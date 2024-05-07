Очистити плитку у ванній кімнаті цілком реально правильним та безпечним способом для вашого здоров'я.

Щоб очистити плитку у ванній кімнаті безпечним та правильним способом, вам достаньо вивчити трішки інформації про це. Ми розповімо вам цю інформацію.

Як очистити плитку у ванній кімнаті в 3 простих кроки

Ось як підійти до щотижневого прибирання.

КРОК 1: гаряча вода

Щоб очистити плитку у ванній кімнаті, пропустіть дуже гарячу воду через душову лійку або змішувач ванни, щоб утворити легкий шар пари на плитці. Це допоможе усунути будь-яке надокучливе накопичення легше та швидше, ніж починати з чистячого засобу.

КРОК 2: оцет або лимонний сік

Оцет і лимонний сік — два предмети домашнього вжитку, які створюють чудові рішення для очищення своїми руками, які можуть творити чудеса і допоможуть вам очистити плитку у ванній кімнаті. Багато людей вирішують купувати багаторазовіт розпилювачі для миючих розчинів, які поєднують побутові засоби. Але ви можете зробити засіб самостійно.

Оцет. З’єднайте оцет з теплою водою. Розпиліть зверху вниз і дайте розчину постояти кілька хвилин. Не забувайте про кути! Більшість продукту накопичується та бактерії збираються в цих місцях, оскільки вони висихають останніми. Якщо ви також бачите плями від води на крані, просто протріть оцтом і подивіться, як вони майже миттєво зникнуть.

Співвідношення оцту до теплої води буде залежати від стану вашої плитки:

Для глибокого очищення від сильного накопичення використовуйте співвідношення 50/50

Щоб отримати розчин, який можна порівняти зі спреєм для багатьох поверхонь, використовуйте правило 1/5 3 унцій. білого оцту і 12 унцій. тепла вода

Лимонний сік. Якщо у вас закінчився оцет або ви віддаєте перевагу більш приємний аромат, чудовою альтернативою стане змішування лимонного соку з теплою водою в тому самому розпилювачі. Висока кислотність робить його корисним і допоможе очистити плитку у ванній кімнаті. Можливо, це не так економічно, як оцет, але дуже ефективно, а цитрусовий аромат неймовірно приємний.

Якщо у вас закінчився оцет або ви віддаєте перевагу більш приємний аромат, чудовою альтернативою стане змішування лимонного соку з теплою водою в тому самому розпилювачі. Висока кислотність робить його корисним і допоможе очистити плитку у ванній кімнаті. Можливо, це не так економічно, як оцет, але дуже ефективно, а цитрусовий аромат неймовірно приємний. Залиште на кілька хвилин, а потім перейдіть до скрабування. Обов’язково уникайте абразивних засобів — ваша плитка буде вам вдячна. Дайте виробу час просочитися, щоб видалити весь наліт і бруд набагато легше.

КРОК 3: Висушіть

І останнє, але не менш важливе: використовуйте рушник з мікрофібри, щоб висушити плитку та переконатися, що миючий розчин не залишився.

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