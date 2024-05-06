Клієнтка ПриватБанку поділилася своїм досвідом щодо несподіваного блокування її банківського рахунку. Вона розповіла, що блокування картки АпиватБанку сталося після скарги від особи, яка перевела їй кошти, обвинувативши в шахрайстві.
Про це клієнтка банку написала в спеціалізованому форумі "Мінфін".
Вона зазначила, що 1 квітня її картку ПриватБанк було заблоковано.
"1 квітня мою карту було заблоковано нібито через скаргу людини, яка робила переказ. В службі підтримки сказали, що це на 30 днів після чого карта буде розблокована автоматично. Ну і звісно ж після 30 днів обмеження не було знято з моєї карти", – розповіла клієнтка.
У відповідь на її скаргу представники ПриватБанку вибачились і запевнили, що працюють над вирішенням проблеми. Виявилося, що українські банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу. І навіть якщо клієнт не знав, що порушує, банк автоматично перевірить транзакцію та визначить як "ризиковану".
Блокування банківського рахунку може статися з кількох причин, включаючи обмін криптовалютою або отримання коштів з підозрілого джерела. Крім того, банки часто звертають увагу на операції, які виділяються зі звичайного потоку транзакцій.
Особливо уважно слідкується за діяльністю публічних осіб, таких як народні депутати, а також за транзакціями, які можуть викликати підозру:
- Зняття великих сум готівки в нехарактерних для користувача регіонах;
- Великі покупки в інтернеті, особливо проведені в нічний час;
- Великі внески на карту та негайне їх зняття готівкою;
- Операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму більше 30 тис. грн;
- Транзакції, що перевищують 400 тис. грн.
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