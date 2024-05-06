Особливо уважно в Приватбанку стежать за діяльністю публічних осіб, таких як народні депутати, а також транзакцій, які можуть спричинити підозру.

Клієнтка ПриватБанку поділилася своїм досвідом щодо несподіваного блокування її банківського рахунку. Вона розповіла, що блокування картки АпиватБанку сталося після скарги від особи, яка перевела їй кошти, обвинувативши в шахрайстві.

Про це клієнтка банку написала в спеціалізованому форумі "Мінфін".

Вона зазначила, що 1 квітня її картку ПриватБанк було заблоковано.

"1 квітня мою карту було заблоковано нібито через скаргу людини, яка робила переказ. В службі підтримки сказали, що це на 30 днів після чого карта буде розблокована автоматично. Ну і звісно ж після 30 днів обмеження не було знято з моєї карти", – розповіла клієнтка.

У відповідь на її скаргу представники ПриватБанку вибачились і запевнили, що працюють над вирішенням проблеми. Виявилося, що українські банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу. І навіть якщо клієнт не знав, що порушує, банк автоматично перевірить транзакцію та визначить як "ризиковану".

Блокування банківського рахунку може статися з кількох причин, включаючи обмін криптовалютою або отримання коштів з підозрілого джерела. Крім того, банки часто звертають увагу на операції, які виділяються зі звичайного потоку транзакцій.

Особливо уважно слідкується за діяльністю публічних осіб, таких як народні депутати, а також за транзакціями, які можуть викликати підозру:

Зняття великих сум готівки в нехарактерних для користувача регіонах;

Великі покупки в інтернеті, особливо проведені в нічний час;

Великі внески на карту та негайне їх зняття готівкою;

Операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму більше 30 тис. грн;

Транзакції, що перевищують 400 тис. грн.

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