пятна, и тогда все ставки упраздняются. Вместо этого еще раз воспользуйтесь уксусом и раствором стирального порошка. Если вышеуказанное не сработало, у вас на руках одно тяжелое пятно! Возможно, пора обработать пятно пятновыводителем, приобретенным в магазине. Это редко нужно, но иногда это самый лучший способ действий. Профессиональный совет: если вы из тех людей, которые, ну, склонны разливать кофе на одежду (не осуждайте, мы клянемся), носить готовое пятновыводитель в сумке может быть хорошей идеей. Это позволит вам немедленно обработать любые пятна, даже если у вас нет легкого доступа к бутылке уксуса, стирального порошка или раковины.

Как удалить пятна с обивки

Независимо от того, это ваше офисное кресло, или ваш диван, пятнам совершенно не место на обивке… но каким-то образом они все равно остаются там. К счастью, бороться с этими пятнами достаточно просто. Удаление пятен с обивки очень похоже на процесс удаления их из одежды – конечно, с важной оговоркой, что вы не можете просто бросить свое кресло в стиральную машину! Помните об этом, если вы только что пролили свой утренний напиток или уронили пищу, не паникуйте, подышите и выполните эти шаги.

Сразу после того, как разлили кофе (и опять же мы действительно имеем в виду немедленно), воспользуйтесь сухим полотенцем, чтобы промокнуть излишки кофе. Не трите пятно; это даже важнее в случае с мебелью (в конце концов, заменить поврежденный диван гораздо дороже поврежденной футболки). Смешайте 1 столовую ложку жидкого стирального порошка, 1 столовую ложку дистиллированного белого уксуса и 1 стакан воды, чтобы получить чистящий раствор. Посмотрите, уксус снова спасает ситуацию! Используйте чистую тряпку, чтобы промокнуть очистительный раствор в пятно. Помните: идите осторожно. Затем сухой тряпкой промокните ее. Поочередно промокайте раствор и высушивайте, пока пятно не исчезнет. Магия. (Или, знаете, хороший совет по чистке твердых веществ.)

Вуаль! Ваша обивка живет (без пятен), чтобы увидеть другой день!

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