Чистота имеет важное значение дома, что бы то ни было, поэтому каждому из нас важно знать, как очистить зеркало до блеска, чтобы эта чистота нас окружала.

Как очистить зеркало до блеска за 5 простых шагов

Сначала обработайте сложные места

Чтобы очистить зеркало, смочите ватный тампон в спирте, затем осторожно удалите пятна от туши, пятна губной помады, брызги зубной пасты, полосы лака для волос и липкие отпечатки пальцев. Если у вас есть известковые отложения на зеркале (вероятно, если оно расположено у раковины или душа, и у вас есть жесткая вода, которая может брызнуть на него), вы можете использовать лимонный сок, чтобы удалить их. Известковые пятна можно узнать по молочно-белому виду (часто можно увидеть на смесителях). Кроме того, отложения кальция, которые смотрятся как маленькие белые пятна, легко удаляются с помощью уксуса. Уксус имеет естественную кислотность и отлично подходит для удаления любых пятен.

Сбрызните выбранным средством для мытья окон

Конечно, вы можете купить очищающее средство в магазине, чтобы очистить зеркало. Но вам не нужно – вы можете сделать свой собственный дома из вещей, которые, вероятно, находятся под рукой. В бутылке с распылителем смешайте ¼ стакана уксуса с 2 стаканами воды ИЛИ ½ чайной ложки мыльного средства с 2 стаканами воды. Тщательно взболтать смесь. (Если у вас жесткая вода, подумайте об использовании дистиллированной воды для очистки зеркала, чтобы оно не оставляло следов.) Распылите смесь на салфетку из микрофибры и нанесите на поверхность, чтобы очистить зеркало.

Профессиональный способ очистки: разбрызгивание водно-уксусного раствора непосредственно на зеркало может быть грязным и привести к попаданию жидкости под зеркало или скопление углов. Если вы этого не хотите, всегда брызгайте прямо на ткань.

Забудьте о кругах – чистите из стороны в сторону, затем сверху вниз

Несмотря на то что вы видите в рекламе, вам не очень хочется чистить зеркало гигантскими круговыми движениями. Используйте ткань, чтобы протереть поверхность, двигаясь из стороны в сторону, затем сверху вниз.

Вот хитрость: крем для бритья можно использовать во избежание запотевания зеркала после душа.

Вы можете нанести его после очистки, и содержащийся глицерин создаст защитное покрытие на поверхности вашего зеркала. Просто распылите его, а затем протрите полотенцем из микрофибры. Крем для бритья также хорошо подходит для полировки хромированных светильников, так что, возможно, постучите по крану и ручкам, пока вы это делаете.

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