Особенно внимательно в ПриватБанк следят за деятельностью публичных лиц, таких как народные депутаты, а также транзакций, которые могут вызвать подозрение.

Клиентка ПриватБанка поделилась своим опытом по поводу неожиданного блокирования ее банковского счета. Она рассказала, что блокирование карты АпиватБанка произошло после жалобы от лица, переведшего ему средства, обвинив в мошенничестве.

Об этом клиентка банка написала в специализированном форуме "Минфин".

Она отметила, что 1 апреля ее карточка ПриватБанк была заблокирована.

"1 апреля моя карта была заблокирована якобы из-за жалобы человека, который делал перевод. В службе поддержки сказали, что это на 30 дней после чего карта будет разблокирована автоматически. Ну и конечно же после 30 дней ограничение не было снято с моей карты", – рассказала клиентка.

В ответ на ее жалобу представители ПриватБанка принесли извинения и заверили, что работают над решением проблемы. Оказалось, что украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит как рискованную.

Блокировка банковского счета может произойти по нескольким причинам, включая обмен криптовалютой или получение средств из подозрительного источника. Кроме того, банки часто обращают внимание на сделки, выделяемые из обычного потока транзакций.

Особенно внимательно банк следит за деятельностью публичных лиц, таких как народные депутаты, а также транзакций, которые могут вызвать подозрение:

Снятие больших сумм наличных денег в нехарактерных пользовательских регионах;

Большие покупки в интернете, особенно проведенные в ночное время;

Большие взносы на карту и немедленное их снятие наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

Транзакции, превышающие 400 тыс. грн.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент Приватбанка раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что ПриватБанк лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что ПриватБанк без причин закрыл счета украинца, разразился скандал.