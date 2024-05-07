Очистить плитку в ванной вполне реально правильным и безопасным способом для вашего здоровья.

Чтобы очистить плитку в ванной комнате безопасным и правильным способом, вам достаточно изучить немного информации об этом. Мы расскажем вам эту информацию.

Как очистить плитку в ванной комнате в 3 простых шага

Вот как подойти к еженедельной уборке.

ШАГ 1: горячая вода

Чтобы очистить плитку в ванной, пропустите очень горячую воду через душевую воронку или смеситель ванны, чтобы образовать легкий слой пара на плитке. Это поможет устранить любое надоедливое накопление легче и быстрее, чем начинать с чистящего средства.

ШАГ 2: уксус или лимонный сок

Уксус и лимонный сок – два предмета домашнего обихода, которые создают отличные решения для очищения своими руками, которые могут творить чудеса и помогут вам очистить плитку в ванной комнате. Многие люди решают покупать многоразовый распылители для моющих растворов, сочетающих бытовые средства. Но вы можете сделать средство самостоятельно.

Уксус. Соедините уксус с теплой водой. Распылите сверху вниз и дайте раствору постоять несколько минут. Не забывайте про углы! Большинство продукта накапливается и бактерии собираются в этих местах, потому что они высыхают последними. Если вы видите пятна от воды на кране, просто протрите уксусом и посмотрите, как они почти мгновенно исчезнут.

Соотношение уксуса к теплой воде будет зависеть от состояния вашей плитки:

Для глубокой очистки от сильного накопления используйте соотношение 50/50.

Чтобы получить раствор, сравнимый со спреем для многих поверхностей, используйте правило 1/5 3 унций. белого уксуса и 12 унций. теплая вода

Лимонный сок. Если у вас закончился уксус или вы предпочитаете более приятный аромат, прекрасной альтернативой станет смешивание лимонного сока с теплой водой в том же распылителе. Высокая кислотность делает его полезным и поможет очистить плитку в ванной. Возможно, это не так экономично, как уксус, но очень эффективно, а цитрусовый аромат невероятно приятен.

Если у вас закончился уксус или вы предпочитаете более приятный аромат, прекрасной альтернативой станет смешивание лимонного сока с теплой водой в том же распылителе. Высокая кислотность делает его полезным и поможет очистить плитку в ванной. Возможно, это не так экономично, как уксус, но очень эффективно, а цитрусовый аромат невероятно приятен. Оставьте на несколько минут, а затем перейдите к крабовке. Обязательно избегайте абразивных средств – ваша плитка будет вам благодарна. Дайте изделию время пропитаться, чтобы удалить весь налет и грязь гораздо легче.

ШАГ 3: Высушите

И последнее, но не менее важное: используйте полотенце из микрофибры, чтобы высушить плитку и убедиться, что моющий раствор не остался.

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