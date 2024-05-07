Чистота має важливе значення вдома, що б там не було, тож кожному з нас важливо знати, як очистити дзеркало до блиску, щоб ця чистота нас оточувала.

Як очистити дзеркало до блиску за 5 простих кроків

Спочатку обробіть складні місця

Щоб очистити дзеркало, змочіть ватний тампон у спирті, а потім обережно видаліть плями від туші, плями губної помади, бризки зубної пасти, смуги лаку для волосся та липкі відбитки пальців. Якщо у вас є вапняні відкладення на дзеркалі (імовірно, якщо воно розташоване біля раковини або душу, і у вас є жорстка вода, яка може бризнути на нього), ви можете використовувати лимонний сік, щоб видалити їх. Вапняні плями можна впізнати за молочно-білим виглядом (часто можна побачити на змішувачах). Крім того, відкладення кальцію, які виглядають як маленькі білі плями, легко видаляються за допомогою оцту. Оцет має природну кислотність і чудово підходить для видалення будь-яких плям.

Збризніть обраним засобом для миття вікон

Звичайно, ви можете купити засіб для миття вікон в магазині, щоб очистити дзеркало. Але вам не потрібно — ви можете зробити свій власний вдома з речей, які, ймовірно, є під рукою. У пляшці з розпилювачем змішайте ¼ склянки оцту з 2 склянками води АБО ½ чайної ложки мильного засобу з 2 склянками води. Ретельно збовтати суміш. (Якщо у вас жорстка вода, подумайте про використання дистильованої води для очищення дзеркала, щоб воно не залишало слідів.) Розпиліть суміш на серветку з мікрофібри та нанесіть на поверхню, щоб очистити дзеркало.

Професійний спосіб очищення: розбризкування водно-оцтового розчину безпосередньо на дзеркало може бути брудним і призвести до потрапляння рідини під дзеркало або скупчення кутів. Якщо ви цього не хочете, завжди бризкайте прямо на тканину.

Забудьте про кола — чистіть з боку в бік, потім зверху вниз

Незважаючи на те, що ви бачите в рекламі, вам не дуже хочеться чистити дзеркало гігантськими круговими рухами. Використовуйте тканину, щоб протерти поверхню, рухаючись з боку в бік, потім зверху вниз.

Ось хитрість: крем для гоління можна використовувати, щоб уникнути запотівання дзеркала після душу.

Ви можете нанести його після очищення, і гліцерин, що міститься, створить захисне покриття на поверхні вашого дзеркала. Просто розпиліть його, а потім витріть рушником з мікрофібри. Крем для гоління також добре підходить для полірування хромованих світильників, так що, можливо, постукайте по крану та ручкам, поки ви це робите.

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